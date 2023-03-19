Карпин об 1:0 с «Химками»: «Большое разочарование из-за нашей игры после удаления. Все подумали, что уже выиграли»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Тренер «Ростова» Валерий Карпин разочарован игрой, несмотря на победу над «Химками» (1:0).

Хавбек «Химок» Жаниу Бикел был удален на 29-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ за грубую игру.

– Разочарование есть и большое, связанное с нашей игрой после удаления.

До удаления все было хорошо и прекрасно. Создавали моменты. Все получалось – выход из обороны, прессинг, атака. А потом все сломалось. По мне, понятно, почему это произошло.

– Почему?

– Все уже подумали, что все уже хорошо. Что выиграли, сказал Карпин.

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1 комментарий

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Алексеич (Ростов-Дон)
Валера, очень надеюсь, что через тренировки игроки поймут, что так, как сегодня во втором тайме, играть нельзя! А можно и через премиальные.
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