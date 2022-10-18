Врач ЦСКА Безуглов о Дивееве: «К первому зимнему сбору должен быть в порядке. Лечение идет по плану»

Главный врач рассказал о ходе восстановления от травмы.

У защитника был диагностирован перелом большеберцовой кости. В сентябре сообщалось, что он пропустит минимум 3 месяца.

«Лечение Дивеева идет по плану. До конца года он на поле не выйдет. Но к первому [зимнему] сбору, который пройдет в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде», – сказал .