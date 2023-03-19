«Пари НН» грозит техническое поражение за матч с «Торпедо» – хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации («СЭ»)

«Пари НН» может получить техническое поражение за матч с «Торпедо».

19-летний полузащитник клуба из Нижнего Новгорода Ярослав Михайлов вышел в стартовом составе на матч 20-го тура Мир (1:0, второй тайм).

Как сообщает « », Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН».

Как следует из информации, размещенной на сайтах лиги и Премьер-лиги, футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России: 27 июля 2022 года – в игре «Зоркий-Красногорск» – « », 22 августа – в игре «Электрон» – « », 5 ноября – в игре ЦСКА – «Пари НН», а также 12 марта 2023-го – в игре «Ростов» – «Пари НН».

Таким образом, Михайлов, играющий за « » на правах аренды из « », после четвертого предупреждения должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию, согласно статье 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

Теперь, в соответствии с главой 18 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного регламента РФС, « » вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение.

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