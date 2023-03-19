«Пари НН» грозит техническое поражение за матч с «Торпедо» – хавбек Михайлов не мог играть из-за дисквалификации («СЭ»)
«Пари НН» может получить техническое поражение за матч с «Торпедо».
19-летний полузащитник клуба из Нижнего Новгорода Ярослав Михайлов вышел в стартовом составе на матч 20-го тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм).
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН».
Как следует из информации, размещенной на сайтах Второй лиги и Премьер-лиги, футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России: 27 июля 2022 года – в игре «Зоркий-Красногорск» – «Зенит-2», 22 августа – в игре «Электрон» – «Зенит-2», 5 ноября – в игре ЦСКА – «Пари НН», а также 12 марта 2023-го – в игре «Ростов» – «Пари НН».
Таким образом, Михайлов, играющий за «Пари НН» на правах аренды из «Зенита», после четвертого предупреждения должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию, согласно статье 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.
Теперь, в соответствии с главой 18 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного регламента РФС, «Торпедо» вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Не можешь? Заставим.
А если в ничью сыграет, не имеет? 🤣