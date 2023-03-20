Хави после 2:1 с «Реалом»: «Барса» не чувствует, что стала чемпионом, еще 12 игр. Нас недостаточно высоко оценивают – игроки проводят выдающуюся Ла Лигу»

не считает, что «Барса» гарантировала себе победу в после 2:1 с « ».

Вчера « » выиграла класико у «Реала» (2:1) и набрала 68 очков по итогам 26 туров Ла Лиги. «Мадрид» отстает на 12 очков. Еще ни одна команда не проигрывала чемпионат в Испании, имея такой отрыв.

«Нет, впереди еще 12 матчей. Это очень важная победа в класико. Мы ее заслужили. Мы были лучше, доминировали и создавали более явные моменты. Я очень доволен – команда выложилась по максимуму. Это очень важная победа для нас – она улучшит наше моральное состояние и добавит уверенности в себе. Мы были очень хороши.

Еще ничего не решено. Мы не чувствуем, что стали чемпионами. Это шаг вперед, и я очень счастлив за игроков. Атмосфера была великолепной. То, что делают игроки «Барсы», недостаточно высоко оценивают. Они проводят выдающийся чемпионат. Эти игроки готовы терпеть. Я очень горжусь их игрой, тем, как они бьются за каждый мяч – словно от этого зависит их жизнь. Вы должны ценить это», – сказал главный тренер «Барселоны».

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