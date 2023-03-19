Депутат Свищев о недопуске на стадион семьи без Fan ID у младенца: «Это неправильно. Проверим, если будет обращение, готовы отправить запрос в Минцифры»

готов проверить недопуск семьи на арену из-за отсутствия Fan ID у младенца.

Ранее стало известно, что семью с тремя детьми не пустили на матч « » в Екатеринбурге, так как у семимесячного ребенка не было паспорта болельщика.

«Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно.

Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.

Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.

Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас