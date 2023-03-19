«На судей есть давление сверху, они понимают: сильный их «закопает». «Зениту» арбитр поставил бы сразу два пенальти за такое». Экс-игрок питерцев Канищев о Кукуляке

Бывший игрок « » Александр Канищев разобрал ошибку судьи в пользу питерского клуба.

– Что скажете по спорному эпизоду с пенальти, который не назначил арбитр Кукуляк?

– Пенальти – железный. Если бы такой эпизод был у ворот «Зенита» (речь о воротах соперника «Зенита» – Sports.ru), поверьте, судья поставил бы сразу два 11-метровых. Один – и сразу за ним второй. А так как это было у других ворот...

Судьи, думаю, особо не переживают, когда их отстраняют от работы. Сильному все стараются помогать. Они понимают, что находятся под опекой, серьезных наказаний все равно не получают.

Вот если бы они засвистели в сторону «Зенита»... Потому что есть давление сверху на органы, которые отвечают за судейство. Арбитры понимают: сильный их «закопает» все равно. Поэтому пенальти судья не поставил.

– В фильме «Место встречи изменить нельзя» один жулик закона боялся меньше, чем дружков своих.

– К сожалению, это так. Судья понимал, что решение – против «Зенита». Смалодушничал.

Но это некрасиво. «Зенит», имя такой состав, должен обыгрывать соперников в России, даже если все судьи, вместе взятые, будут свистеть против него. Даже если его будут галимо убивать.

Но, получается, даже с помощью арбитра результата в Кубке не добился. Как-то это не очень выглядит, – сказал президент Фонда «Зенит-84».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас