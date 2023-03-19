Конте о «Тоттенхэме»: «11 человек, которые играют для себя. Боссы клуба и тренеры несут ответственность, а игроки?»
Антонио Конте резко высказался об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма».
Вчера «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.
«Если вы хотите стать сильной командой, быть конкурентоспособными, бороться за победы, то самое главное – это желание, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать каждую секунду. Каждую.
Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали. Когда вы не команда, случиться может все. В любой момент. Игра с «Саутгемптоном» – последний пример. Не забывайте, что в Кубке Англии мы проиграли «Шеффилд Юнайтед», который играл молодежью. У нас был сильный состав, но мы вылетели из Кубка Англии. И таких ситуаций было много. Повторюсь, мы не станем лучше. И речь не о тактике или технике.
Мы должны играть так, чтобы фанаты гордились. Мы должны играть с желанием. Для побед нужен огонь в глазах. Если он у вас есть, то вы, конечно, не вылетите из Кубка Англии. Если бы он был, мы бы выиграли у «Саутгемптона». Возможно, ранее и в других наших играх могло что-то пойти иначе.
Но мы уже давно привыкли к этому. Клуб несет ответственность за трансферы, каждый тренер, который работал здесь, несет ответственность. А игроки? Игроки? Где игроки? По моему опыту могу сказать, что в этом аспекте нужно становиться лучше, если вы хотите быть конкурентоспособными и бороться. И у нас этот аспект, могу вам сказать, в данный момент очень, очень плох. И я вижу 11 человек, которые играют для себя», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
При таком разладе механизма клубу лучше разбежаться с Конте уже сейчас. но ведь Леви жаба задушит платить итальянцу неустойку) И тут приходится выбирать, что лучше - отстегнуть Конте или не попасть в четверку, но сохранить лаве? Хотя, немедленный уход Конте тоже не гарантирует четверку... Дилемма.
Ошибка была в самом приглашении Конте, имхо. Если ты не в состоянии выполнить требования Конте по трансферам, - какого спрашивается черта?!
Как бы то ни было, он навалил базы. Футбол пытаются замаскировать стрелочками-кружочками забывая что побеждают в любом случае конкретные футболисты, конкретные личности. Лукомский (вроде) как-то разбивал аргумент про "горящие глаза", а тут Конте говорит что они важнее всего, лол.
Попытке номер 2: интервью с Морганом
Даже Моуриньо себе такое не позволял.