Форвард «Урала» Влут: «Россия – комфортная для жизни страна, люди всегда готовы помочь. Такого не увидишь в Нидерландах»
Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о жизни в России.
– Какие стереотипы о России ты слышал?
– Что в России безумно холодно. Так оно и есть, ха-ха! Но все равно это комфортная для жизни страна, а местные всегда готовы помочь. Такого, к сожалению, не увидеть в Голландии. Это сильно удивило.
А все слова Промеса о России оказались правдой, я убедился в этом лично. Жаль, что времени на путешествия по вашей стране нет.
– В Голландии есть такие города, как Екатеринбург?
– Не могу сравнить. Нидерланды – очень маленькая страна, все живут близко друг к другу. При этом все в какой-то спешке и суматохе. А Екатеринбург – большой город, тут больше свободного места. Здесь все, что нужно, и отличные люди.
И да, в отличии от любого города в Нидерландах, в Екатеринбурге нет множества велосипедов. Так здесь никого и не увидел на велосипеде, – сказал нидерландец.
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2) нет такой зимы, как у нас
3) плоская страна
В Москве, же например ты либо по тротуарам маневрируешь между толп прохожих, либо по автодорогам едешь, что тоже очень некомфортно.
Я бы в Голландии с удовольствием на велосипеде катался
вот и там такие же правила работают.
к чему этот бред говорить?
А ещё там такому бревну столько не заплатят.
Так что комфортно, да💰
Увидел гигантскую Москву в иллюминатор. Да неё было километров 20 по диагонали вниз, но она была просто колоссальных размеров.
И что-то такое в душе дёрнулось...Из СССР, когда она была столицей нашей Родины.
Даже не знаю, хорошо это или плохо...
При этом все нужные для работодателя выводы уже есть. Почти не сомневаюсь что все общение с местным населением и местными реалиями ограничиваются спортивной базой, одноклубниками и персоналом, контингентом увеселительных заведений, включая дам пониженной социальной ответственности.
Но не Амстердам, там меня матом обложили, что на велосипедной дорожке остановился
Кстати правда если окажетесь на велосипедной дорожке в вас влетят с весёлым звуком дзинь-дзинь)))