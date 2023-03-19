У «Химок» 1 победа в 22 матчах после ухода Юрана
«Химки» одержали лишь одну победу в 22 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.
Подмосковный клуб дома уступил «Ростову» (0:1) в 20-м туре Мир РПЛ.
Юран был уволен в августе 2022 года, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.
С тех пор у «Химок» 16 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).
«Химки» по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 2 апреля команда примет «Краснодар».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это вам не какие-нибудь колдуны из Африки или бурятские шаманы
А потом РФС внезапно принял ограничение на количество аренд между клубами и проект не взлетел.
Сразу после этого Химки начали акуратно зачехлять обратно в ФНЛ до лучших времен.
А вот хороводы и драки тренера с игроками - это другое дело... ))