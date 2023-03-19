Депутат Свищев о недопуске на стадион семьи без Fan ID у младенца: «Это неправильно. Проверим, если будет обращение, готовы отправить запрос в Минцифры»

Теги премьер-лига Россия болельщики Урал Государственная дума Дмитрий Свищев Екатеринбург-Арена стадионы Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Свищев готов проверить недопуск семьи на арену из-за отсутствия Fan ID у младенца.

Ранее стало известно, что семью с тремя детьми не пустили на матч «Урала» в Екатеринбурге, так как у семимесячного ребенка не было паспорта болельщика.

«Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно.

Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.

Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.

Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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50 комментариев

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Слава Молотов
Какие обращения еще нужны этому бездельнику. Информация СМИ. Достаточно. Пусть изучает законы.
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Человек_Легенда
ахахахаха
просто идите со своим футболом после подобных новостей)
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Вадим Слуцкий
Фан, не бзди!
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Retard2018
Как раз таки наоборот поступили не формально, а по букве закона. Почему это 7-месячного ребенка должны пускать на стадион без фануйди? Мало ли что он может сделать
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Benladon
А на сколько формально надо относится к закону? Тоесть у законов есть негласные вилки исполнения? Да уж, и это говорит депутат, хотя ничего нового
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Arty K.
Так в ТВОЕЙ компетенции это проработать
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Интересная личность
У него в одной фразе "нельзя формально относиться" и "если будет обращение - рассмотрим". Депутатство головного мозга.
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Олег Кузнецов
Ответ Дмитрий9779
И накажем стадион матчем без зрителей😁
Давно есть запрос от болельщиков на отмену фан айди...Свищев, не тупи.
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Mixos Demid
Походу посадят младенца!
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Александр Евдокимов
У меня тут вот какой интересный вопрос: вроде бы как говорят, что фан айди надо сделать лишь один раз и он будет на всю жизнь. А как быть с фотографией? Допустим, этот папаша сфотографировал своего семимесячного сына, сделал ему пропуск на футбол. Но ведь этот ребенок будет постоянно расти, внешность его будет со временем меняться. То есть, он будет взрослеть, ему исполнится 10 лет, потом 20, потом 30, потом 40, в итоге станет пенсионером - и что, он всегда в течение жизни будет проходить на матчи с младенческой фотографией? Но ведь это же бред... Поэтому может быть Свищев объяснит, надо ли будет человеку со временем менять свою фотографию в фанайди, и если надо, то как часто? Вроде бы эта тема еще никем не поднималась.
Если что, то я из Петербурга, болею за Зенит, но фанайди считаю бредом и оформлять его не стал и не буду (все, кого я знаю, придерживаются того же мнения).
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Kulver
Ответ artem saribekyan
А ты думаешь, что есть?
Сие покрыто тайной, но они там в телефонах сидят, смеются, обсуждают что-то, а потом учат народ как жить. Например, джинсы каждый год не покупать))
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Виталий Желтоусов
уровень ... шапито зашкаливает
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artem saribekyan
Ответ Lev Kondratchik
Может быть, просто закон (если он вообще нужен) нужно прописывать нормально, пытаясь учитывать все возможные сценарии, а не "и так сойдёт"?
Президент сказал, что нужен...
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0mertas626
Ответ Kyancey
Скорее, IDиотизм
у меня тут за такое же слово удалили сообщение сразу на днях.
спортц-ццц
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Рокко Сиффредди
Свищёв ересь сказал. есть закон-значит, надо исполнять.
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artem saribekyan
Ответ Kulver
Как они, однако, в Госдуме оперативно реагируют на подобные эпизоды. Как будто дел других нет.
А ты думаешь, что есть?
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artem saribekyan
Вот вся суть этой программы! Ждём расцвета бюрократии( ,,держать и не пущать"! - наша традиция), взяточничества, постепенное стирание в памяти дороги к стадиону.
Сколько ещё таких случаев, разных и интересных, мы увидим.
А у этого младенца был с собой автомат?
Может, анкета запачкан? А может люди не на своём месте работают?
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Dandelo_O
Ответ BaltikaSPb
А вдруг младенец бы вырвался из рук папаши, начал нецунзуурно выражаться, бросать на поле файеры и устроил драку ? Все правильно, оградили от хулигана беременных пенсионеров и мамочек пришедших посмотреть футбол
Страшно подумать что было бы, если б на трибунах в это время были бы беззащитные депутаты терюшков и роднина.
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Dandelo_O
Нужно обязательно собрать комитет и всесторонне обсудить, осудить и разработать дорожную карту по созданию комитета по обсуждению.
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Kyancey
И даже при этой истории остаётся тypoрылая вaтa, которая с пеной у рта будет защищать проект фан уйди.
Что в головах у этих людей, кто за фан уйди, я не понимаю🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Эта история - ДНО ДНА у меня всё!
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S.Mane10
ОТМЕНИ УЖЕ ЭТОТ Fan ID, БЕЗМОЗГЛЫЙ!!!
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Sheldon Cooper
Ответ angry horse
Извинятся, придут домой с символическим подарком и символикой Единой России и вручат бесплатные билеты на следующую игру🤡
но всё равно на стадион не пустят, т.к. нет фан айди
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Evgen51Sever
Что же там произошло на самом деле?)))

Этот малолетний преступник, который, кстати, уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, но в силу возраста смог ее избежать, в очередной раз начал дистабилизировать обстановку вокруг себя! Выкрикивал лозунги, нарушающие закон РФ!!!
Мешал семьям с НОРМАЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ, которые смогли оформить Фан Айди!
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SAF22
Ответ Пинающий Достоинства
А потом ещё запрос, а потом ещё, а там и очередь запроса на ответ на запрос подойдёт, а там и младенцу 18 исполнится
а там и солдат уже готовый)
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DM.Man
Да примите уж наконец поправку, что фанайди не распространяется на оставшиеся матчи сезона, верните народ на стадионы, а дальше будет видно)
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