Валерий Газзаев: «ЦСКА провел лучший матч в сезоне с «Зенитом», пожалуй. Впечатление, что питерцы вышли с одной целью – лишь бы не проиграть»

считает, что ЦСКА провел лучший матч в сезоне против « ».

Московская команда одержала победу со счетом 1:0.

– Получил огромное удовольствие от игры ЦСКА! Армейцы были гораздо сильнее «Зенита», быстрее, агрессивнее. Играли со страстью, с огромным желанием.

У меня даже сложилось такое впечатление, что гости вышли на матч с одной целью – лишь бы не проиграть.

Москвичи нейтрализовали всех ключевых футболистов «Зенита», действовали плотно, жестко, выигрывали большинство единоборств.

Пожалуй, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне.

Очень целостная игра с первой до последней минуты. Хозяева работали как единый механизм. Сразу было понятно, что они рассчитывают только на победу.

– Безупречный первый тайм в исполнении ЦСКА?

– Армейцы контролировали игру, создавали моменты.

Правда, и «Зенит» мог открыть счет, когда Кассьерра вышел один на один с Акинфеевым. Но Игорь сыграл просто великолепно! Забей колумбиец при счете 0:0, кто знает, куда бы все качнулось, – сказал бывший главный тренер .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас