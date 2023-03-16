В окружении Кузяева сомневаются в перспективах перехода в клуб из топ-5 лиг. Варианты с Турцией, Бельгией, Австрией и Португалией реалистичнее

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

В окружении Далера Кузяева сомневаются в возможности перехода в клуб из топ-5 лиг Европы. 

Как сообщает Metaratings.ru, после консультаций в Европе представители 30-летнего хавбека сдержаны в оценках перспектив на переход в клубы из топ-5 европейских лиг.

Первая причина – негласная рекомендация не ввязываться в дела с россиянами. Вторая – возраст. В Европе считают сложным извлечь выгоду, подписывая 30-летнего игрока, даже если он приходит бесплатно.

Отмечается, что варианты с переходом Кузяева в чемпионаты Турции, Бельгии, Австрии или Португалии более реалистичны.

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6 комментариев

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Xm.md
Теперь у каждой деревяшки окружение?
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Ковид 07.10.52
Смешно...это же окружение недавно кричало, что едет в топ-5....а тут поумнело...., но не до конца...чем отличаются отношением страны топ-5 от других европейских из списка, кроме Турции...тьфу....
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zyba50@mail.ru
Считаю не стоит Зениту продлевать контракт , пусть сам выбирает чего он хочет , последние матчи ноль К.П.Д. для команды
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Ростов-на-Дону
Это новый воспитанник "проекта"?
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Матвей Суицидин
было бы круто в серии А его посмотреть
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Кирилл Голивец
хм... странно... всегда думал, что условный Спортинг Лиссабон - молодая команда, а условный Хетафе не живет гиковыми методами селекции
+1
-1
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