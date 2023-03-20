Семак о Кузяеве: «Он ждет предложений только из-за рубежа. Если не будет – останется в «Зените», может»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

Сергей Семак подтвердил, что Далер Кузяев хочет играть в Европе.

Срок нынешнего контракта полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

«Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут. Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет – может, останется в «Зените», – сказал главный тренер сине-бело-голубых.

В этом сезоне у Кузяева 5 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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44 комментария

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иван кочубей
Ответ gustavo1097
На кой черт он нужен? После перерыва играет как днище полное, он мыслями явно уже не в клубе. Человеку 30 лет. Отпустите его уже своей дорогой, дайте место в основе молодым парням из дубля и молодежки
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Spartakus1984
Мало того,что Российские игроки всегда были мало нужны в Европе а сейчас тем более и Кузяеву уже за 30 лет и он не разрывает РПЛ,кому он нужен в топ лигах?
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dimitrii36
Ответ Georgii Neverov
Есть ещё один вопрос, а хотят ли европейцы что бы он там играл..
хотят ли русские войны, спросите вы у тишины
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Georgii Neverov
Есть ещё один вопрос, а хотят ли европейцы что бы он там играл..
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Рокко Сиффредди
получит предложения от ХИК или Куусюси.
ставлю на второй вариант.
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dimitrii36
только спрос рождает предложения, вряд ли за ним выстроились очередь
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zer
либо сейчас, либо никогда. почему все пишут, что в Испании он нафиг не кому не пригодится? речь про Барсу или Реал чтоли? есть множество клубов попроще, где Кузяев бы мог играть. и в каждой топ-лиге есть середняки и аустайдеры, где Кузяев мог бы играть - было бы желание и адекватные требования по зп
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Назар Игорь
В прошлом один из самых стабильных игроков РПЛ, в последних играх скис, а кому в Европе нужен 30летний игрок?
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ETONEKINO
Люди в какой-то в своей вселенной живут)))
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Несусветный Папаша
Далер Адьямович и его "окружение" что-то знает? почему они так уверены в предложении из-за рубежа?
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Ole Gunor
Разве не он сам должен названить за рубеж и предлагать себя? Он не столь известен за рубежом, особенно в свете того, что не клуб не сборная уже год не играет в официальных матчах, чтобы ждать звонков из за рубежа. Зачем Семак то такую дичь наговаривает на микрофон? Говорите как есть, зачем всех за фон ай ди держать.
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gustavo1097
На кой черт он нужен? После перерыва играет как днище полное, он мыслями явно уже не в клубе. Человеку 30 лет. Отпустите его уже своей дорогой, дайте место в основе молодым парням из дубля и молодежки
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Ruscello
Ответ Екн Лор
По Кузяеву в последних играх видно, что человек мысленно уже не в Зените. Матч за матчем проваливает
Матч за матчем проваливает весь состав Зенита, не только Кузяев.
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Красно - Синий КОНЬ
Ответ Don Merzavez
Из-за рубежа - это из Казахстана или из Узбекистана?
Из Таджикистана.
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marseille23
Вспоминается интересная сага о его переходе в Локо года 3-4 назад, когда уже футболку напечатать успели и готовились к презентации Далера,но после странного телефонного звонка руководству клуба, переход отменили. Никуда его Зенит не отпустит
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Don Merzavez
Из-за рубежа - это из Казахстана или из Узбекистана?
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WelcomeBackPURE
Слишком топовый для нормальных клубов, поэтому скорее всего это будет Узбекистан
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ericssons
По-моему сейчас самое худшее время, чтобы ждать предложение из-за рубежа)))
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FRE3StYLER
В Сербию типа Партизана можно, только смысл какой, разве что в Еврокубках поиграть
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мутятя
Кузяев слабый игрок.
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Анатолий Magicbrain
Вот что вегетарианская диета от супруги делает с людьми- Семак и его фантазии живой пример!
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Verhovn
Надо было раньше думать о европах. Да и не в лучшей форме, откровенно говоря, Далер сейчас находится. Но если уедет - только порадуюсь за него.
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Ковид 07.10.52
Неуловимый Джо!
А почему неуловимый?
Потому что он никому не нужен....
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dispersal
Кажется, что предыдущая эпопея с контрактом Кузяева была совсем недавно, а уже, оказывается, три года прошло.
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Sergio Mendez
Ответ Алексей Ненахов
Турция , Венгрия думаю только у них будет спрос на этого топа
А чем плохи эти варианты, особенно Турция?

Игроков много интересных, дерби огненные, ек присутствуют, климат хороший.

Или остаться и чемпионат водокачки по кругу выигрывать?
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