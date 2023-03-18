Президент «Урала»: «Судья должен ошибаться. У арбитров расстрельная должность, на них вешают всех собак»
Президент «Урала» после поражения от «Динамо» призвал меньше критиковать судей.
Матч Мир РПЛ, завершившийся со счетом 0:1, обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.
«Нас нормально судили. Судья должен ошибаться. Но в этом матче не было никаких явных ошибок.
У арбитров расстрельная должность. На них вешают всех собак.
Мы проиграли, но судейство никак на это не повлияло. Дай бог, чтобы такие ребята росли и судили дальше», – сказал Григорий Иванов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Григорий Иванов: "Козёл этот судья. Потому что у нас судьи козлы".
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3030503.html?sl=1
А когда Грише в 2 матчах помогли против Спартака, так сразу подобрел ;)