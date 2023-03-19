Конте хочет уйти из «Тоттенхэма» летом – его не устраивают игроки, а клуб не соответствует ожиданиям

собирается уйти из «Тоттенхэма» летом – его не устраивают игроки.

Как сообщает , Конте злится на игроков «Тоттенхэма» уже с января-февраля. По этой причине он до сих пор не вел конкретных переговоров с клубом о продлении контракта, действующего до лета 2023 года. Общение по этому вопросу никогда не выходило на продвинутую стадию.

Антонио хотел дождаться конца сезона и принять решение о будущем в этот момент. Однако ощущения у источников, близких к Конте и «Тоттенхэму», однозначны. Они уверены, что тренер покинет клуб по окончании сезона. Скорее всего, Конте вернется в Италию.

Это связано и с личными причинами (прошедший год был очень сложным для Конте – за последние месяцы он потерял нескольких близких друзей), и с тем, что «Тоттенхэм» не соответствует его ожиданиям. Особенно это касается игроков.

Конте был в ярости из-за отношения игроков к делу еще во время матчей Лиги чемпионов с «Миланом». Он ожидал от футболистов другого подхода в обеих играх. Антонио не чувствует, что игроки хотят побеждать. На протяжении нескольких недель Конте давал некоторым игрокам понять, что его не устраивает их отношение к делу. Это не помогло, и поэтому он решил высказаться публично.

Возможно, после вчерашней пресс-конференции Конте клуб захочет расстаться с ним до окончания сезона – пока решений по этому вопросу нет. Если этого не произойдет, то тренер, скорее всего, уйдет летом. Антонио еще не сообщил руководству клуба о своем решении, но на данный момент это вопрос времени.

У «Тоттенхэма» пока нет переговоров с кандидатами на замену Конте.

Конте о «Тоттенхэме»: «11 человек, которые играют для себя. Боссы клуба и тренеры несут ответственность, а игроки?»

Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас