Кержаков о Малкоме и «ПСЖ»: «Он сказал, что хочет принести «Зениту» вторую звезду. Был уверен, что он останется»

Михаил Кержаков высказался о том, что Малком мог перейти в «ПСЖ» в январе.

– Обсуждали ли в команде слухи о том, что Малком уедет, не погрустнел ли он?

– Так все быстро произошло, в течение 2-3 дней. Поэтому слегка коснулось нас это все. Немного обсудили, спросили, как ситуация. Но я почему-то был уверен, что он останется.

– Так что он говорил?

– Что‑то на португальском сказал, я даже не понял. На самом деле он сказал, что сосредоточен на «Зените» и хочет принести нам вторую звездочку, – сказал вратарь «Зенита».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 5 голевых передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!