«Ростов» обогнал «Спартак» и вышел на 2-е место в РПЛ. Отрыв «Зенита» – 7 очков при игре в запасе
«Ростов» обогнал «Спартак» в таблице и вышел на второе место.
Команда тренера Валерия Карпина на выезде обыграла «Химки» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ и набрала 41 очко.
«Спартак» с 40 баллами опустился на третью строчку. Лидирует «Зенит», у которого 48 очков и игра в запасе.
2 апреля «Ростов» примет «Торпедо», а «Спартак» – «Ахмат».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но Валера нормальный мужик...Зрада.
Сейчас игры нет, следовательно, предпосылки появились.
1.ФанАД
2.,,Работа,, судей
3.Текущее место Ростова в чемпионате ...
тоже самое говорили
Потому что если есть игра - результат обязательно придет. И поэтому я уверен в "Факеле" - у них игра есть и они обязательно останутся в лиге.
А вот если нет игры - везение кончится обязательно. Просто в соответствии с теорией вероятностей. И потому я совершенно не уверен в "Ростове". Хотя по осени они были мне весьма симпатичны.