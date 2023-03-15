«Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах». Форвард «Урала» Влут о посещаемости
Нападающий «Урала» Рай Влут резко раскритиковал систему Fan ID.
«Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах.
Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идет на пользу всем», – сказал Влут.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вот так то лучше.
что за бред он несет, а люди его еще и поддерживают.
Играли бы лучше нормально, интересно, привлекательно, и люди пошли бы. Да желательно не зимой и не в минусовую погоду играть, стадион в ЕКб сильно проветривается.
Короче есть такая мысль, ещё думаю что и сво завершат перед выборами.