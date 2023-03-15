Президент «Урала» предложил отменить ВАР: «Пускай судьи ошибаются. Коллина больше лошади наваливал, но всегда был невозмутим»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Пьерлуиджи Коллина видеоповторы Р-Спорт Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил отказаться от ВАР, чтобы судьи могли ошибаться.

«У нас есть ряд опытных арбитров, которые закончили с судейством. Арбитры – тоже люди, нам надо выработать систему. Ведь во всех чемпионатах есть такая проблема, судья – это расстрельная должность, они такие же люди, которые могут ошибаться.

Я всегда был против системы ВАР, потому что судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Люди с метра не попадают, хотя тренируются, а мы на судей давим, пресса давит, все их давят, разные комитеты им разное говорят, они мечутся, не знают, что делать. Разные рекомендации звучат – вот как им быть? Это очень тяжелая работа.

Считаю, что их надо поддерживать, убрать систему ВАР, пускай они ошибаются. Если мы вспомним, тот же Коллина больше лошади наваливал, но он же невозмутим был всегда. Да, ошибался, но в другую сторону он никогда не делал ничего, а в остальное время он делал все правильно. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать». Жалко мне их иногда бывает, они те самые люди, которых в нашем футболе все критикуют», – сказал Иванов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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32 комментария

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bodros
Ответ Михаил Савченко
> зачастую как вспомогательный инструмент для обеспечения "правильного" результата Примеры есть, когда с помощью вар делался "правильный" результат? И правильный для кого? И пруфы бы хоть какие-нибудь
Очевидно же: надо смотрим, не надо - не смотрим
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typical passion
ВАР поломал Грише бизнес.
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Никому_никабельный
Ответ Вечно Молодой
ты тоже сейчас не меньше лошади навалил))
А может и слона
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Ник88
ВАР это советчик, а к монитору подходит главный судья и принимает решение тоже он.
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jSH
VAR - это всего-лишь инструмент.
Это как призывать к запрету молотков из-за криворуких плотников - крайне странно.
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Pb-SE
А если вспомнить не Коллину, а Крондла (Болгария-Россия), Полла (Словения-Россия 2001) или Короаду (Антверпен - Спартак)? Желание использовать вар не появится?
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СИ
Клубы рпл, соберите срочное собрание и переизберите президента РПЛ Алаева. Потому что я считаю нужно отменить ВАР и Fan id, но при Алаеве ничего не изменится в лучшую сторону, будет ещё хуже. Дюков против клубов не попрет - у меня сложилось впечатление что ему все равно кто рядом - и если сменится генсек рфс и начальник РПЛ он даже и не заметит.
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BertNiKK
Интересно, а раньше он такого же мнения был? И ещё момент: насколько сильно изменится мнение о необходимости ВАР, когда реф будет периодически ошибаться не в пользу твоей команды? А если эти ошибки будут влиять на итог мест в турнирной таблице, после которых команда может вылететь в ФНЛ? Он об этом не задумывается, наверное.
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Михаил Савченко
Ответ Wesley
Система должна быть прозрачной, в идеале - автоматизированной. А сейчас ВАР используют зачастую как вспомогательный инструмент для обеспечения "правильного" результата. Но понятно, что никто его не отменит, не для того вводили.
> зачастую как вспомогательный инструмент для обеспечения "правильного" результата

Примеры есть, когда с помощью вар делался "правильный" результат? И правильный для кого? И пруфы бы хоть какие-нибудь
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Лучезарный
Ответ Дэннис Молинарев
Ну что, обратно в каменный век? А то вон в НБА, волейболе и теннисе есть челленджи, в легкой атлетике проверяют заступы, в хоккее смотрят был ли гол. Навалим прям везде, и вперед!!
В хоккее я в 9 из 10 случаев, при просмотре понимаю засчитают судьи или нет шайбу. Тут никто нихрена не понимает
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Homelender_666
Судьи итак ошибаются. Дело не в ВАР, а в квалификации судей
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Kit244098
А еще надо отменить государственные дотации и сам футбол. Тогда Гриша самоликвидируется)) Зы. Проблема, по крайней мере, у нас в стране не в ВАРе. Проблема в людях, сидящих за варовским столом))
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Alestern
ВАР наоборот вроде придуман для того, чтобы судьи не ошибались :)..
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Michael Boldyrev
Ну, если честно, то реально такое ощущение, что ВАР лучше не становится. Уже сколько сезонов прошло, а скандалы только плодятся.
Причем речь-то не только о нашем чемпионате. Непонятные решения каждый тур по штуке-две в каждом соревновании, о которых пишут -и в АПЛ, и в ЛаЛиге, и в Италии... немцы вот мало жалуются, по-мойму. Что у них там за ВАР такой?)
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karaDENIZZZ
Кто о чем, а этот все про мутные схемы в футболе переживает. Сложнее стало сливать нужные очки
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Заборостроитель
А что, матч с Зенитом скоро будет?🐶🤔
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Франческо Тотти
Вар как раз обнажила проблему некомпетентности.
Раньше можно было списать не зрение, интенсивность момента, проблему сразу в нескольких местах на футбольном поле, где судья не мог по объективным причинам увидеть и разобрать несколько моментов сразу.
Теперь же, когда у них есть куча времени для принятия решения, есть отложенные решения, которые можно посмотреть по "ТВ" на стадионе, они умудряются один и тот же момент трактовать в разных ключах, а их руководители с легкостью объяснят вам, почему схожие моменты трактуются по-разному, не удивлюсь, что скоро Глобу вытащат из небытия и астрология будет включена в список оправданий.
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Дэннис Молинарев
Ну что, обратно в каменный век? А то вон в НБА, волейболе и теннисе есть челленджи, в легкой атлетике проверяют заступы, в хоккее смотрят был ли гол.
Навалим прям везде, и вперед!!
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Dimasick89
Иванову конечно на руку отмена, легче будет с судьями работать, никто не позовет с случае грубой ошибки к телевизору
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Hong Kil
Ну наверное да, компания то, которая эти ВАР поставляет уже обогатилась и всех оВАРила. Дальнейшие продажи подвисли, значит и ВАР можно отменять.
потом за демонтаж системы ВАР можно будет составить смету вдвое больше, чем за установку)
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Alex1104
Красочно описал.
Но здравое зерно есть. Всё равно человек решает, количество ошибок большое осталось.
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Faust Doc
Гриша знает толк в наваливании!)))
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Hong Kil
Ну наверное да, компания то, которая эти ВАР поставляет уже обогатилась и всех оВАРила. Дальнейшие продажи подвисли, значит и ВАР можно отменять.
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Mixalblch
Иванов всё это связал без мата?
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Sinister Kid
Иванов толкает российский футбол в светлое будущее.
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