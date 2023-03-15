Президент «Урала» предложил отменить ВАР: «Пускай судьи ошибаются. Коллина больше лошади наваливал, но всегда был невозмутим»

Президент « » предложил отказаться от ВАР, чтобы судьи могли ошибаться.

«У нас есть ряд опытных арбитров, которые закончили с судейством. Арбитры – тоже люди, нам надо выработать систему. Ведь во всех чемпионатах есть такая проблема, судья – это расстрельная должность, они такие же люди, которые могут ошибаться.

Я всегда был против системы ВАР, потому что судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Люди с метра не попадают, хотя тренируются, а мы на судей давим, пресса давит, все их давят, разные комитеты им разное говорят, они мечутся, не знают, что делать. Разные рекомендации звучат – вот как им быть? Это очень тяжелая работа.

Считаю, что их надо поддерживать, убрать систему ВАР, пускай они ошибаются. Если мы вспомним, тот же больше лошади наваливал, но он же невозмутим был всегда. Да, ошибался, но в другую сторону он никогда не делал ничего, а в остальное время он делал все правильно. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать». Жалко мне их иногда бывает, они те самые люди, которых в нашем футболе все критикуют», – сказал Иванов.

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