«Торпедо» подаст протест на результат матча с «Пари НН». Хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации
«Торпедо» подаст протест на результат матча Мир РПЛ с «Пари НН».
По данным «Матч ТВ», московский клуб подает протест в КДК РФС из‑за участия полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова.
В составе «Пари НН» играл Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» теперь могут засчитать техническое поражение.
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