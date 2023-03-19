Гвинеец из «Пари НН» Янсане хочет получить паспорт РФ: «Мне очень нравится в России, тут живут хорошие и добрые люди»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Молдова Шериф сборная Гвинеи натурализация Пари НН Лукас Масоэро Матч ТВ Момо Янсане Футбол

Африканский футболист клуба Мир РПЛ хочет стать гражданином России.

Нападающий «Пари НН» Момо Янсане рассказал о желании получить паспорт РФ. 25-летний гвинеец арендован у «Шерифа» с правом выкупа. Игрок не сделал результативных действий в 9 матчах Премьер-лиги.

– Может, ты слышал стереотип про русских людей, но сейчас убедился, что это не так?

– Многие по‑разному говорят про русских, но, приехав сюда, я убедился, что в России живут хорошие и добрые люди. Поэтому неважно, что говорят другие люди.

То, что я слышал и вижу сейчас, совершенно разные вещи. Особенно мне приятно то, как меня приняли в команде, все ребята добры ко мне и всегда помогут.

– Твой одноклубник Лукас Масоэро говорил, что хотел бы получить российский паспорт. Что насчет тебя?

– Наверное, Лукасу очень нравится в России, раз он так сказал. «Пари НН» – лучшая команда, мы, как большая семья, где каждый любит друг друга. Это тоже одна из причин получить российский паспорт.

Что насчет меня, то да, я бы хотел получить российский паспорт, но это не самое главное для меня. Если получится его получить – я буду очень счастлив, а если нет, то в этом нет ничего страшного.

Я уже благодарен России и своей команде за то, как меня тут приняли. Огромное спасибо каждому сотруднику команды! В «Пари НН» меня очень любят и всегда помогают. Поэтому я сделаю все, чтобы помочь своей команде.

И когда мы проигрываем, я плачу. Потому что команда дала мне все, и я должен ответить тем же ради своего клуба, – сказал Янсане.

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11 комментариев

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Sinister Kid
Лимит. Лимит. Лимит.
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Тотто
Каннибалов нет и на том спасибо. Подумал Янсане и заполнил бланк на гражданство
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Kenny De Schepper
чел. Какой тебе паспорт, лезь обратно на пальму
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Спартак Уокер
Нет гражданство всем подряд раздавать это тупо
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trav
чем больше становится россиян - тем лучше для России!
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trav
Ответ Enotaz24
Какая то волна пошла, сперва они хотят паспорт, а потом и депутатами захотят стать.
открою секрет - ты тоже можешь стать депутатом! это вообще может сделать каждый. а то в твоих словах такая зависть как-будто тебя лишают такой возможности
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melmi
Ответ Enotaz24
Какая то волна пошла, сперва они хотят паспорт, а потом и депутатами захотят стать.
С ними онлайн тренинг Ари провел "Путь в депутаты"
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Tigo_Volchara93
Сначала Бахмут, потом паспорт
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Nick150486
Желание очень хорошее, но вначале Промес
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Назар Игорь
Миллионы среднеазиатов без проблем получают российские паспорта, почему бы и этим ребятам не стать россиянами?.
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Enotaz24
Какая то волна пошла, сперва они хотят паспорт, а потом и депутатами захотят стать.
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