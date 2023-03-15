«Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах». Форвард «Урала» Влут о посещаемости

Нападающий « » резко раскритиковал систему Fan ID.

«Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах.

Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идет на пользу всем», – сказал Влут.

Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID

Fan ID делает наш футбол заложником

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