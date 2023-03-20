Президент «Урала» об обвинении Влута: «Давать комментарии преждевременно. Рай сейчас в Голландии, не скрывается. Он говорил, что готов к любому судебному решению»

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Григорий Иванов Рай Влут Футбол

Президент «Урала» высказался о ситуации вокруг Рая Влута. 

Напомним, прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для нападающего «Урала». В 2021 году он попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате этого погиб 4-летний ребенок. 

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ.

Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», – сказал Григорий Иванов.

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13 комментариев

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Мартинелли
Ответ Inside 88 LW
Т.е. они просят выдать их гражданина - который находиться у них в стране?) Вот вам и легалайз)
Они российского гражданина требуют выдать
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Pelerin
Ответ Гамарджоба Генацвале
Забавно, тут на другой ветке уже ему паспорт РФ выдали и решили, что он в России будет скрываться и его не выдадут, а он в Голландии.
Погоди, куда спешить? Приговора же ещё нет. Вот будет, тогда посмотрим.
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Брулин
Что то репутация РПЛ хромает на обе ноги . Неясно что будет с Промесом, а тут на подходе еще один.
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Mixos Demid
Ответ Гамарджоба Генацвале
Забавно, тут на другой ветке уже ему паспорт РФ выдали и решили, что он в России будет скрываться и его не выдадут, а он в Голландии.
С Промесом перепутали.
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Александр Кудрявцев
Маловато что то потребовали
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Ник Гре
Ответ Гамарджоба Генацвале
Забавно, тут на другой ветке уже ему паспорт РФ выдали и решили, что он в России будет скрываться и его не выдадут, а он в Голландии.
Он не осуждён, к нему не применены ограничительные меры, требования прокуратуры готовы для суда и пока ничего не значат - хоть смертную казнь пусть требуют. А после суда будем посмотреть.
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Serzhique
Ответ Гамарджоба Генацвале
Забавно, тут на другой ветке уже ему паспорт РФ выдали и решили, что он в России будет скрываться и его не выдадут, а он в Голландии.
Спартаковцы по своим лекалам. Все для уголовников - и текущих скрыть и бывших пристроить, как с Кокориным было )
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Гамарджоба Генацвале
Забавно, тут на другой ветке уже ему паспорт РФ выдали и решили, что он в России будет скрываться и его не выдадут, а он в Голландии.
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hulk&boloto
Ответ Дурачок
Что ни голландец, то негодяй.
А кто второй?
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hulk&boloto
Ну если так.
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Inside 88 LW
Т.е. они просят выдать их гражданина - который находиться у них в стране?) Вот вам и легалайз)
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Ранальду с пивком
Богатый чел пьяный на крутой тачке виновник дтп в котором погиб ребёнок и сядет в тюрьму??? Совсем загнивают…
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Дурачок
Что ни голландец, то негодяй.
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