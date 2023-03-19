Депутат Свищев о недопуске на стадион семьи без Fan ID у младенца: «Это неправильно. Проверим, если будет обращение, готовы отправить запрос в Минцифры»
Дмитрий Свищев готов проверить недопуск семьи на арену из-за отсутствия Fan ID у младенца.
Ранее стало известно, что семью с тремя детьми не пустили на матч «Урала» в Екатеринбурге, так как у семимесячного ребенка не было паспорта болельщика.
«Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно.
Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.
Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.
Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
просто идите со своим футболом после подобных новостей)
Если что, то я из Петербурга, болею за Зенит, но фанайди считаю бредом и оформлять его не стал и не буду (все, кого я знаю, придерживаются того же мнения).
спортц-ццц
Сколько ещё таких случаев, разных и интересных, мы увидим.
А у этого младенца был с собой автомат?
Может, анкета запачкан? А может люди не на своём месте работают?
Что в головах у этих людей, кто за фан уйди, я не понимаю🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Эта история - ДНО ДНА у меня всё!
Этот малолетний преступник, который, кстати, уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, но в силу возраста смог ее избежать, в очередной раз начал дистабилизировать обстановку вокруг себя! Выкрикивал лозунги, нарушающие закон РФ!!!
Мешал семьям с НОРМАЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ, которые смогли оформить Фан Айди!