«Торпедо» подаст протест на результат матча с «Пари НН». Хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации

«Торпедо» подаст протест на результат матча Мир РПЛ с «Пари НН».

По данным « », московский клуб подает протест в КДК РФС из‑за участия полузащитника нижегородцев .

В составе « » играл Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в .

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с « ». «Пари НН» теперь могут засчитать техническое поражение.

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