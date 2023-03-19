Карпин об 1:0 с «Химками»: «Большое разочарование из-за нашей игры после удаления. Все подумали, что уже выиграли»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин разочарован игрой, несмотря на победу над «Химками» (1:0).
Хавбек «Химок» Жаниу Бикел был удален на 29-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ за грубую игру.
– Разочарование есть и большое, связанное с нашей игрой после удаления.
До удаления все было хорошо и прекрасно. Создавали моменты. Все получалось – выход из обороны, прессинг, атака. А потом все сломалось. По мне, понятно, почему это произошло.
– Почему?
– Все уже подумали, что все уже хорошо. Что выиграли, сказал Карпин.
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