Карпин об 1:0 с «Химками»: «Большое разочарование из-за нашей игры после удаления. Все подумали, что уже выиграли»

Тренер « » разочарован игрой, несмотря на победу над «Химками» (1:0).

Хавбек «Химок» Жаниу Бикел был удален на 29-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ за грубую игру.

– Разочарование есть и большое, связанное с нашей игрой после удаления.

До удаления все было хорошо и прекрасно. Создавали моменты. Все получалось – выход из обороны, прессинг, атака. А потом все сломалось. По мне, понятно, почему это произошло.

– Почему?

– Все уже подумали, что все уже хорошо. Что выиграли, сказал Карпин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас