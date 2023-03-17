Араухо готов с «Реалом» снова сыграть на фланге: «У нас с Винисиусом впереди еще много дуэлей»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Винисиус Жуниор Рональд Араухо Класико Футбол

Рональд Араухо думает, что снова сыграет на фланге защиты в класико.

Центральный защитник «Барселоны» уже играл на фланге против Винисиуса Жуниора в предыдущих матчах с «Реалом».

«Думаю, что буду играть крайнего защитника, но я еще не знаю, что решит тренер.

Каждая игра – это отдельная история, пока что все было хорошо, но у нас с [Винисиусом] впереди еще много дуэлей», – сказал Араухо в интервью Movistar+.

«Барселона» примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится 19 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MADRiD_00
Араухо и Вальверде очень похожи друг на друга. Без лишних скандалов делают свои работы на высоком уровне!

По поводу дуэли Вини с Рональдом — Это очень интересное противостояние. Уругваец хорошо справляется с Вини, надеюсь бразильцу удастся убегать в атаку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Церебральный Сортировщик
Ответ Тимофей Кушнир
Винисиус уже может квартиру строить в кармане Араухо.
https://youtu.be/l_hq71y98Jg
Такую?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Игорь Климов
Араухо удачи в матче!
Араухо вездеяден?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ VEN FIFA
и переместиться в другой карман?)
И перести в карман другого Араухо 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
молодцы..пусть конкуренция будет спортивной)
Араухо,ох как не хватало)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Тимофей Кушнир
Винисиус уже может квартиру строить в кармане Араухо.
Он уже пентхаус построил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жерар Пике
Вини в кармане Араухо как дома ,уже ,наверное.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VEN FIFA
Ответ Real_v_dushe
В Сегунде Винисиус играть не будет, там ты будешь играть с другими мастерами и другими соперниками
скорее реал в сегунду вылетит что бы с барсой не играть)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VEN FIFA
Ответ dr. cage
Винисиусу пора перейти этот Рубикон..
и переместиться в другой карман?)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Хозяин может дать выходной в каком нибудь классико. Но точно не в воскресенье хихи)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Альмурзаев
Ответ Анвар Масимов
Араухо просто человек хороший . а Вини пока нечего сказать , вот и молчит
Почему нет? В 5-матчах подряд когда побеждал Вини с 2019 года, он и ассисты отдавал и голы забивал.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Араухо - топ . С ним защита выглядит совсем по другому . Надеюсь их дуэль с Вини закончится в пользу Барселоны . Ждём отличную игру !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
В Сегунде Винисиус играть не будет, там ты будешь играть с другими мастерами и другими соперниками
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Араухо удачи в матче!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Съел его в кубке , съест и в чемпионате ..!))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Личный поводырь Вини
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ Fan of Sport
Араухо и Винисиус довольно уважительно относятся друг к другу, несмотря на их дуэль, это не может не радовать.
Араухо просто человек хороший . а Вини пока нечего сказать , вот и молчит
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Винисиусу пора перейти этот Рубикон..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ariuntrius
Вини скоро уже отпрашиваться будет у Рональда
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Тимофей Кушнир
Винисиус уже может квартиру строить в кармане Араухо.
ахахаха:))🤣🤣🤣
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Ten
Карманный винисиус))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Араухо и Винисиус довольно уважительно относятся друг к другу, несмотря на их дуэль, это не может не радовать.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feelthedroom@mail.ru
Пока счет в пользу Араухо , но впереди еще ведь реально много противостояний.
Винни бы ума побольше, может счет другой был бы.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Кушнир
Винисиус уже может квартиру строить в кармане Араухо.
+61
-7
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий