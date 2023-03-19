Валерий Газзаев: «ЦСКА провел лучший матч в сезоне с «Зенитом», пожалуй. Впечатление, что питерцы вышли с одной целью – лишь бы не проиграть»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев считает, что ЦСКА провел лучший матч в сезоне против «Зенита».

Московская команда одержала победу со счетом 1:0.

– Получил огромное удовольствие от игры ЦСКА! Армейцы были гораздо сильнее «Зенита», быстрее, агрессивнее. Играли со страстью, с огромным желанием.

У меня даже сложилось такое впечатление, что гости вышли на матч с одной целью – лишь бы не проиграть.

Москвичи нейтрализовали всех ключевых футболистов «Зенита», действовали плотно, жестко, выигрывали большинство единоборств.

Пожалуй, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне.

Очень целостная игра с первой до последней минуты. Хозяева работали как единый механизм. Сразу было понятно, что они рассчитывают только на победу.

– Безупречный первый тайм в исполнении ЦСКА?

– Армейцы контролировали игру, создавали моменты.

Правда, и «Зенит» мог открыть счет, когда Кассьерра вышел один на один с Акинфеевым. Но Игорь сыграл просто великолепно! Забей колумбиец при счете 0:0, кто знает, куда бы все качнулось, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

7 комментариев

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Невский баклан
Зенит с Барриосом и без него 2 разные команды. Еще до того как купили бразильцев, купили Барриоса и Зенит уже тогда ушел в отрыв. Просто системообразующий игрок, важнее чем бразильцы вместе взятые, без него с Зенитом спокойно можно играть что и показал ЦСКА сегодня.
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Mu5ta
Ответ Дядя Гор
Зенит и не пытался играть.
Ну да, просто Зенит не играя в ЛЧ подзабыл, что прессинг существует, а не только автобус!
❤️💙
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Николай Иванов
Аф-Аф
+1
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Vagner01
Ответ Вратарь Бага
Давайте, петербуржцы, пишите отмазы, Зенит не настроился, Зенит не старался)
Они уже на поле все свалили!
+1
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Вратарь Бага
Давайте, петербуржцы, пишите отмазы, Зенит не настроился, Зенит не старался)
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Дядя Гор
Зенит и не пытался играть.
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rarog
Как всегда -с рикошета заковыряли мяч-и уже лучший матч сезона)
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