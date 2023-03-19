Конте о «Тоттенхэме»: «11 человек, которые играют для себя. Боссы клуба и тренеры несут ответственность, а игроки?»

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Антонио Конте Саутгемптон Футбол

Антонио Конте резко высказался об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма».

Вчера «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.

«Если вы хотите стать сильной командой, быть конкурентоспособными, бороться за победы, то самое главное – это желание, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать каждую секунду. Каждую.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали. Когда вы не команда, случиться может все. В любой момент. Игра с «Саутгемптоном» – последний пример. Не забывайте, что в Кубке Англии мы проиграли «Шеффилд Юнайтед», который играл молодежью. У нас был сильный состав, но мы вылетели из Кубка Англии. И таких ситуаций было много. Повторюсь, мы не станем лучше. И речь не о тактике или технике.

Мы должны играть так, чтобы фанаты гордились. Мы должны играть с желанием. Для побед нужен огонь в глазах. Если он у вас есть, то вы, конечно, не вылетите из Кубка Англии. Если бы он был, мы бы выиграли у «Саутгемптона». Возможно, ранее и в других наших играх могло что-то пойти иначе.

Но мы уже давно привыкли к этому. Клуб несет ответственность за трансферы, каждый тренер, который работал здесь, несет ответственность. А игроки? Игроки? Где игроки? По моему опыту могу сказать, что в этом аспекте нужно становиться лучше, если вы хотите быть конкурентоспособными и бороться. И у нас этот аспект, могу вам сказать, в данный момент очень, очень плох. И я вижу 11 человек, которые играют для себя», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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27 комментариев

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Pok_Toholo
Ответ Иван Иванов
При Почеттино была очень интересная команда деле Алли , Лукас моура , Тоби алдервеирельт .
Геннадий Сергеевич, вы??
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369
Мда, если вспомнить, как мощно финишировали в прошлом сезоне и сейчас, это земля и небо. Но футболисты правда какие-то квелые. И травмы, травмы, травмы...
При таком разладе механизма клубу лучше разбежаться с Конте уже сейчас. но ведь Леви жаба задушит платить итальянцу неустойку) И тут приходится выбирать, что лучше - отстегнуть Конте или не попасть в четверку, но сохранить лаве? Хотя, немедленный уход Конте тоже не гарантирует четверку... Дилемма.
Ошибка была в самом приглашении Конте, имхо. Если ты не в состоянии выполнить требования Конте по трансферам, - какого спрашивается черта?!
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Алексей Полиенков
Ответ Savarona25
ок. При Конте состав пополнился на целых 14 игроков (сомневаюсь, что их приобретали без согласования с ГТ). От времен Моуринью/Почеттино осталось всего 8 человек, из них 2 стоят на выход. И что очень важно - при Конте избавились от всех паршивых овец, которые могли мутить воду в раздевалке. И вот спрашивается - а кто должен зажечь огонь в сердцах игроков? И что, новые игроки оказались тоже безвольным балластом, как и прежние? Предшественники Конте имели право жаловаться на недостаток трансферов, но сам Конте должен винить исключительно себя, все (иди почти все) его пожелания исполнились. Впрочем, он изначально и не собирался оставаться в ТХ надолго, поэтому и контакт на 1.5 года всего.
Да Конте шарлатан натуральный. В каждом клубе одно и то же происходит.
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artem saribekyan
Ответ Истину Глаголящий
Паричок никак не поймёт что Тоттенхэм это его реальный уровень бггг.
Бггг- что это такое, объясни.
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Jazzzz
Конте очень хочет неустойку, но еврей Леви на эти итальянско-цыганские штучки не купится))
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Balt
Токсичный какой. Состав укомплектован будь здоров, а Конте только и жалуется на игроков.
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alexis2020
Конте в еврокубках никак себя не проявил. Даже Нагельсманн в 32 или 33 года смог дойти с Лейпцигом до 1/2 финала ЛЧ, Конте же не сделал этого с Ювентусом и Челси, с Интером вообще позорился в Европе, не выйти из группы с Менхенгладбахом и Шахтёром...
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Хищник Бери
Конте ,похоже Пиоли сменит летом
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Истину Глаголящий
Паричок никак не поймёт что Тоттенхэм это его реальный уровень бггг.
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Reservoir Cat
Конте продвигает новую часть мультфильма Побег из курятника?

Как бы то ни было, он навалил базы. Футбол пытаются замаскировать стрелочками-кружочками забывая что побеждают в любом случае конкретные футболисты, конкретные личности. Лукомский (вроде) как-то разбивал аргумент про "горящие глаза", а тут Конте говорит что они важнее всего, лол.
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Footballeur
А нафига выкладывать одну и ту же вью с разными заголовками два раза? Содержание ведь одно.
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deadjoker
Ответ MstAndreev
Конте: "Хочу домой и неустойку"
Так у него контракт до конца сезона. Там неустойка то копеечная буде.
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Bek7772
Это попытка номер 1.
Попытке номер 2: интервью с Морганом
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Вадим Слуцкий
Ответ Truba
Я готов. Только вот Тоттенхэм меня не подпишет)
Он имел в виду Конте: это он "обычный диванный критик".
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Вадим Слуцкий
Увольнять его надо как можно скорее.
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MstAndreev
Конте: "Хочу домой и неустойку"
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Старик Стариканов
Конечно много его словах правды,а на деле хочет поскорее получить неустойку и свалить
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Syroezhkin
Дайте мне 20 млн и я уйду (с)
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Fona
Ответ Savarona25
ок. При Конте состав пополнился на целых 14 игроков (сомневаюсь, что их приобретали без согласования с ГТ). От времен Моуринью/Почеттино осталось всего 8 человек, из них 2 стоят на выход. И что очень важно - при Конте избавились от всех паршивых овец, которые могли мутить воду в раздевалке. И вот спрашивается - а кто должен зажечь огонь в сердцах игроков? И что, новые игроки оказались тоже безвольным балластом, как и прежние? Предшественники Конте имели право жаловаться на недостаток трансферов, но сам Конте должен винить исключительно себя, все (иди почти все) его пожелания исполнились. Впрочем, он изначально и не собирался оставаться в ТХ надолго, поэтому и контакт на 1.5 года всего.
Парик понял, что не смог тут ничего добиться, поэтому надо винить всех, кроме себя, ведь следующий контракт сам себя не даст
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Truba
Ответ Ильдар Исмагилов
Обычный диванный критик)
Я готов. Только вот Тоттенхэм меня не подпишет)
+1
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Саша Пушкин
Сразу и не припомню тренера, который так открыто напрашивался на увольнение и получение неустойки...
Даже Моуриньо себе такое не позволял.
+1
-1
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Savarona25
ок. При Конте состав пополнился на целых 14 игроков (сомневаюсь, что их приобретали без согласования с ГТ). От времен Моуринью/Почеттино осталось всего 8 человек, из них 2 стоят на выход. И что очень важно - при Конте избавились от всех паршивых овец, которые могли мутить воду в раздевалке. И вот спрашивается - а кто должен зажечь огонь в сердцах игроков? И что, новые игроки оказались тоже безвольным балластом, как и прежние? Предшественники Конте имели право жаловаться на недостаток трансферов, но сам Конте должен винить исключительно себя, все (иди почти все) его пожелания исполнились. Впрочем, он изначально и не собирался оставаться в ТХ надолго, поэтому и контакт на 1.5 года всего.
+34
-3
+31
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Иван Иванов
При Почеттино была очень интересная команда деле Алли , Лукас моура , Тоби алдервеирельт .
+1
-3
-2
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Мукунку хороший
В Тоттенхэме мучаются все: болельщики,тренер и команда..
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Ильдар Исмагилов
Ответ Truba
Топ-тренер такое не скажет. Да и команда топ-тренера не должна проигрывать молодежке ШЮ. Поплыл Антонио.
Обычный диванный критик)
+4
-4
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