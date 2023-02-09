Кержаков о Малкоме и «ПСЖ»: «Он сказал, что хочет принести «Зениту» вторую звезду. Был уверен, что он останется»

Теги Зенит ПСЖ Михаил Кержаков премьер-лига Россия лига 1 Франция Малком Футбол

Михаил Кержаков высказался о том, что Малком мог перейти в «ПСЖ» в январе.

– Обсуждали ли в команде слухи о том, что Малком уедет, не погрустнел ли он?

– Так все быстро произошло, в течение 2-3 дней. Поэтому слегка коснулось нас это все. Немного обсудили, спросили, как ситуация. Но я почему-то был уверен, что он останется.

– Так что он говорил?

– Что‑то на португальском сказал, я даже не понял. На самом деле он сказал, что сосредоточен на «Зените» и хочет принести нам вторую звездочку, – сказал вратарь «Зенита».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 5 голевых передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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2 комментария

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Burel
его разве не для ЛЧ покупали за 40 миллионов бюджетных денег ? 😂 Оказывается чтобы выигрывать в лиге дюкова и миллера без еврокубков
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-1
-1
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Barsa! bolshe chem klub
звезду Кержакову Михаилу Анатольевичу...

Газпром. мечты сбываются!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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