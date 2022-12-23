Форвард «Урала» Влут: «Россия – комфортная для жизни страна, люди всегда готовы помочь. Такого не увидишь в Нидерландах»

Теги премьер-лига Россия Урал Рай Влут Футбол

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о жизни в России.

– Какие стереотипы о России ты слышал?

– Что в России безумно холодно. Так оно и есть, ха-ха! Но все равно это комфортная для жизни страна, а местные всегда готовы помочь. Такого, к сожалению, не увидеть в Голландии. Это сильно удивило.

А все слова Промеса о России оказались правдой, я убедился в этом лично. Жаль, что времени на путешествия по вашей стране нет.

– В Голландии есть такие города, как Екатеринбург?

– Не могу сравнить. Нидерланды – очень маленькая страна, все живут близко друг к другу. При этом все в какой-то спешке и суматохе. А Екатеринбург – большой город, тут больше свободного места. Здесь все, что нужно, и отличные люди.

И да, в отличии от любого города в Нидерландах, в Екатеринбурге нет множества велосипедов. Так здесь никого и не увидел на велосипеде, – сказал нидерландец.

Форвард «Урала» Влут об отстранении России от ЧМ: «Политика и спорт не должны переплетаться. Все, что сейчас происходит, не зависит от спортсменов»

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26 комментариев

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grek087
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Поленов говорил что в Нидерландах все отзывчивые.. кто-то явно п…
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&_Bishep_&
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Пожил бы годик на среднюю российскую з/п , выплачивая из нее в Екатеринбурге все коммунальные , газ и свет, а потом рассуждал бы на сколько ему тут комфортно.
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statistic5
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Ответ Фан Рубина
На велосипеде хорошо кататься, когда катаешься для души и хорошего настроения, а не когда цену владения машиной искусственно задрали под потолок, как в Нидерландах.
1) там развитая велоинфраструктура и велокультура
2) нет такой зимы, как у нас
3) плоская страна

В Москве, же например ты либо по тротуарам маневрируешь между толп прохожих, либо по автодорогам едешь, что тоже очень некомфортно.
Я бы в Голландии с удовольствием на велосипеде катался
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blacksmithept
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Голландцы от укров произошли?
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Фан Рубина
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Ответ NoWar
И это здорово! Потому что в городе меньше шума и чище воздух. То же самое в центре Стокгольма, где даже банкиры ездят на велосипедах.
Здорово, когда сам решаешь, на чём ехать.
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BananaMama
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Для таких как Влут, безусловно, очень комфортная страна. РФ стало прямо раем для всяких уголовников, сброда со всего мира, просто маргиналов, желающих скрыться от проблем с законом и репутацией на Западе.
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Любезный Коссутий
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Ответ Manowar66
Сегодня от двух велосипедистов в сторонку отошёл на Ленина, так что ездят и зимой. Но не Амстердам, там меня матом обложили, что на велосипедной дорожке остановился
нельзя останавливаться на велодорожке)) ты же на МКАДе, в третьей полосе, не останавливаешься.
вот и там такие же правила работают.
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Любезный Коссутий
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такое и в Нидерландах, и в России, и где угодно есть.
к чему этот бред говорить?
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Jordan95
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Голландия размером в горошину по российским меркам.
А ещё там такому бревну столько не заплатят.
Так что комфортно, да💰
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NoWar
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Ответ Фан Рубина
На велосипеде хорошо кататься, когда катаешься для души и хорошего настроения, а не когда цену владения машиной искусственно задрали под потолок, как в Нидерландах.
И это здорово! Потому что в городе меньше шума и чище воздух. То же самое в центре Стокгольма, где даже банкиры ездят на велосипедах.
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Abdulla
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Летел недавно из Египта, а теперь самолёты в Беларусь облетают всё и вся, точно по маршруту на Москву и от Москвы уже в Минск.
Увидел гигантскую Москву в иллюминатор. Да неё было километров 20 по диагонали вниз, но она была просто колоссальных размеров.
И что-то такое в душе дёрнулось...Из СССР, когда она была столицей нашей Родины.
Даже не знаю, хорошо это или плохо...
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МТБ
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Интересно, в какой спешке живут в Нидерландах? По мне так там дикий расслабон
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Demyan Grachev
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Ага,сказани это на Кубани))
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Savarona25
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"Жаль, что времени на путешествия по вашей стране нет".
При этом все нужные для работодателя выводы уже есть. Почти не сомневаюсь что все общение с местным населением и местными реалиями ограничиваются спортивной базой, одноклубниками и персоналом, контингентом увеселительных заведений, включая дам пониженной социальной ответственности.
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Константин Ключников
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*Шутка о том, что сказал Влуту Промес*
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Manowar66
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Сегодня от двух велосипедистов в сторонку отошёл на Ленина, так что ездят и зимой.
Но не Амстердам, там меня матом обложили, что на велосипедной дорожке остановился
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ТвояМамка
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Ответ damondiamond
Нормально он так вывод сделал по всей России, живя в ЕКБ
Как житель города стесняюсь спросить, у нас что, уже и Екатеринбург как Москва стал не Россией?))
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T622222
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Конечно заработает свои 3 млн и свалит к неприятным людям
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Фан Рубина
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На велосипеде хорошо кататься, когда катаешься для души и хорошего настроения, а не когда цену владения машиной искусственно задрали под потолок, как в Нидерландах.
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Max Zhomkov
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Влут "Россия комфортная для жизни страна, а в Нидерландах вас на велосипеде собьют!"
Кстати правда если окажетесь на велосипедной дорожке в вас влетят с весёлым звуком дзинь-дзинь)))
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FilinMD
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Все ясно. Куплен Кремлем :(
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Валдис Пельш
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Ему срок светит?)(
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damondiamond
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Нормально он так вывод сделал по всей России, живя в ЕКБ
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Tua
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У россии ужасное настоящее и великое будущее! И так будет всегда.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Shadow1882
Комментарий удален пользователем
Голландцы из Украины и европофаперы
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