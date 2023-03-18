«Зенит» всю страну против себя восстанавливает. Нам такая «американская» помощь не нужна». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о судье Кукуляке

Теги Зенит Борис Рапопорт премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Борис Рапопорт считает, что ошибки судей настраивают россиян против «Зенита».

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник петербуржцев Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый. 

– Это был очевидный пенальти. Сейчас такие судейские ошибки, что просто диву даешься.

У судьи хорошая позиция была, он и без ВАР мог такой пенальти поставить. А уж с ВАР уму непостижимо, как он фол не разглядел. «Зениту» это не надо, главное дело. Мы просто восстанавливаем против себя всю футбольную страну. Это не есть хорошо.

– Не «мы», а судья Кукуляк, наверное.

– Ну разумеется. Нам такая помощь «американская» не нужна. Ну если есть пенальти и человек его не ставит, это как? Я, только когда этот момент прошел, ждал повтора по ТВ. Там же еще долго играли потом. Для меня было непостижимо, почему пенальти не назначен. Таких моментов много в играх возникает. И не то чтобы «Зенит» работает с арбитрами или что-то такое, нет. Просто напуганные судьи. Это надо умудриться, столько времени смотреть повтор и не назначить пенальти.

– Раньше, когда не было ВАР, такой пенальти могли не поставить.

– Это могло произойти только в том случае, если бы позиция судьи не позволяла увидеть момент. А так это пенальти. Тюкавин сделал то, что требуется от форварда: сыграл на опережении, этому в школах учат. Клаудиньо не успел к эпизоду, совершил фол по неосторожности, ему надо было притормозить. Форвард «Динамо» заработал пенальти, судья его не поставил. Но «Зениту» это не помогло – скорее, наоборот, – отметил бывший главный тренер «Зенита».

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28 комментариев

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Данко Лазович
Ответ валя_стакан
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успокойся, максимум добавят плашку перед матчем, что Зенит спонсируется самым лучшим отечественным агентом))
куда попадет твоя команда, это вопрос открытый)
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Вячеслав Зонов
Ответ igls54
Помнится, встретил Борю Рапопорта (в бытность его тренером Зенита) после серии поражений в ОКЕЕ на Типанова. Так на вопрос, что за ***** происходит с командой, послал меня на ***, редиска:)
Это много объясняет. Теперь он к клубу отношения не имеет и ему завидно, что без него всё отлично идёт. Вот и изливает желчь на потеху московскому охлосу.
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Вячеслав Зонов
Пока Зенит побеждает в чемпионате, про любовь московской так называемой "всей страны" можно забыть. Зенит в Москве любили в 90-е-2000-е годы, когда команда была молодой, задорной, бегущей, но которую легко было убить судьями, перекупить лидеров из состава. Зачем вообще смотреть на то, как москвичи относятся к Зениту? Главное, чтобы в Питере команду любили. А насчёт судейства - и против Зенита ошибок полно, но никто их не замечает. При этом судейских скандалов полным-полно во всей лиге.
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валя_стакан
Оказывается не Дюков с Миллером на судей влияют, а это все америка виновата. Еще никогда зенитовцы не жили так плохо как при Байдене.
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валя_стакан
Ответ Данко Лазович
новый виток безумия)) Зениту помогает США)))
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Valentin Kompaneytsev
Слушайте, что говорят опытные футбольные спецеолисты о медвежьей услуги судей. Просто и ясно.
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Ковид 07.10.52
Как же газовые любят МЫкать....никакой личной ответственности....групповая порука....тьфу...и все время смешно выглядит фраза из их уст нам это не нужно, а зачем вы бюджет себе организовали самый большой на народном достоянии, так этого мало...еще и во власть засадили своих земляков...тьфу еще раз...
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Alamh Kaiser
Ответ GLASGOW
Все ошибки в пользу Зенита в фокусе внимания не потому, что вы чемпион и претендент, а потому, что руководство российского футбола(в том числе руководство судейским корпусом) уже много лет набирается из бывших руководителей Зенита. И за счёт этого вы уже многие годы получаете самое лояльное судейством в лиге и прочие ништяки в виде удобного календаря, назначения домашних матчей в кубках без жеребьёвки и так далее. Просто достали всех уже. Не было никогда таких привилегий ни у одной команды за 100 лет российского футбола.
У Зенита настолько мощный админресурс и свои люди в руководстве, который позволяет им получать всякие технари за отсутствие доморощенных или действия болельщика на чужом стадионе)) из недавнего понравилось, что зенит и поставленные им директора таки не дали на огороде сыграть в кубке... ааа, хотя подождите))
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градус ненависти
Ответ igls54
Помнится, встретил Борю Рапопорта (в бытность его тренером Зенита) после серии поражений в ОКЕЕ на Типанова. Так на вопрос, что за ***** происходит с командой, послал меня на ***, редиска:)
надо было втащить этому м…ку
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ECB
Судьи свистят (или не свистят, когда нужно) в пользу Зенита уже много лет, к этому уже все привыкли, отсюда и "все народная любовь" этому клубу. Радует, что все-таки в этот раз справедливость восторжествовала и Динамо победило несмотря на безобразное судейство в пользу Зенита.
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GLASGOW
Ответ Злодей Спб
В РФ судейские ошибки воспринимаются исключительно в призме того, в пользу кого они сделаны, была ли она результативной и насколько это может поменять расстановку в таблице. Все ошибки в пользу Зенита естественно в фокусе внимания, потому как команда действующий чемпион и претендент на следующее чемпионство. А в преследователях спартак с достаточно мощным медиа-лобби, которое умеет создавать информационный фон - выставляя спартак постоянно потерпевшей стороной требующей "допомоги", а все остальных грязными заговорщиками, даже если это матч без участия КБ, но влияющий на турнирные перспективы спартака. Судейский беспредел на стадионе того же Ахмата обходится без особого внимания, потому как команда ни на что не претендует, да и опасно это в медиа напрыгивать на них. Могут заставить извиняться. А вот на Зенит напрыгнуть - это завсегда пожалуйста, ответок то не будет практически. Ну только если наша медиа-служба какой-нибудь "лол-кек" ролик выложит, а так совершенно безопасное развлечение.
Все ошибки в пользу Зенита в фокусе внимания не потому, что вы чемпион и претендент, а потому, что руководство российского футбола(в том числе руководство судейским корпусом) уже много лет набирается из бывших руководителей Зенита.
И за счёт этого вы уже многие годы получаете самое лояльное судейством в лиге и прочие ништяки в виде удобного календаря, назначения домашних матчей в кубках без жеребьёвки и так далее.

Просто достали всех уже. Не было никогда таких привилегий ни у одной команды за 100 лет российского футбола.
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Pelerin
Ответ Злодей Спб
В РФ судейские ошибки воспринимаются исключительно в призме того, в пользу кого они сделаны, была ли она результативной и насколько это может поменять расстановку в таблице. Все ошибки в пользу Зенита естественно в фокусе внимания, потому как команда действующий чемпион и претендент на следующее чемпионство. А в преследователях спартак с достаточно мощным медиа-лобби, которое умеет создавать информационный фон - выставляя спартак постоянно потерпевшей стороной требующей "допомоги", а все остальных грязными заговорщиками, даже если это матч без участия КБ, но влияющий на турнирные перспективы спартака. Судейский беспредел на стадионе того же Ахмата обходится без особого внимания, потому как команда ни на что не претендует, да и опасно это в медиа напрыгивать на них. Могут заставить извиняться. А вот на Зенит напрыгнуть - это завсегда пожалуйста, ответок то не будет практически. Ну только если наша медиа-служба какой-нибудь "лол-кек" ролик выложит, а так совершенно безопасное развлечение.
Чем ты, с "допомогой", лучше полоумного Рапопорта с "американцами"? )
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GLASGOW
Ответ igls54
Помнится, встретил Борю Рапопорта (в бытность его тренером Зенита) после серии поражений в ОКЕЕ на Типанова. Так на вопрос, что за ***** происходит с командой, послал меня на ***, редиска:)
Красавец Рапопорт! Всё правильно сделал!
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Спартак сила
всё таки есть адекватные зенитчики
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Заборостроитель
-Кто виноват?
-МЫ!
-Не мы, судья.
-Да, америка виновата
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ProZ
яннп
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igls54
Помнится, встретил Борю Рапопорта (в бытность его тренером Зенита) после серии поражений в ОКЕЕ на Типанова. Так на вопрос, что за ***** происходит с командой, послал меня на ***, редиска:)
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Злодей Спб
В РФ судейские ошибки воспринимаются исключительно в призме того, в пользу кого они сделаны, была ли она результативной и насколько это может поменять расстановку в таблице.

Все ошибки в пользу Зенита естественно в фокусе внимания, потому как команда действующий чемпион и претендент на следующее чемпионство. А в преследователях спартак с достаточно мощным медиа-лобби, которое умеет создавать информационный фон - выставляя спартак постоянно потерпевшей стороной требующей "допомоги", а все остальных грязными заговорщиками, даже если это матч без участия КБ, но влияющий на турнирные перспективы спартака.

Судейский беспредел на стадионе того же Ахмата обходится без особого внимания, потому как команда ни на что не претендует, да и опасно это в медиа напрыгивать на них. Могут заставить извиняться.

А вот на Зенит напрыгнуть - это завсегда пожалуйста, ответок то не будет практически. Ну только если наша медиа-служба какой-нибудь "лол-кек" ролик выложит, а так совершенно безопасное развлечение.
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Kivan1976
Ответ igls54
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Ну а че ты к нему с *** лезешь?
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Любовь Мелехова
Думала, что уже всех опросили по поводу Кукуляка, ан нет! Ошиблась. Видимо, еще не все заведения на Рубинштейна обошли.
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Спартак Уокер
Он шизофреник что ли ?
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воробей джек
И даже сюда "американцев" приписали?! Совсем умом тронулись.
+22
-5
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Доктор Верховцев
Боря, ты откуда взялся?
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igls54
Комментарий удален пользователем
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avcgloronalduMU
в США в баскетболе есть понятие русский судья)) это то кто судит плохо, ошибается часто))
+11
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