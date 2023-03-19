«Иванов открыл багажник и сказал залезать. Было весело». Шатов о том, как президент «Урала» подвез на «Гелендевагене»

Хавбек «Урала» рассказал об отношениях с президентом клуба .

– Можешь вспомнить самый ответственный разговор с Ивановым?

– Он всегда нас наставлял. Наверное, самый ответственный разговор у нас был в момент моего ухода из «Урала». Он мне ясно дал понять, что могу на него положиться в трудную минуту.

У нас с ним искренние отношения, никогда его не подводил. Хотя, были случаи, когда ко мне подходили люди и говорили: «Зачем тебе Иванов? Давай мы сделаем тебе лучше». Я всегда отвечал: «Ребят, у меня один агент – Григорий Викторович Иванов. Все решаем через него».

– Ты помнишь знакомство с ним?

– Нет. Отчетливо помню, как он однажды предложил нас, ВИЗовских (Шатов играл за МФК «Синара» – Sports.ru), подвезти.

В то время у него был старый «Гелендеваген». Мы подумали: «Вау, сейчас на крутой машине прокатимся». А он открыл багажник и сказал залезать. Было весело, – сказал Шатов для программки у матчу « » с «Динамо» (0:1) 20-го тура Мир .

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