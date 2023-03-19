Гвинеец из «Пари НН» Янсане хочет получить паспорт РФ: «Мне очень нравится в России, тут живут хорошие и добрые люди»
Африканский футболист клуба Мир РПЛ хочет стать гражданином России.
Нападающий «Пари НН» Момо Янсане рассказал о желании получить паспорт РФ. 25-летний гвинеец арендован у «Шерифа» с правом выкупа. Игрок не сделал результативных действий в 9 матчах Премьер-лиги.
– Может, ты слышал стереотип про русских людей, но сейчас убедился, что это не так?
– Многие по‑разному говорят про русских, но, приехав сюда, я убедился, что в России живут хорошие и добрые люди. Поэтому неважно, что говорят другие люди.
То, что я слышал и вижу сейчас, совершенно разные вещи. Особенно мне приятно то, как меня приняли в команде, все ребята добры ко мне и всегда помогут.
– Твой одноклубник Лукас Масоэро говорил, что хотел бы получить российский паспорт. Что насчет тебя?
– Наверное, Лукасу очень нравится в России, раз он так сказал. «Пари НН» – лучшая команда, мы, как большая семья, где каждый любит друг друга. Это тоже одна из причин получить российский паспорт.
Что насчет меня, то да, я бы хотел получить российский паспорт, но это не самое главное для меня. Если получится его получить – я буду очень счастлив, а если нет, то в этом нет ничего страшного.
Я уже благодарен России и своей команде за то, как меня тут приняли. Огромное спасибо каждому сотруднику команды! В «Пари НН» меня очень любят и всегда помогают. Поэтому я сделаю все, чтобы помочь своей команде.
И когда мы проигрываем, я плачу. Потому что команда дала мне все, и я должен ответить тем же ради своего клуба, – сказал Янсане.
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