«Зенит» сообщил о 20 638 зрителях на матче с «Химками». РПЛ – о 15 965
В статистике посещаемости матча Мир РПЛ «Зенита» и «Химок» есть расхождения.
«Зенит» на своем сайте сообщил, что игру посетили 20 638 зрителей. Такую же информацию показали на экране «Газпром Арены».
При этом на сайте РПЛ указано, что на матче были 15 965 болельщиков.
Скриншот сайта РПЛ
Изображение: скриншот сайта «Зенита»
Предыдущий матч «Зенита» с «Пари НН» (3:0), который стал первым для стадиона с использованием Fan ID, посетили 19 705 зрителей.
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