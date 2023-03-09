Конте о будущем в «Тоттенхэме» после вылета из ЛЧ: «Возможно, меня уволят даже до конца сезона»

допускает, что его могут уволить после вылета «Тоттенхэма» из .

Вчера «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Я продолжаю работать, у меня есть контракт с «Тоттенхэмом». Я уважаю контракт. В конце сезона клуб подведет итоги в наиболее спокойной обстановке.

Посмотрим, как закончится сезон. Возможно, они уволят меня даже до его окончания. Возможно, ожидания были выше, и теперь руководство расстроено.

Для тренера важна лишь возможность работать и пытаться поднять планку. В этом году нам сложно ее повысить», – сказал тренер «Тоттенхэма» в интервью Amazon Prime Italia.

На пресс-конференции Конте также высказался о будущем.

«Это не лучший день для разговоров о моем будущем. У меня есть контракт с «Тоттенхэмом». «Тоттенхэм» очень хорошо знает, что я думаю. В конце сезона мы встретимся и примем решение.

Ситуация очень понятно. Я всегда говорю одно и то же: нужно время и терпение. У нас нет прочного фундамента, который позволял бы бороться и побеждать», – сказал Конте.

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