Президент «Урала» предложил отменить ВАР: «Пускай судьи ошибаются. Коллина больше лошади наваливал, но всегда был невозмутим»
Президент «Урала» Григорий Иванов предложил отказаться от ВАР, чтобы судьи могли ошибаться.
«У нас есть ряд опытных арбитров, которые закончили с судейством. Арбитры – тоже люди, нам надо выработать систему. Ведь во всех чемпионатах есть такая проблема, судья – это расстрельная должность, они такие же люди, которые могут ошибаться.
Я всегда был против системы ВАР, потому что судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Люди с метра не попадают, хотя тренируются, а мы на судей давим, пресса давит, все их давят, разные комитеты им разное говорят, они мечутся, не знают, что делать. Разные рекомендации звучат – вот как им быть? Это очень тяжелая работа.
Считаю, что их надо поддерживать, убрать систему ВАР, пускай они ошибаются. Если мы вспомним, тот же Коллина больше лошади наваливал, но он же невозмутим был всегда. Да, ошибался, но в другую сторону он никогда не делал ничего, а в остальное время он делал все правильно. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать». Жалко мне их иногда бывает, они те самые люди, которых в нашем футболе все критикуют», – сказал Иванов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это как призывать к запрету молотков из-за криворуких плотников - крайне странно.
Примеры есть, когда с помощью вар делался "правильный" результат? И правильный для кого? И пруфы бы хоть какие-нибудь
Причем речь-то не только о нашем чемпионате. Непонятные решения каждый тур по штуке-две в каждом соревновании, о которых пишут -и в АПЛ, и в ЛаЛиге, и в Италии... немцы вот мало жалуются, по-мойму. Что у них там за ВАР такой?)
Раньше можно было списать не зрение, интенсивность момента, проблему сразу в нескольких местах на футбольном поле, где судья не мог по объективным причинам увидеть и разобрать несколько моментов сразу.
Теперь же, когда у них есть куча времени для принятия решения, есть отложенные решения, которые можно посмотреть по "ТВ" на стадионе, они умудряются один и тот же момент трактовать в разных ключах, а их руководители с легкостью объяснят вам, почему схожие моменты трактуются по-разному, не удивлюсь, что скоро Глобу вытащат из небытия и астрология будет включена в список оправданий.
Навалим прям везде, и вперед!!
Но здравое зерно есть. Всё равно человек решает, количество ошибок большое осталось.