Хави после 2:1 с «Реалом»: «Барса» не чувствует, что стала чемпионом, еще 12 игр. Нас недостаточно высоко оценивают – игроки проводят выдающуюся Ла Лигу»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави не считает, что «Барса» гарантировала себе победу в Ла Лиге после 2:1 с «Реалом».

Вчера «Барселона» выиграла класико у «Реала» (2:1) и набрала 68 очков по итогам 26 туров Ла Лиги. «Мадрид» отстает на 12 очков. Еще ни одна команда не проигрывала чемпионат в Испании, имея такой отрыв.

«Нет, впереди еще 12 матчей. Это очень важная победа в класико. Мы ее заслужили. Мы были лучше, доминировали и создавали более явные моменты. Я очень доволен – команда выложилась по максимуму. Это очень важная победа для нас – она улучшит наше моральное состояние и добавит уверенности в себе. Мы были очень хороши.

Еще ничего не решено. Мы не чувствуем, что стали чемпионами. Это шаг вперед, и я очень счастлив за игроков. Атмосфера была великолепной. То, что делают игроки «Барсы», недостаточно высоко оценивают. Они проводят выдающийся чемпионат. Эти игроки готовы терпеть. Я очень горжусь их игрой, тем, как они бьются за каждый мяч – словно от этого зависит их жизнь. Вы должны ценить это», – сказал главный тренер «Барселоны».

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12 комментариев

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heyoka
Ответ QWertY
Реал без помощи Чакыров и Клаттенбургов - не Реал. Фанатов сливочных можно понять, ведь они привыкли, что им засчитывают голы с офсайдов
Из ЛЧ и ЛЕ вылетели тоже из-за судей только?)
+1
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Газеров Серов
Защита у Реала статична, так играли в 20-м веке
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Мадрид наказывает!
Ответ Nottingham Forecast
Как я ржал, когда сегодня ночью местные мадридцы наплюсили коммент про то, как Хави жаловался на судейство после Интера) Просто подумайте, ребят) В том матче Барсе не поставили очевидный 100%-ный пенальти, который должны были ставить. А вчера Реалу справедливо не засчитали гол с офсайда. И мадридня в комментах такая: "Что-то Хави не был доволен судейством, когда Барсе не дали бить пенальти, который был, а теперь смотрите какой довольный, что гол в ворота Барсы правильно не засчитали! Какой двуличный Хави!!!" 😄 И 200 плюсов у этого 🤣
очевидным он был только для секты)))
А вот гол Асенсио вчера был чистым, но дело Негрейры живет.
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-6
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Кино Музыка
Все нормально. Пересу нужен повод для увольнения Анчи, можно расслабиться.
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zy888.8
Ответ Tristan...
Королевские сектанты... что поделать...
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0
-9
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Burel
вечный унижатель меньше, чем клуба. И ему ещё и 45 нет
+14
-3
+11
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melmi
Победа вышла хоть и тяжелой по счету, но закономерной
Второй тайм особенно отличным вышел
Очень понравился Френки. В этом сезоне не все ждали от него такой игры ( поэтому и слухи о переходе в МЮ), сейчас он одна из ключевых фигур
+5
-2
+3
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QWertY
Ответ Nottingham Forecast
Как я ржал, когда сегодня ночью местные мадридцы наплюсили коммент про то, как Хави жаловался на судейство после Интера) Просто подумайте, ребят) В том матче Барсе не поставили очевидный 100%-ный пенальти, который должны были ставить. А вчера Реалу справедливо не засчитали гол с офсайда. И мадридня в комментах такая: "Что-то Хави не был доволен судейством, когда Барсе не дали бить пенальти, который был, а теперь смотрите какой довольный, что гол в ворота Барсы правильно не засчитали! Какой двуличный Хави!!!" 😄 И 200 плюсов у этого 🤣
Реал без помощи Чакыров и Клаттенбургов - не Реал. Фанатов сливочных можно понять, ведь они привыкли, что им засчитывают голы с офсайдов
+23
-6
+17
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Tristan...
Ответ Nottingham Forecast
Как я ржал, когда сегодня ночью местные мадридцы наплюсили коммент про то, как Хави жаловался на судейство после Интера) Просто подумайте, ребят) В том матче Барсе не поставили очевидный 100%-ный пенальти, который должны были ставить. А вчера Реалу справедливо не засчитали гол с офсайда. И мадридня в комментах такая: "Что-то Хави не был доволен судейством, когда Барсе не дали бить пенальти, который был, а теперь смотрите какой довольный, что гол в ворота Барсы правильно не засчитали! Какой двуличный Хави!!!" 😄 И 200 плюсов у этого 🤣
Королевские сектанты... что поделать...
+17
-3
+14
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Nottingham Forecast
Как я ржал, когда сегодня ночью местные мадридцы наплюсили коммент про то, как Хави жаловался на судейство после Интера)
Просто подумайте, ребят) В том матче Барсе не поставили очевидный 100%-ный пенальти, который должны были ставить. А вчера Реалу справедливо не засчитали гол с офсайда. И мадридня в комментах такая: "Что-то Хави не был доволен судейством, когда Барсе не дали бить пенальти, который был, а теперь смотрите какой довольный, что гол в ворота Барсы правильно не засчитали! Какой двуличный Хави!!!" 😄 И 200 плюсов у этого 🤣
+47
-8
+39
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Оливер Кан удаляет Роберту
И не почувствует.
+3
-9
-6
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Karl0709
Да ЛЛ самая слабая лига кроме Барсы и Реала нет топ команд, так что Барса считай чемпион.
+2
-7
-5
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