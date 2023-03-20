Дивеев о травме: «У меня ушиб тазобедренного сустава. Будет МРТ»

рассказал о своей травме, полученной в матче с «Зенитом» (1:0) в Мир .

«Пока не знаю, что со мной — завтра [в понедельник] будет МРТ.

Было единоборство с Кассьеррой — я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли… Подумал, что был щелчок. Но честно — не помню.

Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», — сказал защитник .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас