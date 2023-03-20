Президент «Урала» об обвинении Влута: «Давать комментарии преждевременно. Рай сейчас в Голландии, не скрывается. Он говорил, что готов к любому судебному решению»

Президент «Урала» высказался о ситуации вокруг Рая Влута.

Напомним, прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего « ». В 2021 году он попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате этого погиб 4-летний ребенок.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг . Как и все, читаем публикации в СМИ.

Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», – сказал .

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