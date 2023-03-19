«Зенит» не забил в матче РПЛ второй раз в сезоне. Первый был с «Ахматом» в августе 2022-го

«Зенит» не забил ни одного мяча в матче во второй раз в сезоне.

Команда тренера проиграла (0:1) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

Первый подобный случай в нынешнем чемпионате произошел 6 августа 2022 года, когда « » ни разу не отличился в игре с « » (0:0).

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