Араухо готов с «Реалом» снова сыграть на фланге: «У нас с Винисиусом впереди еще много дуэлей»
Рональд Араухо думает, что снова сыграет на фланге защиты в класико.
Центральный защитник «Барселоны» уже играл на фланге против Винисиуса Жуниора в предыдущих матчах с «Реалом».
«Думаю, что буду играть крайнего защитника, но я еще не знаю, что решит тренер.
Каждая игра – это отдельная история, пока что все было хорошо, но у нас с [Винисиусом] впереди еще много дуэлей», – сказал Араухо в интервью Movistar+.
«Барселона» примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится 19 марта.
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По поводу дуэли Вини с Рональдом — Это очень интересное противостояние. Уругваец хорошо справляется с Вини, надеюсь бразильцу удастся убегать в атаку.
Такую?)
Араухо,ох как не хватало)
Винни бы ума побольше, может счет другой был бы.