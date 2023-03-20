Хави после 2:1 с «Реалом»: «Барса» не чувствует, что стала чемпионом, еще 12 игр. Нас недостаточно высоко оценивают – игроки проводят выдающуюся Ла Лигу»
Хави не считает, что «Барса» гарантировала себе победу в Ла Лиге после 2:1 с «Реалом».
Вчера «Барселона» выиграла класико у «Реала» (2:1) и набрала 68 очков по итогам 26 туров Ла Лиги. «Мадрид» отстает на 12 очков. Еще ни одна команда не проигрывала чемпионат в Испании, имея такой отрыв.
«Нет, впереди еще 12 матчей. Это очень важная победа в класико. Мы ее заслужили. Мы были лучше, доминировали и создавали более явные моменты. Я очень доволен – команда выложилась по максимуму. Это очень важная победа для нас – она улучшит наше моральное состояние и добавит уверенности в себе. Мы были очень хороши.
Еще ничего не решено. Мы не чувствуем, что стали чемпионами. Это шаг вперед, и я очень счастлив за игроков. Атмосфера была великолепной. То, что делают игроки «Барсы», недостаточно высоко оценивают. Они проводят выдающийся чемпионат. Эти игроки готовы терпеть. Я очень горжусь их игрой, тем, как они бьются за каждый мяч – словно от этого зависит их жизнь. Вы должны ценить это», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Второй тайм особенно отличным вышел
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Просто подумайте, ребят) В том матче Барсе не поставили очевидный 100%-ный пенальти, который должны были ставить. А вчера Реалу справедливо не засчитали гол с офсайда. И мадридня в комментах такая: "Что-то Хави не был доволен судейством, когда Барсе не дали бить пенальти, который был, а теперь смотрите какой довольный, что гол в ворота Барсы правильно не засчитали! Какой двуличный Хави!!!" 😄 И 200 плюсов у этого 🤣