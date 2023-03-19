Конте о «Тоттенхэме»: «11 человек, которые играют для себя. Боссы клуба и тренеры несут ответственность, а игроки?»

резко высказался об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма».

Вчера «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре с « », но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.

«Если вы хотите стать сильной командой, быть конкурентоспособными, бороться за победы, то самое главное – это желание, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать каждую секунду. Каждую.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали. Когда вы не команда, случиться может все. В любой момент. Игра с «Саутгемптоном» – последний пример. Не забывайте, что в Кубке Англии мы проиграли «Шеффилд Юнайтед», который играл молодежью. У нас был сильный состав, но мы вылетели из Кубка Англии. И таких ситуаций было много. Повторюсь, мы не станем лучше. И речь не о тактике или технике.

Мы должны играть так, чтобы фанаты гордились. Мы должны играть с желанием. Для побед нужен огонь в глазах. Если он у вас есть, то вы, конечно, не вылетите из Кубка Англии. Если бы он был, мы бы выиграли у «Саутгемптона». Возможно, ранее и в других наших играх могло что-то пойти иначе.

Но мы уже давно привыкли к этому. Клуб несет ответственность за трансферы, каждый тренер, который работал здесь, несет ответственность. А игроки? Игроки? Где игроки? По моему опыту могу сказать, что в этом аспекте нужно становиться лучше, если вы хотите быть конкурентоспособными и бороться. И у нас этот аспект, могу вам сказать, в данный момент очень, очень плох. И я вижу 11 человек, которые играют для себя», – сказал главный тренер « ».

Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас