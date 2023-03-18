«Зенит» всю страну против себя восстанавливает. Нам такая «американская» помощь не нужна». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о судье Кукуляке
Борис Рапопорт считает, что ошибки судей настраивают россиян против «Зенита».
На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник петербуржцев Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
– Это был очевидный пенальти. Сейчас такие судейские ошибки, что просто диву даешься.
У судьи хорошая позиция была, он и без ВАР мог такой пенальти поставить. А уж с ВАР уму непостижимо, как он фол не разглядел. «Зениту» это не надо, главное дело. Мы просто восстанавливаем против себя всю футбольную страну. Это не есть хорошо.
– Не «мы», а судья Кукуляк, наверное.
– Ну разумеется. Нам такая помощь «американская» не нужна. Ну если есть пенальти и человек его не ставит, это как? Я, только когда этот момент прошел, ждал повтора по ТВ. Там же еще долго играли потом. Для меня было непостижимо, почему пенальти не назначен. Таких моментов много в играх возникает. И не то чтобы «Зенит» работает с арбитрами или что-то такое, нет. Просто напуганные судьи. Это надо умудриться, столько времени смотреть повтор и не назначить пенальти.
– Раньше, когда не было ВАР, такой пенальти могли не поставить.
– Это могло произойти только в том случае, если бы позиция судьи не позволяла увидеть момент. А так это пенальти. Тюкавин сделал то, что требуется от форварда: сыграл на опережении, этому в школах учат. Клаудиньо не успел к эпизоду, совершил фол по неосторожности, ему надо было притормозить. Форвард «Динамо» заработал пенальти, судья его не поставил. Но «Зениту» это не помогло – скорее, наоборот, – отметил бывший главный тренер «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
куда попадет твоя команда, это вопрос открытый)
И за счёт этого вы уже многие годы получаете самое лояльное судейством в лиге и прочие ништяки в виде удобного календаря, назначения домашних матчей в кубках без жеребьёвки и так далее.
Просто достали всех уже. Не было никогда таких привилегий ни у одной команды за 100 лет российского футбола.
-МЫ!
-Не мы, судья.
-Да, америка виновата
Все ошибки в пользу Зенита естественно в фокусе внимания, потому как команда действующий чемпион и претендент на следующее чемпионство. А в преследователях спартак с достаточно мощным медиа-лобби, которое умеет создавать информационный фон - выставляя спартак постоянно потерпевшей стороной требующей "допомоги", а все остальных грязными заговорщиками, даже если это матч без участия КБ, но влияющий на турнирные перспективы спартака.
Судейский беспредел на стадионе того же Ахмата обходится без особого внимания, потому как команда ни на что не претендует, да и опасно это в медиа напрыгивать на них. Могут заставить извиняться.
А вот на Зенит напрыгнуть - это завсегда пожалуйста, ответок то не будет практически. Ну только если наша медиа-служба какой-нибудь "лол-кек" ролик выложит, а так совершенно безопасное развлечение.