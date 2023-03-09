Конте о будущем в «Тоттенхэме» после вылета из ЛЧ: «Возможно, меня уволят даже до конца сезона»

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте допускает, что его могут уволить после вылета «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов.

Вчера «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Я продолжаю работать, у меня есть контракт с «Тоттенхэмом». Я уважаю контракт. В конце сезона клуб подведет итоги в наиболее спокойной обстановке.

Посмотрим, как закончится сезон. Возможно, они уволят меня даже до его окончания. Возможно, ожидания были выше, и теперь руководство расстроено.

Для тренера важна лишь возможность работать и пытаться поднять планку. В этом году нам сложно ее повысить», – сказал тренер «Тоттенхэма» в интервью Amazon Prime Italia.

На пресс-конференции Конте также высказался о будущем.

«Это не лучший день для разговоров о моем будущем. У меня есть контракт с «Тоттенхэмом». «Тоттенхэм» очень хорошо знает, что я думаю. В конце сезона мы встретимся и примем решение.

Ситуация очень понятно. Я всегда говорю одно и то же: нужно время и терпение. У нас нет прочного фундамента, который позволял бы бороться и побеждать», – сказал Конте.

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10 комментариев

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AF007
Прошлый сезон - попали в четверку (на момент его прихода ттх был где-то в середине таблицы)

Этот сезон - вышли в плей-офф ЛЧ с 1 места, снова держатся в топ-4.

Результаты у Конте относительно ресурсов ттх более чем нормальные, по сравнению с толмачем прогресс и вовсе огромный. Все просто ждали, что он снова снесёт АПЛ с командой уровня 4-6 места, как в 2017. Но чудес много не бывает
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ss_podonok
хачю тухеля
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спортикетт
Что в итоге мы имеем после увольнения Жозе:
вылет из Кубка Англии, вылет из Кубка Лиги, чемпионства в АПЛ не будет, победы в ЛЧ не будет(хотя с чего вообще эти фанаты решили, что они должны побеждать в ЛЧ - вы на рандоме залетели в финал, хотя до него все время так же вылетали из группы и 1/8, барахтались в ЛЕ - это ваш максимум), потрачено 320 лямов(и это еще не предел).

Повторилась история с МЮ после увольнения Жозе, когда они потратили миллиард и 6 лет ничего не выигрывали.

Стоило оно того? Кто был прав? Жозе был прав. А теперь в стойло, болельщики этого безтрофейника.
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Febos_
какой же мерзкий человек конте , как будто у него был хороший рекорд в лиге чемпионов в других клубах
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B_Boris
Ответ Fona
Еще один "топ-тренер", который разбил себе лоб в Тоттенхэме. Я думаю, что для всех топ-тренеров Шпоры должны быть как вызовом, если ты имел везде трофеи и успех, то просто приди сюда. Но вот Конте уже действительно гнать надо, игры нет, результата нет, прогресса нет, смотреть на игру противно, и давать ему контракт - бессмысленно. Ждем возвращение аргентинца, все равно лучше него, и преданней, найти невозможно
Это тот преданный который в МЮ просился?)
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Direct free kick
Он во втором клубе нарывается на неустойку, а потом уходит сам
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Fona
Еще один "топ-тренер", который разбил себе лоб в Тоттенхэме. Я думаю, что для всех топ-тренеров Шпоры должны быть как вызовом, если ты имел везде трофеи и успех, то просто приди сюда. Но вот Конте уже действительно гнать надо, игры нет, результата нет, прогресса нет, смотреть на игру противно, и давать ему контракт - бессмысленно. Ждем возвращение аргентинца, все равно лучше него, и преданней, найти невозможно
+1
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Рики
У нас нет прочного фундамента, который позволял бы бороться и побеждать центр поля Крунич-Мессиас
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Kemal Gul
Трава зелёная
Небо голубое
Конте вылетает из плей-офф ЛЧ
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CriminalJoint62
Это история Тоттенхэма
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