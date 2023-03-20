Отрыв «Барсы» – 12 очков за 12 туров до конца Ла Лиги. Ни одна команда в Испании не проигрывала чемпионат, имея такой отрыв

«Барса» оторвалась на 12 очков – ни одна команда не проигрывала Ла Лигу, имея такой отрыв.

Вчера «Барселона» выиграла класико у « » (2:1) и набрала 68 очков по итогам 26 туров . «Мадрид» отстает на 12 очков.

Еще ни одна команда не упускала чемпионство в Испании, имея такой отрыв.

Следующую игру « » проведет 1 апреля – в гостях против «Эльче».

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