Президент «Урала»: «Судья должен ошибаться. У арбитров расстрельная должность, на них вешают всех собак»

Президент « » после поражения от « » призвал меньше критиковать судей.

Матч Мир РПЛ, завершившийся со счетом 0:1, обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

«Нас нормально судили. Судья должен ошибаться. Но в этом матче не было никаких явных ошибок.

У арбитров расстрельная должность. На них вешают всех собак.

Мы проиграли, но судейство никак на это не повлияло. Дай бог, чтобы такие ребята росли и судили дальше», – сказал .

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