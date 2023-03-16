В окружении Кузяева сомневаются в перспективах перехода в клуб из топ-5 лиг. Варианты с Турцией, Бельгией, Австрией и Португалией реалистичнее

В окружении сомневаются в возможности перехода в клуб из топ-5 лиг Европы.

Как сообщает Metaratings.ru, после консультаций в Европе представители 30-летнего хавбека сдержаны в оценках перспектив на переход в клубы из топ-5 европейских лиг.

Первая причина – негласная рекомендация не ввязываться в дела с россиянами. Вторая – возраст. В Европе считают сложным извлечь выгоду, подписывая 30-летнего игрока, даже если он приходит бесплатно.

Отмечается, что варианты с переходом Кузяева в чемпионаты Турции, Бельгии, Австрии или Португалии более реалистичны.

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