Кузяева предложили турецким клубам. С «Зенитом» переговоры о контракте приостановлены

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

Услуги хавбека «Зенита» Далера Кузяева предложили клубам из Турции.

По данным Metaratings.ru, после предварительного раунда переговоров в январе «Зенит» и хавбек приостановили диалог о новом контракте. Скорее всего, стороны вернутся к этой теме по окончании сезона.

При этом сторона Кузяева уже предлагает услуги футболиста клубам из чемпионата Турции и некоторых других европейских лиг. Хавбек хотел бы оказаться в команде, которая принимает участие в еврокубках.

Для Кузяева переход в европейский клуб является приоритетным вариантом развития карьеры. В случае неудачи, он не планирует рассматривать предложения от других российских команд, кроме «Зенита».

Отмечается, что руководство «Зенита» готово вернуться к переговорам и предложить полузащитнику новый контракт.

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23 комментария

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no_one_perfect
Ответ fc_champion
Хороший заголовок. Кузяева предложили турецким клубам. На запчасти?
На поржать)
Чемпионат Турции почти свернулся в этом сезоне, потому такую чушь про турецкие клубы можно втюхать только руководству клуба с берегов невы…
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Ape1sin
а ведь это самый толковый центрхав в стране
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Tigo_Volchara93
Второй круг пошел
Развитие событий будет как в первый раз, разве что контракт не такой жирный получит в Газпроме
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xyg2rdwzx4
Да что им в эту Турцию то все хочется, такой же европейский чемпионат как и российский. В топы звать не будут, а какой нибудь бурдаспор..ну только атмосфера на трибунах типа круче будет, но говорить что это какой-то там супер зарубежный опыт..ну такое.
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Spartakus1984
Ответ Fatty Toni
Большая потеря, согласен. А вот хейтеры его пинать и начали. Ибо очень уж им охота, чтобы Далер исчез из Питера.
Да мне к примеру все равно как то.Пусть играет.Не думаю что зенит сильно просядет из-за него.Хоть и станет слабее но конкурентов нет.
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Bozqurd_Idel_Ural_
В клубах стамбульской тройки состав на позиции Далера укомплектован, он им не нужен. Другие турецкие клубы не потянут его зарплату.
вывод очевиден. Футболисту уровня Кузяева и с его зарплатой в лучшем случае можно попытаться уехать в СА или Эмираты.
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Fatty Toni
Ответ Spartakus1984
А кто его пинает?Если он уйдет то это потеря для зенита.
Большая потеря, согласен. А вот хейтеры его пинать и начали. Ибо очень уж им охота, чтобы Далер исчез из Питера.
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Japonskiy Magnitofon
Ему в прошлый раз надо было найти клуб по-хорошему.
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gustavo1097
Отпустить Кузяева и наигрывать на его полицию Козлова, Кима, Сауся. Достал этот цирк с контрактом.
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Алексей Магоев
При всем неуважении к зениту игрок годный, Далеру нужно переходить.
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инок
На мой взгляд Кузяев в последние годы лучший русский в РПЛ по полезности. Играет везде - ниже определенного уровня не опускается. Просто выбивают у Зенита хороший контракт.
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Fatty Toni
Ответ Ник Гре
Перед прошлым продлением его отец ту же схему про Европу эксплуатировал. Как Зенит денег выложил на стол - так тема с Европой и амбициями и закрылась. Итак, вторая серия...
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Спартак сила
хорошие новости
побежали
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Spartakus1984
Ответ Fatty Toni
Хейтеры активизировались ) лучший российский полузащитник в лиге - ну как же его не пнуть то, да? Сказочные.
А кто его пинает?Если он уйдет то это потеря для зенита.
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Valentin Kompaneytsev
Кузяев классный игрок, по российским меркам топ РПЛ.
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Иван Егурнов
он и в России ещё многим мог бы пригодиться, если Зениту не нужен
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Fatty Toni
Хейтеры активизировались ) лучший российский полузащитник в лиге - ну как же его не пнуть то, да? Сказочные.
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Ник Гре
Перед прошлым продлением его отец ту же схему про Европу эксплуатировал. Как Зенит денег выложил на стол - так тема с Европой и амбициями и закрылась. Итак, вторая серия...
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Ветер
Ну Кузяев с агентом знают как доить газовый мешок. Подпишут как миленькие, на Далера условиях.
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Игорь Волков
Ничего, бразила вместо него найдут если что
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Streetbor
этот гордый любитель европейских клубов уже раз переходил, помним ..
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fc_champion
Хороший заголовок. Кузяева предложили турецким клубам. На запчасти?
+10
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Chuha-Motibg
Не перейдет в Турцию. По деньгам не договорится.
+4
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Bello Jiafra
не планирует он... смех душит. денег предложат и планы изменятся...
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