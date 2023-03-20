Дивеев о травме: «У меня ушиб тазобедренного сустава. Будет МРТ»
Игорь Дивеев рассказал о своей травме, полученной в матче с «Зенитом» (1:0) в Мир РПЛ.
«Пока не знаю, что со мной — завтра [в понедельник] будет МРТ.
Было единоборство с Кассьеррой — я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли… Подумал, что был щелчок. Но честно — не помню.
Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», — сказал защитник ЦСКА.
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