Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА. Он не играл с сентября

вернулся в общую группу после травмы.

Дивеев 17 сентября получил перелом большеберцовой кости во время матча против «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ. До зимнего сбора ЦСКА в Абу-Даби 23-летний защитник тренировался индивидуально.

«Конечно, очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе.

Осенью было очень тяжело, хоть я и все время был рядом с командой, можно сказать, в первом ряду на каждом домашнем матче. Очень хотелось выйти на поле, играть, приносить пользу!

Весь отпуск провел в тренажерном зале, можно сказать. Готовился к сборам, чтобы полноценно войти в ритм.

Сейчас немного непривычно в плане тренировочного процесса – наконец начался полноценный футбол, много интенсивной и беговой работы. Но я счастлив, очень соскучился», – сказал защитник и сборной России.