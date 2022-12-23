Форвард «Урала» Влут об отстранении России от ЧМ: «Политика и спорт не должны переплетаться. Все, что сейчас происходит, не зависит от спортсменов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Урал ЧМ-2022 Рай Влут Политика Футбол

Нападающий «Урала» Рай Влут высказался об отстранении России от ЧМ-2022.

– В Катаре не играла сборная России. Это несправедливо?

– Мне бы хотелось видеть вашу сборную на этом ЧМ. Это бы значило, насколько наш мир, наша жизнь спокойны. На фоне всего, что происходит вокруг, больно смотреть на то, что футболисты сборной России лишаются своей мечты – сыграть на ЧМ. Надо, чтобы все жили в мире и согласии – только тогда наша жизнь станет лучше.

Политика и спорт не должны быть переплетены. Футбол объединяет людей. Обидно, что футболисты усердно работают каждый день – и попадают под санкции. Все, что сейчас происходит, не в руках спортсменов и никак от нас не зависит. Это ужасно, – сказал футболист из Нидерландов.

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8 комментариев

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Sobachkin
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Когда зависело, они молчали...
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Алоизий Могарыч
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Да нет, дружок. Как раз и зависит. Очень даже зависит
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Volmed
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А человек совершивший преступление, должен сидеть в тюрьме, это же справедливо, Рай?
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Krauvec Cool
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Ответ kenny_182
А у меня без изменений в iOS приложении. Или это только в веб-версии что-то поменяли?
По ходу в веб-версии.
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Bartez1986
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Адекватный европеец
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kenny_182
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Ответ Krauvec Cool
Почему вид комментариев стал таким ублюдским?
А у меня без изменений в iOS приложении. Или это только в веб-версии что-то поменяли?
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Krauvec Cool
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Bunyod Turgunov
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