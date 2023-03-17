Араухо готов с «Реалом» снова сыграть на фланге: «У нас с Винисиусом впереди еще много дуэлей»

думает, что снова сыграет на фланге защиты в класико.

Центральный защитник «Барселоны» уже играл на фланге против в предыдущих матчах с « ».

«Думаю, что буду играть крайнего защитника, но я еще не знаю, что решит тренер.

Каждая игра – это отдельная история, пока что все было хорошо, но у нас с [Винисиусом] впереди еще много дуэлей», – сказал Араухо в интервью Movistar+.

« » примет «Реал» в 26-м туре . Матч состоится 19 марта.

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