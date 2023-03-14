Влут о Промесе: «Он обязательно примет гражданство РФ, если захочет. Квинси много значит для «Спартака» и всего российского футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Квинси Промес Рай Влут натурализация Футбол

Полузащитник «Урала» Рай Влут считает, что Квинси Промес может получить российский паспорт.

– В прошлом туре вы играли со «Спартаком». Успели пообщаться с Промесом?

– Да, мы поговорили с Квинси после игры. Знаете, всегда приятно встретиться пообщаться со своим другом на родном для друг друга языке. Поговорили обо всем: о футболе, о семье и друзьях, о жизни. Рад, что в России у меня есть человек, с которым я могу хорошо проводить время и общаться. Это чудесно!

– А что Квинси рассказывал про судебное дело в Голландии?

– Не общались с ним на эту тему.

– Сейчас еще появились новости о том, что Промес может получить российское гражданство. Его клуб «Спартак» отправлял запрос по этому делу.

– Квинси и российский паспорт? Вау! Ничего не знал об этом, слышу первый раз. Промес мне ничего не рассказывал.

– Он столько лет играет за «Спартак». Заслужил ли Промес быть гражданином России?

– Да. Квинси значит многое для «Спартака» и всего российского футбола. Если он захочет, то обязательно примет гражданство РФ. Это исключительно его решение, на которое я никак повлиять не могу. Поживем – увидим, – сказал Влут.

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10 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Журналисту хотелось сенсации по уголовному делу, но к его глубокому сожалению Рай Влут ни чем ему не помог.
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avcgloronalduMU
он ничего не значит
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Рашпель793
Для Спартака безусловно топ и легенда, без сарказма, но что он для российского футбола то сделал? 🤔
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Виталий
Товарищи журналисты , давайте больше о футболе разговаривать , а то дно за дном пробиваете , неужели больше тем нет , почему вы такие не профессиональные ?
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Владимир Молявин
Удачи, Квинси!!! Лучший!!!
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Ильдар Фарукшин
Два летучих голландца
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Hong Kil
Ври, как Влут!
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Spartak Forever
Ответ Спартак сила
лучший легионер в истории российской премьер лиги
Полностью согласен
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Спартак сила
это не малковы по 40 лямов
с зарплатами по 20 ляммов
+3
-3
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Спартак сила
лучший легионер в истории российской премьер лиги
+9
-6
+3
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