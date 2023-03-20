Отрыв «Барсы» – 12 очков за 12 туров до конца Ла Лиги. Ни одна команда в Испании не проигрывала чемпионат, имея такой отрыв
«Барса» оторвалась на 12 очков – ни одна команда не проигрывала Ла Лигу, имея такой отрыв.
Вчера «Барселона» выиграла класико у «Реала» (2:1) и набрала 68 очков по итогам 26 туров Ла Лиги. «Мадрид» отстает на 12 очков.
Еще ни одна команда не упускала чемпионство в Испании, имея такой отрыв.
Следующую игру «Барселона» проведет 1 апреля – в гостях против «Эльче».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Поэтому вероятность упустить титул 0%)
Ну посмотрим в следующем сезоне как будет Эль Бадалона играть, если снова в октябре не вылетит из ЛЧ
А то не в совсем равных условиях команды в чемпионате.
Рана после Энфилда не зажила еще.