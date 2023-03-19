«Ростов» обогнал «Спартак» и вышел на 2-е место в РПЛ. Отрыв «Зенита» – 7 очков при игре в запасе

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

«Ростов» обогнал «Спартак» в таблице и вышел на второе место.

Команда тренера Валерия Карпина на выезде обыграла «Химки» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ и набрала 41 очко.

«Спартак» с 40 баллами опустился на третью строчку. Лидирует «Зенит», у которого 48 очков и игра в запасе.

2 апреля «Ростов» примет «Торпедо», а «Спартак» – «Ахмат».

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117 комментариев

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artem saribekyan
Ответ Дмитрий Шакиров
причём тут Зенит?
А притом, что кое у кого( не будем говорить у кого, хотя...) Язуд в одном месте.
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Georgii Neverov
После паузы ростельмаш появится вниз, это однозначно...
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artem saribekyan
Ответ Maykuduk777
за 20 лет 2 раза вышел в Евровесну Спартак ты это хотел сказать
Этого позора-Спартак в Европе- не дай Бог!
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Владислав88
Заговор против Спартака. А если серьёзно, то если вторая, команда с такой игрой, то остальные соотвественно ещё хуже. Это очевидный симптом полной деградации РПЛ. Собственно и у Зенита никакой игры нет, всё целиком и полностью на индивидуальном мастерстве отдельных игроков. Вылетают Барриос и Малком, и мы все видим абсолютный немощный Зенит в Кубке, , такой же немощный как ЛЧ все 3 года при Семаке...
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artem saribekyan
Ответ Сироткин Александр
Чë, мужиков любишь? Тогда тебе место в гейропе.
Ты не понял! Он себя предлогает...
Но Валера нормальный мужик...Зрада.
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Simbirsk73
Ответ Andrey Gubskiy
не захожу на мясное нытье посмотреть и вы знаете, каждые выходные не остаюсь разочарованным.
Всегда удивлялся, что на нашей ветке делают представители других клубов? Мне вот похрен, что там в других клубах обсуждают. Вот поэтому Спартак самая народная команда. У себя походу нечего обсуждать. Вот все сюда и лезут . Да, и сам то понял что написал
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Don Merzavez
Ответ Andrey Gubskiy
читаю тут "экспертов",которые уже 20 туров нанывают как Ростов скоро опустится на 8-13 место. Ничего,кроме жалости,вы не вызываете.
По осени таких предпосылок не было - у команды была игра.
Сейчас игры нет, следовательно, предпосылки появились.
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Гоша Самарский
Три дна текущего чемпионата :
1.ФанАД
2.,,Работа,, судей
3.Текущее место Ростова в чемпионате ...
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Алексей Карин
Валера! Валера! Найди себе ка- ва- ле- рааа!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Артём Амирджанян
Лучше бы был Спартак, потому что если в следующем сезоне российские клубы допустли , то Ростов как всегда опозорился, как по мне клуб без какого-то будущего в Европе(ужасная игра), а Спартак в прошлом сезоне поразил P.S. болельщик ЦСКА
ЦСКА? А, тогда всё ясно. Забыл речь Гинера про Ростов в ЛЧ по окончании сезона 15-16?
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Сергей
Ответ Overkiller
Тем временем Анзор Кавазашвили уже вовсю отмечал грядущее чемпионство Спартака.
Долго ему ждать прийдется
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Александр Курочко
Ответ Артём Амирджанян
Лучше бы был Спартак, потому что если в следующем сезоне российские клубы допустли , то Ростов как всегда опозорился, как по мне клуб без какого-то будущего в Европе(ужасная игра), а Спартак в прошлом сезоне поразил P.S. болельщик ЦСКА
Как всегда твой ЦСКА опозорится. Вспомни 2017 год
тоже самое говорили
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ murzzzzzilka
Так Ростов уже повторил рекорд по пенкам:) а еще треть чемпионата впереди:) чему ж тут удивляться
Ну да, ну да, Рыбусь на Байрамяне не фолил, пенальти в ворота Спартака ни за что поставили. Так что ли?
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Сироткин Александр
Ответ Николай Карпов
Я никогда не устану повторять:Е5 Спартак,Е5!
Чë, мужиков любишь? Тогда тебе место в гейропе.
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Дмитрий9779
Ответ newwaver
Газовые уши торчат за этой липовой сенсацией. Анекдотическими пенальти и вообще судейством Ростова газовое руководство российского футбола пытается отвлечь болел от Зенита с его фальшивыми победами. Которые уже всем набили оскомину. Мол, вот вам пример еще более наглого судейства.
Чёт ты подгорел,держи🧯
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Колбаскер тут
Ответ maks44
Это ужас! Вторая команда чемпионата с таким качеством футбола. Что за игроки? Ни отдать, ни принять, ни пробить, поля не видят. Я за Ростов болею, если что.
Третья лучше что ли?)
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Andrey Gubskiy
Ответ Simbirsk73
А ты сюда орфографию проверять заходишь. Возомнил себя учителем?
не захожу на мясное нытье посмотреть и вы знаете, каждые выходные не остаюсь разочарованным.
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murzzzzzilka
Ответ Artyom Bytsko
Молодцы, конечно, но вот сама игра - это no comments... Играть в большинстве весь матч и вместо того, чтобы добить соперника, начинают перекатываться и воробьёв пулять. А потом обижаемся, что Ростов называют командой пенальти. Да, 3 очка есть 3 очка, но игра отвратительна!
Так Ростов уже повторил рекорд по пенкам:) а еще треть чемпионата впереди:) чему ж тут удивляться
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Александр Малышев
Ответ Петрович5%
Ростов высоко залез,но по игре совсем плохо.
Дак и лучше никого нет! Чемпионат огонь у нас!!!
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Don Merzavez
Ответ Виталий Желтоусов
Лучше когда нет игры, но есть результат, чем наоборот - бей вперёд игра прийдёт!!! Ростов с победой!!!
Нет, это не лучше.
Потому что если есть игра - результат обязательно придет. И поэтому я уверен в "Факеле" - у них игра есть и они обязательно останутся в лиге.
А вот если нет игры - везение кончится обязательно. Просто в соответствии с теорией вероятностей. И потому я совершенно не уверен в "Ростове". Хотя по осени они были мне весьма симпатичны.
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Simbirsk73
Ответ Andrey Gubskiy
подставиться пишется слитно,школоло
А ты сюда орфографию проверять заходишь. Возомнил себя учителем?
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Николай Карпов
Я никогда не устану повторять:Е5 Спартак,Е5!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Leonid73
Лучший коммент - бутылка воды Карпина о землю после свистка. И это вторая команда в таблице! С таким качеством игры!!!
какие игроки, такая и игра. Ростов прыгает выше головы.
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Maykuduk777
Ответ Артём Амирджанян
Лучше бы был Спартак, потому что если в следующем сезоне российские клубы допустли , то Ростов как всегда опозорился, как по мне клуб без какого-то будущего в Европе(ужасная игра), а Спартак в прошлом сезоне поразил P.S. болельщик ЦСКА
за 20 лет 2 раза вышел в Евровесну Спартак ты это хотел сказать
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Фантом
Ответ FromRostov
Карпин вроде в Испании играл, а футбол у Ростова итальянский. Чисто по счёту и валидол отменный!
Вы сколько лет (десятков) назад в последний раз смотрели итальянский футбол? ;)
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