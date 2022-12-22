Рай Влут: «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд РПЛ. Надеюсь сыграть за него в еврокубках. Пускай люди достигнут мира!»

Форвард Рай Влут рассказал о своих амбициях в «Урале».

– «Урал» после первого круга идет на десятом месте. Команде по силам попасть в топ-6 по итогам сезона?

– Да, это для меня главная мечта. «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд .

Надеюсь, что с России снимут бан – и я сыграю за « » в еврокубках. Не знаю когда, но очень этого хочу.

Пускай люди достигнут мира! Я это ежедневно желаю каждому. Думаю, в один день это все кончится, и российские клубы вернутся в еврокубки, – сказал нидерландец.