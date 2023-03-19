У «Химок» 1 победа в 22 матчах после ухода Юрана

«Химки» одержали лишь одну победу в 22 матчах после ухода тренера .

Подмосковный клуб дома уступил « » (0:1) в 20-м туре Мир .

Юран был уволен в августе 2022 года, на его место пришел , которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 16 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

« » по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 2 апреля команда примет «Краснодар».

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