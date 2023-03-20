Отрыв «Барсы» – 12 очков за 12 туров до конца Ла Лиги. Ни одна команда в Испании не проигрывала чемпионат, имея такой отрыв

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

«Барса» оторвалась на 12 очков – ни одна команда не проигрывала Ла Лигу, имея такой отрыв.

Вчера «Барселона» выиграла класико у «Реала» (2:1) и набрала 68 очков по итогам 26 туров Ла Лиги. «Мадрид» отстает на 12 очков.

Еще ни одна команда не упускала чемпионство в Испании, имея такой отрыв.

Следующую игру «Барселона» проведет 1 апреля – в гостях против «Эльче».

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40 комментариев

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VuNePonimaete
Ответ Evergreen
Барса гораздо стабильнее по сезону в ЛЛ, их чемпионство будет справедливо. А Реалу есть чем заняться в ТО
Наблюдением?)
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Молодой Френки
Осталось только вынести Реал в кубке, и фирменная четверка Хави воцарится вновь. Только не в виде голов, а в виде побед над извечным соперником
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Alexey Smit
Даже если в оставшихся играх барса будет проигрывать каждый второй матч, то для чемпионства Реал должен будет не выиграть 10 из 12 игр - а это не возможно!!!
Поэтому вероятность упустить титул 0%)
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Serdida Orayew
Ответ Михо
Как ни странно, самая крутая интрига за чемпионство в этом году в Германии)
Да и в Англии ещё ничего не решено
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Игорь Климов
Ответ Blaumerc
отрыв приличный. всё зависит от самой Барсы. Но это ещё не значит что и Реал не будет терять очки, у Мадрида ещё и лига чемпионов. Думаю Барса доведёт дело до чемпионства.
Это 100% случится!
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Игорь Климов
Ответ Vlad
Хоть я не болею за Реал, но следует признать, что в ЛЧ Реал как 🐟 в воде. Это его стихия, и если Реал доходит до финала, то уже считай, что ушастый у него.
Реал если пройдёт Челси, то в 1/2 точно отлетит от победителя Бавария - Ман.Сити, так как не хватит глубины состава, это ещё травм серьёзных нет у ведущих игроков Реала.
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Goofts
Барселона проводит отличный сезон. Без яркой игры - за то эффективный результат. После победы в Ла лиге, пойдет в поход за Кубком Лиги Чемпионов (было бы легче с Месси выйграть его, но вряд ли он вернётся)
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pgy69z65th
Ответ Karl0709
Барса ещё Кубок выиграет а Реал проиграет Челси 😏.
Мечтай
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Иван Петров
Реал спасет только дело Негрейры
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Игорь Климов
Барселона выиграет Ла Лигу в этом сезоне, а очковый разрыв скорее всего только увеличится.
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Maksim1302
Ответ rej1sta
Еще бы в ЛЧ удачно выступить… Рана после Энфилда не зажила еще.
Всему свое время, внутренних демонов побороли, в новом сезоне в ЛЧ явно будут хорошие шансы
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Теннисный абсолют
Реал вчера выглядел реально уставшим, Эль Бадалона была свежеее просто.
Ну посмотрим в следующем сезоне как будет Эль Бадалона играть, если снова в октябре не вылетит из ЛЧ
А то не в совсем равных условиях команды в чемпионате.
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Syndycate
Единственное что может скрасить для Реала, это обыграть Барсу в кубке и взять кубок
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LokiSp
Ответ Михо
Как ни странно, самая крутая интрига за чемпионство в этом году в Германии)
Нет там интриги, Бавария буднично уничтожит Дортмунд дома, после чего шмели отправятся в ежегодный полет от первого места
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Сурхай Лукманов
Ответ andr d
Перес себя пожизненно выбрал
Даже после смерти Переса реал замену карвахалю не купит что ли ?
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avcgloronalduMU
Ответ человек-муравей человек-физрук
в Кубке еще не слетел
это все видимость
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Сурхай Лукманов
Ответ Isa Babaev
Что ты посмотришь ? Анчи проиграл чемпионат Барсе к концу марта, в кубке тоже самое - вылет
Я не хочу просто рано времени что то говорить. В этом мире возможно всё.
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andr d
Ответ Сурхай Лукманов
Если не будут опять трансферы, Перес на выход
Перес себя пожизненно выбрал
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Иван Иванов
Если бы ещё и в лиге чемпионов такой кураж был у Барселоны . Вообще Хави это тренер для внутреннего пользования ещё в аль- садде владельцы были недовольны его результатами в азиатской лиге чемпионов.
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Kadiy
отрыв барсы прочитал как отрыв барыса, подумал от кого он в марте оторвался)))
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Isa Babaev
Ответ Сурхай Лукманов
Посмотрим
Что ты посмотришь ? Анчи проиграл чемпионат Барсе к концу марта, в кубке тоже самое - вылет
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rej1sta
Ответ Maksim1302
Впереди еще 12 игр и не мало соперников, которые могут вставить палки в колеса. Эспаньол, Атлетик, Бетис, Сосьедат, Райо - не самые приятные и удобны соперники. Надеюсь пройдут их без проблем, ну и конечно без травм. Впереди перерыв на игры сборных, исторически не самый удобный для Барсы, там многих ломают( Но в целом верим в великий клуб, мы многое пережили за последние годы и достойный увидеть как трофей возвращается в родные стены
Еще бы в ЛЧ удачно выступить…
Рана после Энфилда не зажила еще.
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Нурбол Жумаскалиев
и ради этого левандовский уходил из баварии? отлетать из ЛЕ и танцевать от чемпионства топ-6 лиги?
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Nottingham Forecast
Ответ Роман
Что будет в Мадриде, если Гарри Поттер сможет превозмочь себя?
Нытьё о том, что Барса всех купила, и теперь Реал стали возмутительно судить честно 🤷🏻‍♂️
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человек-муравей человек-физрук
Ответ avcgloronalduMU
реал в очных встречах слетел и чемпионат и кубок барсе, ещё лч под вопросом, там Челси могут )
в Кубке еще не слетел
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