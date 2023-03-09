Кузяева предложили турецким клубам. С «Зенитом» переговоры о контракте приостановлены

Услуги хавбека « » предложили клубам из Турции.

По данным Metaratings.ru, после предварительного раунда переговоров в январе «Зенит» и хавбек приостановили диалог о новом контракте. Скорее всего, стороны вернутся к этой теме по окончании сезона.

При этом сторона Кузяева уже предлагает услуги футболиста клубам из чемпионата Турции и некоторых других европейских лиг. Хавбек хотел бы оказаться в команде, которая принимает участие в еврокубках.

Для Кузяева переход в европейский клуб является приоритетным вариантом развития карьеры. В случае неудачи, он не планирует рассматривать предложения от других российских команд, кроме «Зенита».

Отмечается, что руководство «Зенита» готово вернуться к переговорам и предложить полузащитнику новый контракт.