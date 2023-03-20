Дивеев о травме: «У меня ушиб тазобедренного сустава. Будет МРТ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев рассказал о своей травме, полученной в матче с «Зенитом» (1:0) в Мир РПЛ.

«Пока не знаю, что со мной — завтра [в понедельник] будет МРТ.

Было единоборство с Кассьеррой — я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли… Подумал, что был щелчок. Но честно — не помню.

Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», — сказал защитник ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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7 комментариев

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Алексей Петров
Главное результат, #опа заживет!!!
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Gillingham
Только сейчас понимаешь какими неубиваемыми были Игнашевич и Березуцкие.
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RSI
Черт-те что. Непруха. Здоровья, Игорь!
+2
-1
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иван кочубей
поле как бетон. Для Зенита специально не поливали, вот итог.
0
-3
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Stepan32R
Здоровья Игорю, надеюсь ничего серьёзного.
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Валерий Сидоров
От Фукса заразился... 😃
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Aleksey Novikov
Игорь будь Здоров
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