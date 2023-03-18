«Зенит» всю страну против себя восстанавливает. Нам такая «американская» помощь не нужна». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о судье Кукуляке

Борис Рапопорт считает, что ошибки судей настраивают россиян против «Зенита».

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник петербуржцев Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» , и тот упал на газон. Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

– Это был очевидный пенальти. Сейчас такие судейские ошибки, что просто диву даешься.

У судьи хорошая позиция была, он и без ВАР мог такой пенальти поставить. А уж с ВАР уму непостижимо, как он фол не разглядел. «Зениту» это не надо, главное дело. Мы просто восстанавливаем против себя всю футбольную страну. Это не есть хорошо.

– Не «мы», а судья Кукуляк, наверное.

– Ну разумеется. Нам такая помощь «американская» не нужна. Ну если есть пенальти и человек его не ставит, это как? Я, только когда этот момент прошел, ждал повтора по ТВ. Там же еще долго играли потом. Для меня было непостижимо, почему пенальти не назначен. Таких моментов много в играх возникает. И не то чтобы «Зенит» работает с арбитрами или что-то такое, нет. Просто напуганные судьи. Это надо умудриться, столько времени смотреть повтор и не назначить пенальти.

– Раньше, когда не было ВАР, такой пенальти могли не поставить.

– Это могло произойти только в том случае, если бы позиция судьи не позволяла увидеть момент. А так это пенальти. Тюкавин сделал то, что требуется от форварда: сыграл на опережении, этому в школах учат. не успел к эпизоду, совершил фол по неосторожности, ему надо было притормозить. Форвард « » заработал пенальти, судья его не поставил. Но «Зениту» это не помогло – скорее, наоборот, – отметил бывший главный тренер « ».

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