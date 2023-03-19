У «Химок» 1 победа в 22 матчах после ухода Юрана

Теги Ростов Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран Николай Писарев Футбол

«Химки» одержали лишь одну победу в 22 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб дома уступил «Ростову» (0:1) в 20-м туре Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе 2022 года, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев. 

С тех пор у «Химок» 16 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

«Химки» по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 2 апреля команда примет «Краснодар».

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27 комментариев

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Стальной Цуккини 5х5
Ответ atomio
Нужно еще раз вызвать батюшку
...И попросить вернуть деньги
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JohnnyMulka
Все идёт по плану
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box2box2
Химки и Торпедо однозначно на вылет, а ведь на их месте могли быть клубы из других регионов, люди бы ходили на футбол. Наплодила москва своих никчемных никому не нужных недоклубцов, а еще бы Динаму, Локо и ЦСКА расформировать и чемпионат будет интересней в разы, и даже в плане коммерции и заработка рентабельнее...
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The_Omen
Есть проклятие Белы Гуттмана, а теперь проклятие Серёги Юрана
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Дмитрий Калашников
Ответ Злодей Спб
Химки - это вообще не про результаты. Весь проект задумывался, как дубль спартака в РПЛ, для тестирования и наигрывания паспортистов в основную команду. Предполагалось на 50% комплектоваться игроками материнского клуба, даже спартак-2 расформировали за ненадобностью, раз игроков прямо в Химках будут доводить до уровня основы. И тренера своего туда КБ делегировали который с молодежью работал. А потом РФС внезапно принял ограничение на количество аренд между клубами и проект не взлетел. Сразу после этого Химки начали акуратно зачехлять обратно в ФНЛ до лучших времен.
это говорит болельщик команды, у которой 2 фарм клуба в РПЛ! Кому кому, а не вам разевать хавальник на что либо в нашем футболе!
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окечуква
На трибунах становится тише… Химки к пердиву все ближе
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Уся Ваткин
К-карма
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<CRISTIANO>
Где этот гений Терюшков со своими супер способностями????
+3
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kutavlik
Прощай, .....ол, в ФНЛ играй в футбол!!!!
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каток Третьяка
надо Юрана возвращать
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Олег Ивакин
Мощнейшее проклятье Юрана!
Это вам не какие-нибудь колдуны из Африки или бурятские шаманы
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igls54
Химки-Оренбург 2:0, Оренбург-Спартак 2:0. Выстраивается вполне определенная логическая цепочка
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Игорь Новиков
Ответ trick00
А как же Ска Хабаровск сезона 2017/2018?)
А что там было? Тоже уволили и развалились?
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Тюменец
Юран рекордсмен благодаря идиотам?!))
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Wiktor Utkin
Ну вот, теперь и карпину судьи помогают. Пусть эти деятели с вар покажут как остановить ногу в момент удара. комличенко сунун ногу сзади, как можно было его увидеть. зенита вам мало, так ещё и карпину зад лижете.
+4
-4
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trick00
Ответ Игорь Новиков
Самый эффективный менеджмент в истории лиги.
А как же Ска Хабаровск сезона 2017/2018?)
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Дмитрий
Помолиться Зевсу? Иудейский не помог, может греческий сработает
+11
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Геннадий Тимченко
Ответ trick00
Эффект Садыгова)))
сегодня вышел в основе и это главное в оценке профпригодности тренера у Химок 🤷
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trick00
Ответ Hitgoe Himgob
Эффект владельцев дебилов
Эффект Садыгова)))
+7
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+6
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Злодей Спб
Химки - это вообще не про результаты. Весь проект задумывался, как дубль спартака в РПЛ, для тестирования и наигрывания паспортистов в основную команду. Предполагалось на 50% комплектоваться игроками материнского клуба, даже спартак-2 расформировали за ненадобностью, раз игроков прямо в Химках будут доводить до уровня основы. И тренера своего туда КБ делегировали который с молодежью работал.

А потом РФС внезапно принял ограничение на количество аренд между клубами и проект не взлетел.

Сразу после этого Химки начали акуратно зачехлять обратно в ФНЛ до лучших времен.
+2
-6
-4
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Дурачок
Химкам Холланда не хватает. Он бы им помог.
+6
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Циник Петербургский
"У нас футбол для голов, что ли?" (с) И не для побед тоже!! ;)
А вот хороводы и драки тренера с игроками - это другое дело... ))
+7
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atomio
Нужно еще раз вызвать батюшку
+3
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T622222
Барсик незаменимый
+2
0
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Hitgoe Himgob
Ответ trick00
Эффект Юрана
Эффект владельцев дебилов
+35
-2
+33
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