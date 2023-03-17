Негрейра советовал игрокам «Барсы» «падать на газон» в матче с «Реалом» в 2012-м, чтобы судья фиксировал фолы

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Карлос Дельгадо Феррейро Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хосе Мария Энрикес Негрейра предлагал игрокам «Барселоны» падать на газон в класико.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.

Эти документы были изъяты во время обыска в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года.

Один из отчетов Негрейра подготовил перед класико 7 октября 2012 года, когда «Барса» сыграла вничью с «Реалом» на «Камп Ноу» (2:2). Трехстраничный документ был посвящен главному арбитру встречи Карлосу Дельгадо Феррейро, который впервые судил класико.

В отчете оценивался стиль работы арбитра и его статистика в матчах «Реала» и «Барселоны». Отмечалось, что Дельгадо Феррейро хорошо справляется с давлением, уверен в себе, «без колебаний пресекает любые признаки грубости», но находится в плохой физической форме по сравнению с коллегами – медленно бегает и часто задерживается в центре поля.

Отдельно в отчете Негрейры игрокам «Барселоне» советовали «падать на газон или останавливаться» при контакте, чтобы принудить Дельгадо Феррейро зафиксировать фол.

Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год

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103 комментария

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Аа Еее
тучи сгушаются над Барселоной.
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Федя Букин
И подглядывать между пальцев, прокатило или нет)
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nmnackjbxkasbk
ну так и я умею
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Last avenger
так вот кто Бускетса с Альбой испортил
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Владислав Романов
Ответ Born is the King
Теперь понятны причина этих симуляций и нырков
можно подумать до 2012 году они нырять не умели😁команда дельфинов
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Эксперт Спортс
Ответ Kyancey
Игроки «Барселоны» и без советов Негрейры прекрасно справлялись с этим, и не только в Ла Лиге ))
И это говорит болельщик Реала)
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Нефанатик
Ответ кто-то
Да-да, особенно Пуйоль и Месси
Пуйоль в молодости тоже любил изображать. Зидан не даст соврать.
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Goofts
Ответ Том Мунтян
Самый мемный клуб)) 🤡
Самое мемное, что в том матче Пепе специально Месси на руку ногой наступил, даже карточки не дали, о каком подкупе может быть речь
https://vm.tiktok.com/ZMYuDoyDx/
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Владислав Романов
Ответ Подкат Пенальтьевич
Как будто игроки Барселоны без его советов это не делали
игроки Барсы ему: кого ты учишь сынок😁
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Нефанатик
Ответ Растиньяк
Помню эти матчи, как судейка не давал дышать Реалу, за каждый легкий контакт, сразу желтая. А балерины бчк, катались по газону в истерике, как по заказу
Один из любимых эпизодов, как Адебайор сзади коснулся плеча Маскерано и тот упал держась за лицо изображая мучительные боли)) Ну и желая Адебайору конечно))
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Владислав Романов
Пусть этот прокурор расследует вторую ЖК выданную ван Перси, за то что он пробил по воротам после свистка, который в том шуме, не слышал и главный судья...
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Wild91688
Ну что теперь вы скажите барсуки,говорили топо мол Негрейра не мог влиять на судьей
И где тут влияние? Судья медленный, не всегда успевает оказаться рядом. Падайте, симулируйте, судья может не добежать, ошибиться и левую пеньку поставить.ВАРа еще не было, подсказок нет.
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sashafan2
Вот это совет! Такие советы и я могу давать. Пусть Барса мне платит.
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Нефанатик
Лицемеры из Каталонии все еще удивлены что Реал будет участвовать в процессе?
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Добрый_Ээх
Чушь какая-то )
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Мукунку хороший
Пусть скажет что хватит… а то до сих пор валяются)))
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Gelious
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Ля, сам болею за Реал, но надо признать, что в начале нулевых обе команды далеко не были ангелами. Реал в эль-класико всегда играл на грани фола, очень жестко и агрессивно, да и в целом атмосфера была напряженной, хоть аккумулятор заряжай. Это всегда было событие, которого ты ждёшь месяцами и обсуждаешь неделями. Игроки Барсы, конечно, очень много симулировали, но и Реал тоже её был ангелом, Рамос и ко не упустили возможность невзначай наступить на руку или ногу соперника, бить исподтишка, оттолкнуть и т.д. Я это к тем комментаторам, которые пишут так, будто Реал был образцом джентльменства, а не оправдать выплаты Барсы судьям. Да, эль-класико тех лет были постоянно скандальными, шумными, хватало моментов, когда за игроку своей команды было стыдно. Но это было просто отменное, офигенное, грандиозное шоу, в котором схлестнулись лучшие игроки поколения в принципиальнейшим противостоянии. Мне вообще нравится, когда между игроками взаимоуважение, респект и все такое. Но это что-то похожее на мораль и поведение Супермена – порой становится очень скучно, приторно, а хочется мяса, рубки, посмотреть на битву настоящих сволочей, которые не брезгуют ни одним способом для достижения цели. Я с тоской и ностальгией вспоминаю те противостояния. А ещё противостояния Рамоса и Пепе с Костей в составе матрасников. Они были достойны друг друга. Что еще важно – я не припоминаю, чтобы после тогдашних эль-класико кто-то из игроков обеих команд были травмированы надолго. Думаю, это говорит все-таки о профессионализме игроков
Только Рамоса и карали за этого. А иногда чрезмерно, как когда Месси перепрыгивал без контакта, решал упасть все равно, а Рамосу - красную. И случалось это раз в несколько матчей, а не сто раз за матч. Чувствуете разницу?
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pulyalke
главное чтоб евребе посадили на реальный срок - думаю и до него дойдут
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Gelious
Ну что, каталонцы, как там ваши легендарные победы? Хотя мое любимое - это все же не Ла Лига, а ЛЧ против Челси и Мадрида.
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Wild91688
Ну что теперь вы скажите барсуки,говорили топо мол Негрейра не мог влиять на судьей
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Нефанатик
Интересно, а коллективно падать от пустой бутылки - это тоже рекомендации Негрейры?
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Нефанатик
И они его советам внимательно следовали.
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DpeMa111
Совет на миллиард баксов
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Мадрид наказывает!
Теперь понятно, почему так сильны традиции хороводов возле судьи мерзких коррупционеров))
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BananaMantana
Ответ Bazilic
Так Реал в то время против Барсы играл очень жестко
Просто облили гноем Класико проходящее на пике силы команд. А ведь очень многие из нас именно как то так и думали об судействе, сами себе повторяя "да не это уже какие то теории заговора. Но как же картонно они падают и это всегда свистят!". Бомбило конечно. И подозрения я думаю, очень многие фанаты Мадрида списывали на своб личную бомбежку. А тут все именно так как мы и думали.

одно дело падать надеясь на шанс, другое дело "падай будут свистеть".

К слову поэтому тут на спортсе столько двойных стандартов от фанов бчк. Они годами видели это все, но заставляли себя это развидеть и увидеть(в ответ на троллинг и травлю), это же, но уже у главного оппонента. То что у оппонента это все тоже самое было, это да, - но только в ГОРАЗДО меньших масштабах. Они левую пенку Реала могли обсасывать годами имея условно сами таких пенок за пару месяцев три штуки(опять же условно. а то сейчас начнется "где? когда? точная дата!?" одну пенку замените на левую кк, другую на игнор срыва атаки итп).

Столько всего было, что после ПСЖ уже просто перестали фиксировать люди, что там где там у Барсы по судейству. Но все мы привыкли, что это просто игра, которую себе скопировала к примеру сборная Аргентины. "Забегай в штрафную - падай. Симулируй. Скандаль. А если тебе показалось, что этого достаточно, повторяй до 90 минуты".
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