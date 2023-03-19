еще не продлил контракт с « », так как сомневается в проекте клуба.

Как сообщает , «ПСЖ» уже сделал Месси предложение о продлении контракта.

В декабре стороны достигли устной договоренности о продлении контракта и решили подождать с обсуждением деталей нового соглашения. На первой встрече по этому вопросу, которая состоялась в феврале, стороны не смогли достичь полной договоренности, и это не связано только лишь с финансовой стороной вопроса.

Месси хочет понять, каким будет клуб в следующем сезоне: кто из игроков уйдет, останется ли тренер. Также Лео хочет больше времени посвятить обсуждению срока нового контракта. В связи с этим сторонам придется провести еще несколько встреч.

Месси намерен остаться в Европе. У него есть предложение от «ПСЖ», но он хочет точно понимать, что ждет его в следующем сезоне.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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