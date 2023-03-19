«На судей есть давление сверху, они понимают: сильный их «закопает». «Зениту» арбитр поставил бы сразу два пенальти за такое». Экс-игрок питерцев Канищев о Кукуляке

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Александр Канищев Евгений Кукуляк Футбол

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев разобрал ошибку судьи в пользу питерского клуба.

– Что скажете по спорному эпизоду с пенальти, который не назначил арбитр Кукуляк?

– Пенальти – железный. Если бы такой эпизод был у ворот «Зенита» (речь о воротах соперника «Зенита» – Sports.ru), поверьте, судья поставил бы сразу два 11-метровых. Один – и сразу за ним второй. А так как это было у других ворот...

Судьи, думаю, особо не переживают, когда их отстраняют от работы. Сильному все стараются помогать. Они понимают, что находятся под опекой, серьезных наказаний все равно не получают.

Вот если бы они засвистели в сторону «Зенита»... Потому что есть давление сверху на органы, которые отвечают за судейство. Арбитры понимают: сильный их «закопает» все равно. Поэтому пенальти судья не поставил.

– В фильме «Место встречи изменить нельзя» один жулик закона боялся меньше, чем дружков своих.

– К сожалению, это так. Судья понимал, что решение – против «Зенита». Смалодушничал.

Но это некрасиво. «Зенит», имя такой состав, должен обыгрывать соперников в России, даже если все судьи, вместе взятые, будут свистеть против него. Даже если его будут галимо убивать.

Но, получается, даже с помощью арбитра результата в Кубке не добился. Как-то это не очень выглядит, – сказал президент Фонда «Зенит-84».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1OOOOOO
Ответ Stas Politik
Не разу не припомню, чтобы в Зените устраивали публичные истерики о судействе, хотели сняться с чемпионата, выдвигали общего врага, угрожали байкотами и публично закапывали арбитров, даже когда Боаша выгоняли на 6 игр. Это по части наших красно-белых товарищей из Тушино. В Зените на первом месте стоит футбол, который с каждым сезоном Семака эволюционирует.
ты когда родился? стыдно должно быть за незнание истории Зенита. "Рука Москвы" - от Петрежелы, "переезд Зенита в Севастополь", нытье от Погребняка о том, что никто так не "работает" с судьями, как Спартак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ Anders_b
Подождите, так и Зениту не дал пенальти, когда на Бакаеве сфолили. Только Бакаеву дали желтую, а тому беленькому почему то нет. Но это факты, а пьяницы их не любят и предпочитают домыслы.
Так ЭСК сказал что там не было фола и Бакаева нужно было удалять!!! Что б он своими безрассудными действиями больше не травмировал психику заремитов и ЭСК в частности. И вообще ЭСК считает что любой контакт игрока Зенита это безрассудные действия и их нужно удалять ВСЕХ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Баранов
Ответ AlexZhano__
Чёрт подери, в том же матче не поставили также железную пенку на Бакаеве (буквально через пару минут после просмотра ВАР). Почему это не обсуждают?
Мели дальше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ Дмитрий9779
Разоблачаем ложь Канищева: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=cbaab5559acb006505b437d3acfb5c38-5543540-images-thumbs&n=13 Судья...Кукуляк,нет пенальти.
Все мы помним матч против КС когда игрок крыльев в своей штрафной бьет по ногам Зенитовца и судья не ставит пенальти, тогда ЭСК РФ это оправдали «недостаточной силы контакта» сейчас же когда Кукуляк сказал что Клаудиньо убирал ногу и контакт был недостаточный ЭСК РФ говорят что это не работает так. Но самое смешное что когда фолят даже на игроках Зенита, ЭСК говорит что виноват игрок Зенита своими безрассудными действиями, ведь соперник хотел и мечтал играть в мяч, но из-за Зенитовца врезал в него по хоккейному, это они так оправдали «прием» Комличенко против Ракицкого и засчитали левевший гол Ростова, поэтому виноват Зенит ВСЕГДА И ВЕЗДЕ! ЭСК самое бесполезное сборище москвичей что я видел
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexZhano__
Чёрт подери, в том же матче не поставили также железную пенку на Бакаеве (буквально через пару минут после просмотра ВАР). Почему это не обсуждают?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тралмейстер
Ответ бредущий по граблям
чем Канищева в Зените обидели?постоянно на свой бывший клуб говно валит,а ведь игрочишкой то невыдающимся был,уж молчал бы
Так потому и валит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anders_b
Подождите, так и Зениту не дал пенальти, когда на Бакаеве сфолили. Только Бакаеву дали желтую, а тому беленькому почему то нет. Но это факты, а пьяницы их не любят и предпочитают домыслы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ Александр Жердин
Ну не дали Канищеву "тёплую" должность в Зените, вот он и брыжжет слюной. Хотя что не дали -абсолютно правильно. Ну чему этот недофутболист мог бы научить? Он игроком был никаким . Только место на поле занимал.
Вот это по газовому, аргументов нет на сказанное, надо на личность переходить, а потом на соседских коров....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тралмейстер
Ответ Dinamik1
Это закончится когда уйдет ВВП.
И придёт Кадыров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Нет...нет и нет..Газовые во главе футбола - это счастье для всего футбола, а не коммунизм в отдельно взятом городе...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ну не дали Канищеву "тёплую" должность в Зените, вот он и брыжжет слюной. Хотя что не дали -абсолютно правильно. Ну чему этот недофутболист мог бы научить? Он игроком был никаким . Только место на поле занимал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Pelerin
Тут уже написали самые "честные" граждане, что Зенит никогда не ноет. А уж тем более в CAS свои сопли не тащит, как некоторые... хотя, ой! ;)
Насчет соплей, это к команде, окруженной нытиками на плохое судейство.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Это закончится когда уйдет ВВП.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ besaxara
Ин(огородний)агент?
Это ведь комплимент?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Тут уже написали самые "честные" граждане, что Зенит никогда не ноет. А уж тем более в CAS свои сопли не тащит, как некоторые... хотя, ой!

;)
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elegante
Ещё один обиженный, бывший недофутболёр)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бредущий по граблям
чем Канищева в Зените обидели?постоянно на свой бывший клуб говно валит,а ведь игрочишкой то невыдающимся был,уж молчал бы
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Чё это Ручечник жулик? Он вор в законе. И дружков не предавал!))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Не разу не припомню, чтобы в Зените устраивали публичные истерики о судействе, хотели сняться с чемпионата, выдвигали общего врага, угрожали байкотами и публично закапывали арбитров, даже когда Боаша выгоняли на 6 игр. Это по части наших красно-белых товарищей из Тушино. В Зените на первом месте стоит футбол, который с каждым сезоном Семака эволюционирует.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a8b4e763eb2ce50cd49490b5ecb7ebc8-5666463-images-thumbs&n=13

Судья Кукуляк,нет пенальти,ВАР ...Сухой.
Ни кто вой не устраивал,не требовал отстранить судей почему-то 😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besaxara
Ин(огородний)агент?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Разоблачаем ложь Канищева:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=cbaab5559acb006505b437d3acfb5c38-5543540-images-thumbs&n=13

Судья...Кукуляк,нет пенальти.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий