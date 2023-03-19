«Торпедо» подаст протест на результат матча с «Пари НН». Хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации

Теги премьер-лига Россия РФС Торпедо КДК РФС Пари НН Матч ТВ Ярослав Михайлов Футбол

«Торпедо» подаст протест на результат матча Мир РПЛ с «Пари НН».

По данным «Матч ТВ», московский клуб подает протест в КДК РФС из‑за участия полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова.

В составе «Пари НН» играл Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» теперь могут засчитать техническое поражение.

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31 комментарий

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Александр Константинович
Ответ гилберт
Потому что это один и тот же человек. Если он несколько матчей играет грубо, то должен отдохнуть.
Интересно, если он должен был сегодня тдохнуть, то будет ли матч, где он сегодня играл, считаться этим самым матчем, который он должен был пропустить. Или будет следующий матч пропускать?
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Ковид 07.10.52
Красиво покинуть лигу у Торпедо не получится...уйдут с помойными 3 очками....тьфу...
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Алексей Иванов
Ответ melmi
За такие ошибки конечно ( что Локо, что Пари НН) нужно наказывать ответственных людей Это халатность
Сухина судьи был наказан в локо
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Алексей Иванов
Ответ Буратино55
Какое то бредовое правило, почему карточки разных лиг должны суммироваться? Ну за торпедо рад конечно, но логики в этом мало
А почему нет? Игрок знает что переходит в другую лигу и будет рубить соперников, наносить травмы, срывать атаки
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d.xoxlov
Ответ shooher
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
Только играл он не в НиНо-2, а в "Зените". Но это надо ещё смотреть, потому что чёткого указания на принадлежность второй/третьей команды всё же нет.
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Tun
Ответ Буратино55
Какое то бредовое правило, почему карточки разных лиг должны суммироваться? Ну за торпедо рад конечно, но логики в этом мало
Может и бредово, но регламент знать надо, его не вчера написали, было время и понять, что нельзя, и попытаться оспорить/изменить
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marchellinos
Регламент есть регламент
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fregat96
Разорвали 3-0. Понятно, что правила. Но по справедливости, ничья, да и зачем =Т = очки? Все равно пердив, а вот Нн конечно подгадят. Вот те и электронные заявки.
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Alex_msk
Интересно, вроде писали, что в отличии от кубка в рпл уведомляют клуб автоматически
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Тринадцатый95
Кто, в курсе я ставил после первого тайма, на победу Торпедо, матч сыгран ничью, случае присуждения НН поражения, технического поражения, что бывает с ставкой?
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shooher
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
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Oleg Pepel
Ничего не будет. Иначе сама лига опрофанится, они обязаны списки с дисквой предоставлять, в кубке не так.
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Roman Araslanov
Блин, вот как так? Что история с Бариновым, что история с Михайловым, по каким причинам администраторы (или кто там за это отвечает) умудряются вот ТАК облажатся?
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Arty K.
Неудивительно: Торпедо терять нечего
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Lisic
Ответ гилберт
А если ответственных людей нет? Кого тогда наказывать?
Генерального директора.
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Фёдор Кузнецов
Ответ гилберт
Представьте ситуацию, человек сломал ногу сопернику и получил дискву. И сразу перешел в другую команду и чемпионат. Может играть? Нет конечно. Смысл примерно такой. Играл грубо? Отдохни.
Ладно красная если, но если игрок получил в начале сезона жёлтую в клубе ФНЛ, перешёл в РПЛ и получил 3 жёлтые почему он должен пропускать матч?
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RUSfan SpartakOV
Если это правильно по регламенту,Торпедо должно взять своё.
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гилберт
Ответ Фёдор Кузнецов
Не понимаю почему карточки полученные в разных лигах суммируются, какой в этом смысл(сегодня например из-за этого Альваро Родригез пропускает Эль Классико) с Кубка не переносится, а с другой лиги переносится?
Представьте ситуацию, человек сломал ногу сопернику и получил дискву. И сразу перешел в другую команду и чемпионат. Может играть? Нет конечно. Смысл примерно такой. Играл грубо? Отдохни.
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гилберт
Ответ melmi
За такие ошибки конечно ( что Локо, что Пари НН) нужно наказывать ответственных людей Это халатность
А если ответственных людей нет? Кого тогда наказывать?
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гилберт
Ответ Буратино55
Какое то бредовое правило, почему карточки разных лиг должны суммироваться? Ну за торпедо рад конечно, но логики в этом мало
Потому что это один и тот же человек. Если он несколько матчей играет грубо, то должен отдохнуть.
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Шапитошность главной команды передалась и фарму.
Да,Химки сегодня шапитнулись.
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Фёдор Кузнецов
Не понимаю почему карточки полученные в разных лигах суммируются, какой в этом смысл(сегодня например из-за этого Альваро Родригез пропускает Эль Классико) с Кубка не переносится, а с другой лиги переносится?
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Буратино55
Ответ Dr.Gebbelsss
Торпедо 10 матчей без побед, а тут реальный шанс на 3 очка) Если все подтвердится то Пари НН сами виноваты
Какое то бредовое правило, почему карточки разных лиг должны суммироваться? Ну за торпедо рад конечно, но логики в этом мало
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Иван Новиков
Шапитошность главной команды передалась и фарму.
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Алексей Тарлыков
Пари все глубже вязнут к стыкам, а с такими косяками могут и напрямую вылететь
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