Форвард «Урала» Влут об отстранении России от ЧМ: «Политика и спорт не должны переплетаться. Все, что сейчас происходит, не зависит от спортсменов»

Нападающий « » высказался об отстранении России от .

– В Катаре не играла сборная России. Это несправедливо?

– Мне бы хотелось видеть вашу сборную на этом ЧМ. Это бы значило, насколько наш мир, наша жизнь спокойны. На фоне всего, что происходит вокруг, больно смотреть на то, что футболисты сборной России лишаются своей мечты – сыграть на ЧМ. Надо, чтобы все жили в мире и согласии – только тогда наша жизнь станет лучше.

Политика и спорт не должны быть переплетены. Футбол объединяет людей. Обидно, что футболисты усердно работают каждый день – и попадают под санкции. Все, что сейчас происходит, не в руках спортсменов и никак от нас не зависит. Это ужасно, – сказал футболист из Нидерландов.