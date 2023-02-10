Сергей Семак: «Понимаем, что Кузяев хочет играть в Европе. Про отказ продлевать контракт с «Зенитом» впервые слышу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Далер Кузяев Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию с Далером Кузяевым.

Появилась информация, что хавбек «Зенита» отказывается продлевать контракт из-за желания уехать в Европу.

– Сергей Богданович, сегодня появились новости о том, что Далер Кузяев отказался продлевать контракт с клубом. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?

– Новости на то и есть, чтобы появляться. Что касается домысливания каких-то ситуаций, то, наверное, в этом и заключается работа журналистов, и иногда она бывает с большим перебором.

То, что у Далера заканчивается контракт, все знают, но о том, что он отказался его продлевать, я впервые слышу. Есть пожелание Далера – мы все понимаем, что он хочет играть в Европе.

Та ситуация, которая возникла перед продлением его предыдущего соглашения, когда он ждал возможности попробовать свои силы в Европе в случае хорошего предложения, не изменилась, но о том, что он отказался продлевать контракт, я впервые слышу, – сказал тренер «Зенита».

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Знатно Богданыч потроллил журналюг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Далер один из лучших российских игроков в РПЛ на данный момент. Если будет возможность - надо ехать. Парень с головой и бойцовскими качествами. Если шанс появится, то должен зацепиться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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