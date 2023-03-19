«Зенит» не забил в матче РПЛ второй раз в сезоне. Первый был с «Ахматом» в августе 2022-го
«Зенит» не забил ни одного мяча в матче РПЛ во второй раз в сезоне.
Команда тренера Сергея Семака проиграла ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Мир РПЛ.
Первый подобный случай в нынешнем чемпионате произошел 6 августа 2022 года, когда «Зенит» ни разу не отличился в игре с «Ахматом» (0:0).
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