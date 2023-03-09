Кузяева предложили турецким клубам. С «Зенитом» переговоры о контракте приостановлены
Услуги хавбека «Зенита» Далера Кузяева предложили клубам из Турции.
По данным Metaratings.ru, после предварительного раунда переговоров в январе «Зенит» и хавбек приостановили диалог о новом контракте. Скорее всего, стороны вернутся к этой теме по окончании сезона.
При этом сторона Кузяева уже предлагает услуги футболиста клубам из чемпионата Турции и некоторых других европейских лиг. Хавбек хотел бы оказаться в команде, которая принимает участие в еврокубках.
Для Кузяева переход в европейский клуб является приоритетным вариантом развития карьеры. В случае неудачи, он не планирует рассматривать предложения от других российских команд, кроме «Зенита».
Отмечается, что руководство «Зенита» готово вернуться к переговорам и предложить полузащитнику новый контракт.
Чемпионат Турции почти свернулся в этом сезоне, потому такую чушь про турецкие клубы можно втюхать только руководству клуба с берегов невы…
Развитие событий будет как в первый раз, разве что контракт не такой жирный получит в Газпроме
вывод очевиден. Футболисту уровня Кузяева и с его зарплатой в лучшем случае можно попытаться уехать в СА или Эмираты.
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