Негрейра советовал игрокам «Барсы» «падать на газон» в матче с «Реалом» в 2012-м, чтобы судья фиксировал фолы
Хосе Мария Энрикес Негрейра предлагал игрокам «Барселоны» падать на газон в класико.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.
Эти документы были изъяты во время обыска в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года.
Один из отчетов Негрейра подготовил перед класико 7 октября 2012 года, когда «Барса» сыграла вничью с «Реалом» на «Камп Ноу» (2:2). Трехстраничный документ был посвящен главному арбитру встречи Карлосу Дельгадо Феррейро, который впервые судил класико.
В отчете оценивался стиль работы арбитра и его статистика в матчах «Реала» и «Барселоны». Отмечалось, что Дельгадо Феррейро хорошо справляется с давлением, уверен в себе, «без колебаний пресекает любые признаки грубости», но находится в плохой физической форме по сравнению с коллегами – медленно бегает и часто задерживается в центре поля.
Отдельно в отчете Негрейры игрокам «Барселоне» советовали «падать на газон или останавливаться» при контакте, чтобы принудить Дельгадо Феррейро зафиксировать фол.
Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год
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одно дело падать надеясь на шанс, другое дело "падай будут свистеть".
К слову поэтому тут на спортсе столько двойных стандартов от фанов бчк. Они годами видели это все, но заставляли себя это развидеть и увидеть(в ответ на троллинг и травлю), это же, но уже у главного оппонента. То что у оппонента это все тоже самое было, это да, - но только в ГОРАЗДО меньших масштабах. Они левую пенку Реала могли обсасывать годами имея условно сами таких пенок за пару месяцев три штуки(опять же условно. а то сейчас начнется "где? когда? точная дата!?" одну пенку замените на левую кк, другую на игнор срыва атаки итп).
Столько всего было, что после ПСЖ уже просто перестали фиксировать люди, что там где там у Барсы по судейству. Но все мы привыкли, что это просто игра, которую себе скопировала к примеру сборная Аргентины. "Забегай в штрафную - падай. Симулируй. Скандаль. А если тебе показалось, что этого достаточно, повторяй до 90 минуты".