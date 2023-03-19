Переговоры Месси и «ПСЖ» замедлились не только из-за денег. Лео хочет понять, каким будет клуб в следующем сезоне
Лионель Месси еще не продлил контракт с «ПСЖ», так как сомневается в проекте клуба.
Как сообщает Фабрицио Романо, «ПСЖ» уже сделал Месси предложение о продлении контракта.
В декабре стороны достигли устной договоренности о продлении контракта и решили подождать с обсуждением деталей нового соглашения. На первой встрече по этому вопросу, которая состоялась в феврале, стороны не смогли достичь полной договоренности, и это не связано только лишь с финансовой стороной вопроса.
Месси хочет понять, каким будет клуб в следующем сезоне: кто из игроков уйдет, останется ли тренер. Также Лео хочет больше времени посвятить обсуждению срока нового контракта. В связи с этим сторонам придется провести еще несколько встреч.
Месси намерен остаться в Европе. У него есть предложение от «ПСЖ», но он хочет точно понимать, что ждет его в следующем сезоне.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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Что ж тогда Ливерпуль, который боролся за квадрупл, в этом сезоне на 6 месте? Туда тоже Криш перешел?)
А Челси на 10м - это тоже Криш виноват?
МЮ прошлый сезон играл вообще без тренера. Рагник приходил на позицию консультанта, а тренером стал фактически случайно, после долгого простоя и без опыта работы в топ-клубах (лол, он настолько востребован был, что МЮ вытащил его из ЛОКОМОТИВА).
Не было Каземиро, регулярно играл Магуайр (сколько он привёз в прошлом сезоне?).
Но виноват во всём Рон "потому что смотрите было так, стало так". При этом, когда ссылаешься, что это АПЛ - конкурентная лига, где даже Ливер может быть на 6 месте, а Челси с мегатратами на 10м - всё равно найдут любые объясняющие причины, почему конкретно в 1 случае виноват только Рон, а в других - это сумма факторов.
PS Этот бред нет самысла обсуждать.
Месси 35, он в 35 сделал счастливой нацию, миллиарды фанатов на земле и вошел в вечность, в ранг святейшества.
А вот бройлер с самой высокой зарплатой должен решать ибо в 24 года пора уже)
Что-то несостыковчка какая-то...
Холланд АПЛ на колени ставить, а Мбаппе все еще в Лига 1, без конкурентов статью набивает.