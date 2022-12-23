Форвард «Урала» Влут: «Россия – комфортная для жизни страна, люди всегда готовы помочь. Такого не увидишь в Нидерландах»

Нападающий «Урала» рассказал о жизни в России.

– Какие стереотипы о России ты слышал?

– Что в России безумно холодно. Так оно и есть, ха-ха! Но все равно это комфортная для жизни страна, а местные всегда готовы помочь. Такого, к сожалению, не увидеть в Голландии. Это сильно удивило.

А все слова Промеса о России оказались правдой, я убедился в этом лично. Жаль, что времени на путешествия по вашей стране нет.

– В Голландии есть такие города, как Екатеринбург?

– Не могу сравнить. Нидерланды – очень маленькая страна, все живут близко друг к другу. При этом все в какой-то спешке и суматохе. А Екатеринбург – большой город, тут больше свободного места. Здесь все, что нужно, и отличные люди.

И да, в отличии от любого города в Нидерландах, в Екатеринбурге нет множества велосипедов. Так здесь никого и не увидел на велосипеде, – сказал нидерландец.

Форвард «Урала» Влут об отстранении России от ЧМ: «Политика и спорт не должны переплетаться. Все, что сейчас происходит, не зависит от спортсменов»