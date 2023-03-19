Переговоры Месси и «ПСЖ» замедлились не только из-за денег. Лео хочет понять, каким будет клуб в следующем сезоне

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Фабрицио Романо Футбол

Лионель Месси еще не продлил контракт с «ПСЖ», так как сомневается в проекте клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, «ПСЖ» уже сделал Месси предложение о продлении контракта.

В декабре стороны достигли устной договоренности о продлении контракта и решили подождать с обсуждением деталей нового соглашения. На первой встрече по этому вопросу, которая состоялась в феврале, стороны не смогли достичь полной договоренности, и это не связано только лишь с финансовой стороной вопроса.

Месси хочет понять, каким будет клуб в следующем сезоне: кто из игроков уйдет, останется ли тренер. Также Лео хочет больше времени посвятить обсуждению срока нового контракта. В связи с этим сторонам придется провести еще несколько встреч.

Месси намерен остаться в Европе. У него есть предложение от «ПСЖ», но он хочет точно понимать, что ждет его в следующем сезоне.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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150 комментариев

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Vir_Cotto
Ответ OKayDoodle
Главное, чтобы в Европе остался. А то грустно будет... хочется на него ещё посмотреть в конкурентоспособной среде
Грустно будет аргентинским болельщикам, которым он годами рассказывал о своём желании поиграть несколько лет дома.
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Любезный Коссутий
Ответ Вадим Сидоров
Ньюкасл)
Ньюкасл не даст. не так быстро. сейчас контроль над клубами в Англии вырос. уже больше года, как сауды владеют Ньюкаслом, а кого они купили за 2 прошедших ТО? Ботмана? вот и оклады не будут давать, выше условных Брайтона или ТТХ
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Anton Abaturov
Ответ Футбольный экспертъ
Полузащиту нужно менять полностью, туда хоть Модрича добавь - он не добавит таланта Витиньи, Данило Перейре, Солеру и т.п. Даже Вератти вызывает вопросы с его привозами в решающих матчах
Постойте, кто-то здесь утверждал, что полузащита сб. Португалии одна из передовых в мире).
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Caterina
Никто не спорит, что АПЛ намнго сильнее Лиги1. Ну так МЮ как-то умудрялся завоевывать медали там 2 года подряд, до пришествия экс-легенды. Может не так они плохи?)
Хм, ты хочешь быть объективной или просто выдать чушь?)
Что ж тогда Ливерпуль, который боролся за квадрупл, в этом сезоне на 6 месте? Туда тоже Криш перешел?)
А Челси на 10м - это тоже Криш виноват?
МЮ прошлый сезон играл вообще без тренера. Рагник приходил на позицию консультанта, а тренером стал фактически случайно, после долгого простоя и без опыта работы в топ-клубах (лол, он настолько востребован был, что МЮ вытащил его из ЛОКОМОТИВА).
Не было Каземиро, регулярно играл Магуайр (сколько он привёз в прошлом сезоне?).
Но виноват во всём Рон "потому что смотрите было так, стало так". При этом, когда ссылаешься, что это АПЛ - конкурентная лига, где даже Ливер может быть на 6 месте, а Челси с мегатратами на 10м - всё равно найдут любые объясняющие причины, почему конкретно в 1 случае виноват только Рон, а в других - это сумма факторов.
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Vitto
Ответ Oleg
Вообще то должен уже решать 24 летний Мбаппе, на которого ПСЖ потратил более 600 миллионов в прошлом году, поэтому не смогли Шкриньяром за какие то 15 миллионов усилиться. Месси 35, он в 35 сделал счастливой нацию, миллиарды фанатов на земле и вошел в вечность, в ранг святейшества. А вот бройлер с самой высокой зарплатой должен решать ибо в 24 года пора уже)
Кто о чем, а вшивый о бане. (с)
PS Этот бред нет самысла обсуждать.
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КрутойЧувак
Ответ МТБ
На чемпионате мира он выглядел очень плохо и кроме пенальти почти ничем не отметился.
ахаха))) ФИФА вручила ему награду лучшего игрока ЧМ. Наверное, они в футболе разбираются хуже тебя)
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mr kovalsky
Ответ Oleg
Как защитни нет ибо ПСЖ много пропускает и по вине Рамоса и Маркиньоса.
Олег, ну ты опять?
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Игорь Климов
Ответ КрутойЧувак
Странно как-то... тут эксперты писали, что катарские шейхи, которые владеют ПСЖ, купили для Месси Кубок Мира. Зачем тогда они это сделали? Надо было для Мбаппе покупать.
У всех хейтеров нет ответа на это нелепое утверждение про покупку ЧМ)
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Vitto
Ответ КрутойЧувак
Пусть Мбаппе дует в Мадрид, разваливает там всё. Он получает больше, чем все остальные футболисты ПСЖ вместе взятые, а в решающих матчах испаряется.
Прям как Месси, только Мбаппе еще молод.
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Мовлды Дагиев
Ответ Мовлды Дагиев
Все эти турниры не ровня Чемпионату мира!
Здравомыслящему человеку понятно, что Месси после выигрыша ЧМ не сможет играть на высшем уровне в этом сезоне. Для своих 35 лет он и так прыгнул выше головы. Выигрыш ЧМ и лучший игрок этого мундиаля ему гарантировали 8 ЗМ.
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Oleg
Ответ Vitto
Сидеть на шее это любимое занятие Месси уже лет 10. Так на з/п Месси нужно усилить полузащиту команды.
Вообще то должен уже решать 24 летний Мбаппе, на которого ПСЖ потратил более 600 миллионов в прошлом году, поэтому не смогли Шкриньяром за какие то 15 миллионов усилиться.
Месси 35, он в 35 сделал счастливой нацию, миллиарды фанатов на земле и вошел в вечность, в ранг святейшества.
А вот бройлер с самой высокой зарплатой должен решать ибо в 24 года пора уже)
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Caterina
Ответ KING_OF_RUSSIA
Так ПСЖ играет в лиге фермеров. Ни одной команды не вышло в1/4 лч или Ле, Нант вообще команде из Азербайджана 3-0 проигрывал осенью. Это реально чемпионат водокачки, убери ПСЖ и не будет их в топ-5
Никто не спорит, что АПЛ намнго сильнее Лиги1. Ну так МЮ как-то умудрялся завоевывать медали там 2 года подряд, до пришествия экс-легенды. Может не так они плохи?)
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Имя Фамилия
Ответ КрутойЧувак
Странно как-то... тут эксперты писали, что катарские шейхи, которые владеют ПСЖ, купили для Месси Кубок Мира. Зачем тогда они это сделали? Надо было для Мбаппе покупать.
Потому что Мбаппе не такой конченный, чтобы в переговорах просить себе золотые мячи и ручных судей на ЧМ. Он как и все профи обсуждает только зарплату, имиджевые права и перспективы клуба, всё остальное он сам заслужит на поле. Это меси со своим ушлым папашей за всю карьеру уже набили руку кому в какой карман взятки совать и что в переговорах можно выпросить хоть Золотой мяч, хоть земельный участок на Луне, когда он попросил переименовать стадион в его честь, даже в барсе устали терпеть его хотелки. В ПСЖ с ним тоже никто не стал бы связываться по своей воле, это решение эмира Катара, а не управления клуба.
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Футбольный экспертъ
Полузащиту нужно менять полностью, туда хоть Модрича добавь - он не добавит таланта Витиньи, Данило Перейре, Солеру и т.п. Даже Вератти вызывает вопросы с его привозами в решающих матчах
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КрутойЧувак
Ответ Zashitnik Deduri
А зачем шейхам 35-летний ветеран, крутящий распальцовку?
Ты же писал, что шейхи купили ему Кубок Мира.
Что-то несостыковчка какая-то...
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Мовлды Дагиев
Ответ Kyancey
Чемпион Франции, вылет из Кубка Франции и вылет из ЛЧ в 1/8 финала. Не благодарите
Все эти турниры не ровня Чемпионату мира!
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KING_OF_RUSSIA
Ответ A K
Про пешехода ты сборной Аргентины расскажи. Вот они страдают так страдают из-за него, бедолаги 🤣
Сравнивать игры сборных, где многие лепят команду из того, что есть, и нет времени сыграться, и тренера послабее и клубный топ-уровень... Не от большого ума
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Тотто
Ответ Zashitnik Deduri
А зачем шейхам 35-летний ветеран, крутящий распальцовку?
затем что этот ветеран, лучший ассистент. сколько забил бы их мбаппе без ассистов лео ?
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A K
Ответ МТБ
Хз, причём тут Сетьен, но Почеттино в Тоттенхеме класса хватало, Эмери класса хватало примерно везде, Тухелю тоже класса хватало. Может проблема в чём-то другом?
Не, ну если тебе Поч нормальный тренер, то дальше обсуждать сложно, особенно учитывая Copa America 21 & World Cup 22. Следи дальше за его успехами. Или он безработный почему-то?
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Франческо Тортик
Ща ПСЖ сделает работу над ошибками, подпишет новых топ-игроков, перезаключит контракт с пешеходом и снова сольется в 1/8. Потому что одно дело набивать стату на командах уровня чемпионата Казахстана, а совсем другое - выиграть группу у Бенфики, чтобы в 1/8 в очередной раз не попасть на Баварию или Реал.
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Тотто
Клуб который готов на цыпочках ходит перед черепашкой, не заслуживает даже чашки чемпа фермеров.
Холланд АПЛ на колени ставить, а Мбаппе все еще в Лига 1, без конкурентов статью набивает.
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КрутойЧувак
Ответ Имя Фамилия
У ПСЖ опция продления контракта на год в одностороннем порядке, кому какая разница что там хочет меси, тут ситуация полностью в руках ПСЖ, а ПСЖ хочет избавиться от меси.
Странно как-то... тут эксперты писали, что катарские шейхи, которые владеют ПСЖ, купили для Месси Кубок Мира. Зачем тогда они это сделали? Надо было для Мбаппе покупать.
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Caterina
Ответ МТБ
На чемпионате мира он выглядел очень плохо и кроме пенальти почти ничем не отметился.
Ахаха, это жесть)) Перестаньте смотреть футбол, не мучайте себя. И других тоже - своими суждениями о нем.
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КрутойЧувак
Ответ 5rnk2r9wwp
Стоит только уйти мбаппе - и весь это проект посыпется
Стоит слить Мбаппе, как тут же появятся деньги на топовую защиту и полузащиту.
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alwes
Команда это прежде всего полузащита, неважно какие у вас защитники и нападающие, вся игра через центр строится.
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