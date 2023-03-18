Орлов о Fan ID: «Журова и Роднина, принимавшие закон, уже сказали, что нужно пересмотреть. Надеюсь на это, хотя такие метания авторитета депутатам не добавляют»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Светлана Журова Геннадий Орлов Государственная дума Fan ID Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможных изменениях в законе о Fan ID.

«На матчах первых туров в начале весны год назад на трибунах болельщиков было в двое больше, чем сейчас. Депутаты Светлана Журова и Ирина Роднина, принимавшие закон, уже сказали, что его нужно пересмотреть. Надеюсь, к этому все придет. Хотя, конечно, такие законодательные метания авторитета депутатам не добавляют. Надо уметь признавать ошибки. Ведь в результате этой, очевидной, клубы теряют деньги.

За счет государственного бюджета построено много современных стадионов, а тут болельщикам возводят дополнительные барьеры на пути к трибунам. Где логика?» – сказал Орлов. 

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17 комментариев

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Dinamik1
Этих депутатов никто в серьез не воспринимает.Все же прекрасно понимают что это кормушка для избраных.
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Ник Гре
Мухи отдельно, котлеты отдельно. ©
Отделяйте депутастов от понятий "котлеты, авторитет, совесть, логика, разум" - и всех их скопом к мухам, там 💩 им и место.
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Максим Черкашин
Ответ Ден Ден
Авторитет депутатов 😂😂😂
Я чуть кофе не подавился.😆
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Sinister Kid
Две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся: депутаты и авторитет🤡
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sidelnikovpp@gmail.com
Авторитет этих депутатов близок к посещаемости матчей, по сравнению с вместимостью стадионов!
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Александр Жердин
Ответ Подкат Мальдини
Вопрос почему Журова и Роднина стали депутатами ? Лично знаю Журову она училась с моим дядей в ргуфке и всегда была недалеким человеком
Нажимать нужные кнопки, особенно когда тебе раз сто объяснят какая кнопка правильная, может и недалёкий человек.
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В Питере Пять
Ответ Катя СПб
Именно признание своих ошибок и поднимает авторитет. А никак не упертость в тупости.
Ну это не признание своих ошибок.
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Maturmalai
Ответ Yaroshik
а этих "депутатов" авторитет вообще был?
Был. Но потом они стали депутатами.
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Maturmalai
Ответ lovec23
Где логика , когда в думу лезут спортсмены , актеры , певцы . А потом удивляются почему законы не работают или приносят больше вреда , чем порядка
Проблема не в том, что в Думе спортсмены, актеры, певцы. А в том, что у нас давно провозгласили на словах и применили на практике постулат, что парламент - не место для дискуссий.
+5
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Подкат Мальдини
Вопрос почему Журова и Роднина стали депутатами ?
Лично знаю Журову она училась с моим дядей в ргуфке и всегда была недалеким человеком
+3
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s_kapa
Это называется элементы работающей демократии, когда под давлением общества законодатели вынуждены сдавать назад (хоть у нас сейчас авторитарная система, дрейфующая в сторону диктатуры).
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Galaktika
Потому что все, то делают, делают через одно место. Сама идея может быть и не плохая, если бы эти карточки, выдавались как в пятерочке и перекрестке. Хочешь пользуйся, получай какие-то скидки и учувствуй в накопительных программах и лотереях, а хочешь просто ходи как обычный человек, решивший пойти на стадион сегодня утром.
Но у нас же так, или делаешь или не ходишь, мы власть - мы так решили. Естественно, нормальный человек к такому шантажу на государственном уровне как относится?
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Катя СПб
Именно признание своих ошибок и поднимает авторитет. А никак не упертость в тупости.
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Aleksey Yashin
Эти депутаты - просто говорящие головы, жмущие на кнопки. Куда скажут нажать, туда и нажмут
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lovec23
Где логика , когда в думу лезут спортсмены , актеры , певцы . А потом удивляются почему законы не работают или приносят больше вреда , чем порядка
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+6
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Yaroshik
а этих "депутатов" авторитет вообще был?
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Ден Ден
Авторитет депутатов 😂😂😂
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