«Пари НН» грозит техническое поражение за матч с «Торпедо» – хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Торпедо Вторая лига Зенит-2 Пари НН Спорт-Экспресс регламент Ярослав Михайлов Футбол

«Пари НН» может получить техническое поражение за матч с «Торпедо».

19-летний полузащитник клуба из Нижнего Новгорода Ярослав Михайлов вышел в стартовом составе на матч 20-го тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН».

Как следует из информации, размещенной на сайтах Второй лиги и Премьер-лиги, футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России: 27 июля 2022 года – в игре «Зоркий-Красногорск» – «Зенит-2», 22 августа – в игре «Электрон» – «Зенит-2», 5 ноября – в игре ЦСКА – «Пари НН», а также 12 марта 2023-го – в игре «Ростов» – «Пари НН».

Таким образом, Михайлов, играющий за «Пари НН» на правах аренды из «Зенита», после четвертого предупреждения должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию, согласно статье 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

Теперь, в соответствии с главой 18 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного регламента РФС, «Торпедо» вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение.

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46 комментариев

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Carlton Palmer
А если не потерпит - то что, не вправе?
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Мукунку хороший
Ответ Valentin Grabenovsky
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
Не говори никому. Не надо…))
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Ответ blaugrano
Я бы вообще футболистов без fan-id не пускал на поле. Опасно же...
Так им и оформляют же
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haymaker
Они вам роботы что ли, всех этих обормотов помнить с их карточками
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Любовь Мелехова
Ответ ElijahVol
Неужели так трудно перед матчами звонить в СЭ и уточнять, кто может выходить, кто нет?
А тренер и сам игрок не знают, сколько он желтых набрал? Или до 4 считать не умеют?
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Ярик01
Ответ Petyapetya
"«Торпедо» вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение." А если в ничью сыграет, не имеет? 🤣
Да и технарь в 3-0 полезнее условных 2-1
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AminO2
Не хочешь? Захочешь.
Не можешь? Заставим.
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Arty K.
годы идут, СЭ продолжает набрасывать
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Александр Михайлович
Ответ Valentin Grabenovsky
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
Это если бы он получал жёлтые, допустим, за Нижний Новгород-2, в фнл то да
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Денис Бояров
Ответ Nerazzurri-88
"обзаце"? Ты серьёзно? Смешно же читать такой бред.
Просто ошибся человек, нет, надо придраться. Суть сказуемого то в другом
+1
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Валентина Николаевна
это новый вид договорняков, вот и все
+2
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Спартак Уокер
Это что теперь каждый матч так будет раньше вроде такого не было
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Буратино55
Ответ ElijahVol
Неужели так трудно перед матчами звонить в СЭ и уточнять, кто может выходить, кто нет?
Какое отношение вторая лига имеет к рпл?
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Petyapetya
"«Торпедо» вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение."

А если в ничью сыграет, не имеет? 🤣
+3
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YOKODZUMA
Ответ blaugrano
Я бы вообще футболистов без fan-id не пускал на поле. Опасно же...
Вообще то так и есть.
+2
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Nerazzurri-88
Ответ Полуэктов Пётр
Ну так в этом обзаце идет речь "в случае участия второй команды/третьей команды...", а он в ФНЛ играл за Зенит-2. Это не вторая и не третья команда Пари НН, на сколько мы знаем.
"обзаце"? Ты серьёзно? Смешно же читать такой бред.
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Diyas
Да что ты будешь делать.
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Норм Чувак
а голы и голевые передачи переносятся в РПЛ? какой клоун писал этот регламент?
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a2wai
Лига приколов в своем репертуаре.
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Денис Бояров
Ответ Полуэктов Пётр
Ну так в этом обзаце идет речь "в случае участия второй команды/третьей команды...", а он в ФНЛ играл за Зенит-2. Это не вторая и не третья команда Пари НН, на сколько мы знаем.
Кстати это объясняет, почему после истории с Локо снова ошиблись, как раз этот нюанс не поняли
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Владимир Ч
народ, это обычная торговля матчем, вы чего такие наивные?
+1
-2
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Diald
Ответ Diald
ахаха, вот понятно какая там квалификация у тех кто там работает и кто набирает сотрудников... вот по этому в футбола Нижнем нет, кумовство одно, да всякие мутные личности
короче спорт-экспресс как обычно утку залил...
+6
-1
+5
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Полуэктов Пётр
Ответ Valentin Grabenovsky
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
Ну так в этом обзаце идет речь "в случае участия второй команды/третьей команды...", а он в ФНЛ играл за Зенит-2. Это не вторая и не третья команда Пари НН, на сколько мы знаем.
+12
-1
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Руслан Ляхерман
Бред...жк во второй и первой логах не распространяются на РПЛ.
+5
0
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CaSpeR-13
Ответ Valentin Grabenovsky
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
так зенит не является второй или третьей командой пари нн
+7
-13
-6
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