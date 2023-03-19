«Зенит» не забил в матче РПЛ второй раз в сезоне. Первый был с «Ахматом» в августе 2022-го

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Зенит» не забил ни одного мяча в матче РПЛ во второй раз в сезоне.

Команда тренера Сергея Семака проиграла ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

Первый подобный случай в нынешнем чемпионате произошел 6 августа 2022 года, когда «Зенит» ни разу не отличился в игре с «Ахматом» (0:0).

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8 комментариев

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mynicipal
Так Семак за ничьей в Москву ездил.и чего больше защитников в команде не было? Надо 10 человек в защиту ставить
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nolan_90
Так все узнали, что Зенит держится не на большой группе бразильцев, а на одном колумбийце.
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Никита Королёв
А что-то Зенитом то случилось?🤣Третий матч вату катают.С составом,который наверное дороже чем у всех остальных команд.
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Вратарь Бага
Пусть так до конца чемпионата не забивают)
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Dark.Babysitter
Ну бывает. ПСЖ вон тоже дома 0-2 проиграл. И Барса ещё неизвестно как там сможет или нет. Бавария проиграла.
Только Спалетти продолжает крушить всех с Хвичей :D
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Ростов-на-Дону
Ответ Кирилл
Зенит сегодня особо и не подкидывал работы Акинфееву - спокойный и уверенный сухарь )
кони не позволили пешеходам подкидывать.
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Дядя Гор
"Кто голоден,тот не хочет спать" А Зенит похоже очень и очень сыт. От сюда и такая игра. Вспомнить игры когда надо было держать отрыв и не оступиться. А сейчас отрыв 7. Даже играя так как сейчас зенит свои победы наберет. Пора что ли встряхнуть людей.Кузяева например или Касьерру, выпустите Козлова,а не Сутормина.Или Бакаева с Мантуаном с первых минут. пора похоже серьезно поговорить внутри команды. без ЕК вылет из кубка и поражения без особой идеи и желания исправить результат.
+5
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Кирилл
Зенит сегодня особо и не подкидывал работы Акинфееву - спокойный и уверенный сухарь )
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-1
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