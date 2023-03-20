Семак о Кузяеве: «Он ждет предложений только из-за рубежа. Если не будет – останется в «Зените», может»
Сергей Семак подтвердил, что Далер Кузяев хочет играть в Европе.
Срок нынешнего контракта полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2023 года.
«Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут. Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет – может, останется в «Зените», – сказал главный тренер сине-бело-голубых.
В этом сезоне у Кузяева 5 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
ставлю на второй вариант.
А почему неуловимый?
Потому что он никому не нужен....
Игроков много интересных, дерби огненные, ек присутствуют, климат хороший.
Или остаться и чемпионат водокачки по кругу выигрывать?