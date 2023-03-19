« » обогнал «Спартак» в таблице и вышел на второе место.

Команда тренера на выезде обыграла «Химки» (1:0) в 20-м туре Мир и набрала 41 очко.

« » с 40 баллами опустился на третью строчку. Лидирует «Зенит», у которого 48 очков и игра в запасе.

2 апреля «Ростов» примет «Торпедо», а «Спартак» – «Ахмат».

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