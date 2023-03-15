«Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах». Форвард «Урала» Влут о посещаемости

Теги премьер-лига Россия болельщики Урал стадионы Рай Влут Fan ID брань Футбол

Нападающий «Урала» Рай Влут резко раскритиковал систему Fan ID.

«Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах.

Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идет на пользу всем», – сказал Влут.

Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID

Fan ID делает наш футбол заложником

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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61 комментарий

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Жечка Дырова
Ответ Александр Игоревич
Тоже интересно где вы были эти 8 лет
Свидетели зверств на Донбассе подъехали) Но конечно же вы умолчите, из-за кого это всё происходило 8 лет
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Sarumian
«Кто придумал Fan ID – дер*мо. Мы должны играть при полных трибунах». Форвард «Урала» Влут о посещаемости.

Вот так то лучше.
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Дмитрий Джи
Ответ sintenced
Из рук вряд ли получится, стол слишком длинный.
хорооош! 👏
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DonaldBrashear 2.0
средняя посещаемость матчей Урала - тысяч 10, о каких полных трибунах говорит этот парень????

что за бред он несет, а люди его еще и поддерживают.

Играли бы лучше нормально, интересно, привлекательно, и люди пошли бы. Да желательно не зимой и не в минусовую погоду играть, стадион в ЕКб сильно проветривается.
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AIBOLIT66
Когда на Урале были полные трибуны?
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sintenced
Ответ Michael Boldyrev
А паспорт из рук Путина хочешь?
Из рук вряд ли получится, стол слишком длинный.
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Александр Игоревич
Ответ Curry30
Комментарий удален модератором
Рот прикрыл 😈😈😈😈😈
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rasso
Ответ Gustav Forsberg
Футболисты, ау! Объединитесь, акцию какую-нибудь сообразите перед матчем. одиноких выступлений в интервью недостаточно, очевидно же
вот только ее никто не увидит
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Александр Игоревич
Ответ Жечка Дырова
Ну конечно правильно , где я был 8 лет?
Тоже интересно где вы были эти 8 лет
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Александр Игоревич
Ответ Александр Кудрявцев
Путин правильно и делает с соседями
И победа будет за Нами 💪💪💪💪
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dimkaa1
Ответ liv6
Зачем отменять. Может лучше клубам с болелами работать. Хотя, как показывает практика настоящие болельщики они только в комментариях на диване. А оформить бумажку сцыкатно
Если тебе после всех обсуждений непонятно в чем протест болельщиков, то уже ничем не поможешь
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Sarumian
Ответ Лимит Лимитович
Кстати, как вам такая теория, что сейчас специально не дают отмену Fan ID, и чиновники, в основном, выступают "за", чтобы потом перед выборами дать Путину его отменить и снова типа он въехал на белом коне весь такой? А это всё бояре мешают Россиюшке вставать с колен
Это слишком сложно логически. Там ребята 2 + 2 сложить не могут.
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Александр Суходолов
Ответ Ярик01
Да откуда такие знают. Ладно бы за деньги старались хозяйские решения защищать, так бесплатно, тупо и бездарно рассказывают о темах, которыми даже шапочно не интересовались.
Это вы откуда всё знаете. И влезаете туда куда не надо
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liv6
Зачем отменять. Может лучше клубам с болелами работать. Хотя, как показывает практика настоящие болельщики они только в комментариях на диване. А оформить бумажку сцыкатно
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Самозанятый
Ответ Лимит Лимитович
Кстати, как вам такая теория, что сейчас специально не дают отмену Fan ID, и чиновники, в основном, выступают "за", чтобы потом перед выборами дать Путину его отменить и снова типа он въехал на белом коне весь такой? А это всё бояре мешают Россиюшке вставать с колен
Это была бы отличная теория, если бы этот вопрос интересовал бы хот едва заметную долю электората. 100 000 недовольных (это с запасом) - капля в море. Это как планировать разрешить парковку в спальном районе в ранее запрещённом месте. По цифрам и эффекту весьма схоже.
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Артем Zyabrev
Ответ Лимит Лимитович
Кстати, как вам такая теория, что сейчас специально не дают отмену Fan ID, и чиновники, в основном, выступают "за", чтобы потом перед выборами дать Путину его отменить и снова типа он въехал на белом коне весь такой? А это всё бояре мешают Россиюшке вставать с колен
Тоже об этом подумал. Пару недель назад писал об этом коммент, но встретил негатив какой то)
Короче есть такая мысль, ещё думаю что и сво завершат перед выборами.
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Марат Гимадеев
Президент России Должен думать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О РОССИЯНАХ......!!!!!
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гилберт
Ответ Vvild
Хоть один легионер может критично рассуждать, а не только лизать зад.
Вы отличный жополиз Ари! Спасибо сэр.
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гилберт
Ответ Лимит Лимитович
Кстати, как вам такая теория, что сейчас специально не дают отмену Fan ID, и чиновники, в основном, выступают "за", чтобы потом перед выборами дать Путину его отменить и снова типа он въехал на белом коне весь такой? А это всё бояре мешают Россиюшке вставать с колен
Это опция. Не факт что её используют, но она есть.
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Dani_Alves92
Ответ Лимит Лимитович
Кстати, как вам такая теория, что сейчас специально не дают отмену Fan ID, и чиновники, в основном, выступают "за", чтобы потом перед выборами дать Путину его отменить и снова типа он въехал на белом коне весь такой? А это всё бояре мешают Россиюшке вставать с колен
Были бы ещё мы на коленях:) ощущение то такое что лежим пластом в болоте и медленно погружаемся :)
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sancho81
Ответ Влад161
Опасно для них, не забывай в каком мире живём, а так да, ты прав по сути, потому что нужно что-то большее, чем меленький пук в воду( как это сейчас ).((
Да пук-то уже довольно большой) Если уже депутаты готовят (хотя бы на словах) запрос на отмену) "За", помимо особ, приближенных к императору, буквально единицы. Есть надежда, что в ближайшее время все-таки вопрос решится, если не отменой, то хотя бы бессрочной приостановкой.
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Curry30
Ответ Александр Кудрявцев
Путин правильно и делает с соседями
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Александр Суходолов
Ответ Александр Кудрявцев
Путин правильно и делает с соседями
Что тут скажу 🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍
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Александр Суходолов
Ответ Жечка Дырова
Ну конечно правильно , где я был 8 лет?
Ну и мне интересно где вы были 😁😁😁😁😁
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Александр Суходолов
Ответ Александр Кудрявцев
К этим агентам и вас тоже можно приравнять 😁😁😁😁
👍👍👍👍👍
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