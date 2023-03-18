Президент «Урала»: «Судья должен ошибаться. У арбитров расстрельная должность, на них вешают всех собак»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Урал Григорий Иванов Алексей Амелин Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» после поражения от «Динамо» призвал меньше критиковать судей.

Матч Мир РПЛ, завершившийся со счетом 0:1, обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

«Нас нормально судили. Судья должен ошибаться. Но в этом матче не было никаких явных ошибок.

У арбитров расстрельная должность. На них вешают всех собак.

Мы проиграли, но судейство никак на это не повлияло. Дай бог, чтобы такие ребята росли и судили дальше», – сказал Григорий Иванов.

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12 комментариев

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гога11
Судьи могут ошибаться, но не так часто и не так грубо. И хорошо, что начали спрашивать с них за ошибки, что бы поняли, нельзя творить беспредел.
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Доктор Верховцев
Воистину. Судей бедных задёргали совсем. Особенно всякие «спутницы бывших владельцев» и их придворные нытики.
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Никому_никабельный
Ответ Александр Зубков
Кто рискнул вопрос ему задать?
Сразу после матча. Таких идиотов игнорить надо
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samarskij-kuzmich
От ошибки никто не застрахован. И арбитры тоже могут ошибаться. Никто с этим не спорит. Речь же о другом идёт - почему-то ошибки арбитров стабильно случаются в пользу одного и того же круга клубов.
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Спартак Уокер
Судья может но не должен ошибаться
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Pelerin
Повторюсь. Менее года назад:

Григорий Иванов: "Козёл этот судья. Потому что у нас судьи козлы".

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3030503.html?sl=1

А когда Грише в 2 матчах помогли против Спартака, так сразу подобрел ;)
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Dinamik1
А тренер Урала увидел где то руку.Видно так привык не проигрывать что глюки начались при поражении.
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Олег Сагайдачный
Что-то маловато в ленте красно-белого. Неужели всё, сдулись?
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Александр Зубков
Кто рискнул вопрос ему задать?
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6tspey7tb5
Ладно когда только они решали, но тут и ВАР уже есть. Ошибся ВАР позвал. Но наши судьи (ошибаются) даже когда ВАР зовёт смотреть повтор.
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Феоктист
Все правильно. Давление оказывается сильное и выходя на поле судья заранее испуган и находится в неадекватном состоянии, он сомневается в своих же решениях, тут неодназначный эпизод, там, у него руки трясутся, он уже не соображает что делает.
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Пользователь заблокирован
Такие пусть растут, но не такие как Вилков и Кукуляк
+3
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