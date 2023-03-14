Влут о Промесе: «Он обязательно примет гражданство РФ, если захочет. Квинси много значит для «Спартака» и всего российского футбола»

Полузащитник « » считает, что может получить российский паспорт.

– В прошлом туре вы играли со « ». Успели пообщаться с Промесом?

– Да, мы поговорили с Квинси после игры. Знаете, всегда приятно встретиться пообщаться со своим другом на родном для друг друга языке. Поговорили обо всем: о футболе, о семье и друзьях, о жизни. Рад, что в России у меня есть человек, с которым я могу хорошо проводить время и общаться. Это чудесно!

– А что Квинси рассказывал про судебное дело в Голландии?

– Не общались с ним на эту тему.

– Сейчас еще появились новости о том, что Промес может получить российское гражданство. Его клуб «Спартак» отправлял запрос по этому делу.

– Квинси и российский паспорт? Вау! Ничего не знал об этом, слышу первый раз. Промес мне ничего не рассказывал.

– Он столько лет играет за «Спартак». Заслужил ли Промес быть гражданином России?

– Да. Квинси значит многое для «Спартака» и всего российского футбола. Если он захочет, то обязательно примет гражданство РФ. Это исключительно его решение, на которое я никак повлиять не могу. Поживем – увидим, – сказал Влут.

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