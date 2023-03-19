Конте хочет уйти из «Тоттенхэма» летом – его не устраивают игроки, а клуб не соответствует ожиданиям

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Фабрицио Романо Футбол

Антонио Конте собирается уйти из «Тоттенхэма» летом – его не устраивают игроки.

Как сообщает Фабрицио Романо, Конте злится на игроков «Тоттенхэма» уже с января-февраля. По этой причине он до сих пор не вел конкретных переговоров с клубом о продлении контракта, действующего до лета 2023 года. Общение по этому вопросу никогда не выходило на продвинутую стадию.

Антонио хотел дождаться конца сезона и принять решение о будущем в этот момент. Однако ощущения у источников, близких к Конте и «Тоттенхэму», однозначны. Они уверены, что тренер покинет клуб по окончании сезона. Скорее всего, Конте вернется в Италию.

Это связано и с личными причинами (прошедший год был очень сложным для Конте – за последние месяцы он потерял нескольких близких друзей), и с тем, что «Тоттенхэм» не соответствует его ожиданиям. Особенно это касается игроков.

Конте был в ярости из-за отношения игроков к делу еще во время матчей Лиги чемпионов с «Миланом». Он ожидал от футболистов другого подхода в обеих играх. Антонио не чувствует, что игроки хотят побеждать. На протяжении нескольких недель Конте давал некоторым игрокам понять, что его не устраивает их отношение к делу. Это не помогло, и поэтому он решил высказаться публично.

Возможно, после вчерашней пресс-конференции Конте клуб захочет расстаться с ним до окончания сезона – пока решений по этому вопросу нет. Если этого не произойдет, то тренер, скорее всего, уйдет летом. Антонио еще не сообщил руководству клуба о своем решении, но на данный момент это вопрос времени.

У «Тоттенхэма» пока нет переговоров с кандидатами на замену Конте.

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16 комментариев

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I LOVE SPORT
Насчет Конте Уткин все правильно сказал скорее всего
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Ivan Ivanych
Ответ Василий Леонов
Кто там в прошлом году строил заплюсованные комменты, что МЮ упустил отличного тренера? Давайте выходите, хочу посмотреть, как вы в очередной раз переобулись
Я хоть и не "строил", но что не так?
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MstAndreev
"Ой, всё" (с)
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Syndycate
Ответ TheItalian204
Конте топ тренер, особенно для чемпионатов. Просто у него тяжелый характер и его конкретные хотелки не выполняют. Я бы посмотрел на него в Реале
В ПСЖ?
+2
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alexis2020
Ответ Александр Елисеенко
В Интер вернётся?
Индзаги лучше чем Конте) с Индзаги 1/4 финал ЛЧ, с Конте невыход из группы с Менхенгладбахом и Шахтёром)
+1
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Василий Леонов
Кто там в прошлом году строил заплюсованные комменты, что МЮ упустил отличного тренера? Давайте выходите, хочу посмотреть, как вы в очередной раз переобулись
+3
-2
+1
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sersan
"Неожиданно "😀
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Зизуха
Никогда такого не было и вот опять
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Porsche 911
ну вообще, хоть Конте и прав - он знал, куда идет. До него ни Маур, ни кто либо другой не смог добиться успеха, на что он надеялся?)))
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TheItalian204
Конте топ тренер, особенно для чемпионатов. Просто у него тяжелый характер и его конкретные хотелки не выполняют. Я бы посмотрел на него в Реале
+9
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+9
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therealgreenman
А кто-то мне тут говорил: «да он никогда не жаловался на игроков»
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evil
начал что-то подозревать
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CriminalJoint62
Конечно, кто захочет быть тренером этого дна. В прошлом сезоне, Конте добился максимума с этим составом
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Александр Елисеенко
В Интер вернётся?
+4
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maxwad27
А сегодня к вечеру не хочет?)
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Ученик Пепа
Не устраивают игроки, которых сам же просил))
Конте, такой Конте
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-9
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