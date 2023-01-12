Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА. Он не играл с сентября

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев вернулся в общую группу после травмы.

Дивеев 17 сентября получил перелом большеберцовой кости во время матча против «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ. До зимнего сбора ЦСКА в Абу-Даби 23-летний защитник тренировался индивидуально.

«Конечно, очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе.

Осенью было очень тяжело, хоть я и все время был рядом с командой, можно сказать, в первом ряду на каждом домашнем матче. Очень хотелось выйти на поле, играть, приносить пользу!

Весь отпуск провел в тренажерном зале, можно сказать. Готовился к сборам, чтобы полноценно войти в ритм.

Сейчас немного непривычно в плане тренировочного процесса – наконец начался полноценный футбол, много интенсивной и беговой работы. Но я счастлив, очень соскучился», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
Хорошо! Теперь наигрывать связку с Агаповым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
Наконец то! Очень нужен команде!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
Замечательная новость,Игоря очень не хватало команде.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Drake
Отлично, пусть набирает форму. Его отсутствие, конечно, очень сильно ощущается в обороне
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий