«Зенит» сообщил о 20 638 зрителях на матче с «Химками». РПЛ – о 15 965

В статистике посещаемости матча Мир РПЛ « » и «Химок» есть расхождения.

«Зенит» на своем сайте сообщил, что игру посетили 20 638 зрителей. Такую же информацию показали на экране « ».

При этом на сайте указано, что на матче были 15 965 болельщиков.

Скриншот сайта РПЛ

Изображение: скриншот сайта «Зенита»

Предыдущий матч «Зенита» с «Пари НН» (3:0), который стал первым для стадиона с использованием Fan ID, посетили 19 705 зрителей.

Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас