Рай Влут: «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд РПЛ. Надеюсь сыграть за него в еврокубках. Пускай люди достигнут мира!»

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Форвард Рай Влут рассказал о своих амбициях в «Урале».

– «Урал» после первого круга идет на десятом месте. Команде по силам попасть в топ-6 по итогам сезона?

– Да, это для меня главная мечта. «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд РПЛ.

Надеюсь, что с России снимут бан – и я сыграю за «Урал» в еврокубках. Не знаю когда, но очень этого хочу.

Пускай люди достигнут мира! Я это ежедневно желаю каждому. Думаю, в один день это все кончится, и российские клубы вернутся в еврокубки, – сказал нидерландец.

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