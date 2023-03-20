Семак о Кузяеве: «Он ждет предложений только из-за рубежа. Если не будет – останется в «Зените», может»

подтвердил, что хочет играть в Европе.

Срок нынешнего контракта полузащитника с « » истекает летом 2023 года.

«Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут. Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет – может, останется в «Зените», – сказал главный тренер сине-бело-голубых.

В этом сезоне у Кузяева 5 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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