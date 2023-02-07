Конте или Де Дзерби могут возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Стало известно, кто может сменить на посту главного тренера « ».

La Repubblica пишет, что возглавить «Милан» могут , сейчас работающий с «Тоттенхэмом», и Роберто Де Дзерби, тренирующий «Брайтон». Конте зарабатывает в « » около 17 млн евро за сезон, а Де Дзерби недавно подписал 4-летний контракт с «Брайтоном» на 5 млн евро в год.

Журналист Даниэле Лонго сообщил, что в контракте Де Дзерби с « » прописаны отступные в размере 13 млн евро.

До «Тоттенхэма» Конте работал с «Интером» и «Ювентусом». Де Дзерби тренировал «Шахтер», «Сассуоло» и «Беневенто».

Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Пиоли, если положение команды будет только ухудшаться.

«Милан» проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. 10 февраля он сыграет с «Торино» в Серии А, 14-го – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.