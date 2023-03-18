Орлов о Fan ID: «Журова и Роднина, принимавшие закон, уже сказали, что нужно пересмотреть. Надеюсь на это, хотя такие метания авторитета депутатам не добавляют»

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможных изменениях в законе о Fan ID.

«На матчах первых туров в начале весны год назад на трибунах болельщиков было в двое больше, чем сейчас. Депутаты Светлана Журова и Ирина Роднина, принимавшие закон, уже сказали, что его нужно пересмотреть. Надеюсь, к этому все придет. Хотя, конечно, такие законодательные метания авторитета депутатам не добавляют. Надо уметь признавать ошибки. Ведь в результате этой, очевидной, клубы теряют деньги.

За счет государственного бюджета построено много современных стадионов, а тут болельщикам возводят дополнительные барьеры на пути к трибунам. Где логика?» – сказал Орлов.

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