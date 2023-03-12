«Зенит» сообщил о 20 638 зрителях на матче с «Химками». РПЛ – о 15 965

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

В статистике посещаемости матча Мир РПЛ «Зенита» и «Химок» есть расхождения.

«Зенит» на своем сайте сообщил, что игру посетили 20 638 зрителей. Такую же информацию показали на экране «Газпром Арены».

При этом на сайте РПЛ указано, что на матче были 15 965 болельщиков.

Скриншот сайта РПЛ

Изображение: скриншот сайта «Зенита»

Предыдущий матч «Зенита» с «Пари НН» (3:0), который стал первым для стадиона с использованием Fan ID, посетили 19 705 зрителей.

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56 комментариев

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And-Rover
да да, бойкотируют болелы
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Juriy_FCZ
Ответ Роман Рукавишников
Комментарий удален модератором
Можно подумать, все поклонники Зенита эту х..ту поддерживают с спецобо$..ей🤡 Или только ради плюсов нужно эту дичь строчить?)
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Виктор
Ответ benjamin92
Боже, ну почему так тупо, топорно и примитивно? Воистину клуб нынешней власти
А ты почему такой тупой, топорный и примитивный?
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alegoshin
Ответ therealgreenman
Фальсификация и накрутка нынче в наше время не удивительна…
Да, сейчас на текущий момент нынче в наше время так и есть.
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Ashot Rager
Ответ Роман Рукавишников
Комментарий удален модератором
Судя по комментариям, у него в голове вообще никаких связей не возникает. Вдолбить - вдолбиди, но объяснить забыли. Вон он теперь как попугай повторяет, чё ему там наговорили, но разобраться ни в чем не может.
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gleb_k
Все такие злые, как будто это Зенит продавил фанайди. А это совсем не так. И в сложившихся условиях клуб пытается что-то сделать, шевелит булками чтоб были зрители. И для атмосферы, и для будущей зрительской базы. Что плохого-то? По расхождению статистики - а откуда данные у РПЛ? И откуда у клуба? С чего все решили что именно у РПЛ правильные данные?
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Питекантроп
Ответ 2vdhrvmmzf
Где Питерские, там фальсификации и подтасовки, ничего удивительного
Генетически обусловлено или как? Люди неполноценные?
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Go-go-love
Позор, просто позор.
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justburn
Ответ Alex Rhea
фаны Зенита утверждают, что ничего такого нет. А потом смеют вспоминать Спартак 90-х, который и близко не делал столько мерзости, сколько нынешний Зенит с его натурализациям для обхода лимита, накруткой зрителей и в реальности, и в сети, ну и совершенно умопомрачительными тратами на легов
Желчь в каждом слове. Какой лимит обойдёт Зенит, если они считаются легионерами?
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benjamin92
Боже, ну почему так тупо, топорно и примитивно? Воистину клуб нынешней власти
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Светлана Агейкина
Ответ Atsuktuvas
Я правильно понимаю, что запущенное как средство безопасности Fan ID не дает возможность даже точно определить количество людей на стадионе?
Даёт, но велели 20 собрать, поэтому и отчитались, что собрали.
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гилберт
Мертвые души.
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T622222
Позор
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Павел Аникеев
И это с бесплатными билетами, которые пытались раздать похоже всем. Абсолютное дно, или пробьют?
Дно в чём?
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Сергей Галынский
Ответ utsh44psmr
Зенит - позoр России.
А Спартак в пердив
+8
-7
+1
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ДудьСдулся
Ответ Dimario
15000 купили билеты, 5к пришли по бесплатным. Все сходится.
Миллер как может бьётся за ФанУйди.
Торпедовские болельщики показали как надо против него бороться.
Кто победит?
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Артем Довбета
Ответ Dimario
15000 купили билеты, 5к пришли по бесплатным. Все сходится.
15000 пришло по бесплатным, а про 5000 наврали дополнительно. )
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bathedd
Обещенные бюджетники не доехали...
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С детства болел за Баварию
Ответ Павел Аникеев
И это с бесплатными билетами, которые пытались раздать похоже всем. Абсолютное дно, или пробьют?
Видишь, у них по нарастающей. Дальше -больше. ,;-)
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Bartez1986
ну хоть не на 146 процентов превысили. А то это любимое число их земляка
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Killyr
Были на стадионе семьёй, кстати, за свои деньги, так вот 20К больше похоже на правду, явно не 15
+3
-4
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Invicta Corvus
Странно, на репетиции было 20 тысяч...
+2
-4
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z.e.r.o
Позор питерским фанам, которые только на словах против фануйди, а на деле, единственные в стране, поддерживают
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Жесткий Костас
Маловато будет. Даже с бесплатными билетами маловато!
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vassaenko
Кто красивше лизнет))
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-2
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