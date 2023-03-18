Орлов о Fan ID: «Журова и Роднина, принимавшие закон, уже сказали, что нужно пересмотреть. Надеюсь на это, хотя такие метания авторитета депутатам не добавляют»
Журналист Геннадий Орлов высказался о возможных изменениях в законе о Fan ID.
«На матчах первых туров в начале весны год назад на трибунах болельщиков было в двое больше, чем сейчас. Депутаты Светлана Журова и Ирина Роднина, принимавшие закон, уже сказали, что его нужно пересмотреть. Надеюсь, к этому все придет. Хотя, конечно, такие законодательные метания авторитета депутатам не добавляют. Надо уметь признавать ошибки. Ведь в результате этой, очевидной, клубы теряют деньги.
За счет государственного бюджета построено много современных стадионов, а тут болельщикам возводят дополнительные барьеры на пути к трибунам. Где логика?» – сказал Орлов.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Отделяйте депутастов от понятий "котлеты, авторитет, совесть, логика, разум" - и всех их скопом к мухам, там 💩 им и место.
Лично знаю Журову она училась с моим дядей в ргуфке и всегда была недалеким человеком
Но у нас же так, или делаешь или не ходишь, мы власть - мы так решили. Естественно, нормальный человек к такому шантажу на государственном уровне как относится?