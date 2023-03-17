Негрейра советовал игрокам «Барсы» «падать на газон» в матче с «Реалом» в 2012-м, чтобы судья фиксировал фолы

предлагал игрокам «Барселоны» падать на газон в класико.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.

Эти документы были изъяты во время обыска в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года.

Один из отчетов Негрейра подготовил перед класико 7 октября 2012 года, когда «Барса» сыграла вничью с « » на «Камп Ноу» (2:2). Трехстраничный документ был посвящен главному арбитру встречи Карлосу Дельгадо Феррейро, который впервые судил класико.

В отчете оценивался стиль работы арбитра и его статистика в матчах «Реала» и «Барселоны». Отмечалось, что Дельгадо Феррейро хорошо справляется с давлением, уверен в себе, «без колебаний пресекает любые признаки грубости», но находится в плохой физической форме по сравнению с коллегами – медленно бегает и часто задерживается в центре поля.

Отдельно в отчете Негрейры игрокам «Барселоне» советовали «падать на газон или останавливаться» при контакте, чтобы принудить Дельгадо Феррейро зафиксировать фол.

Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год

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