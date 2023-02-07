Конте или Де Дзерби могут возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли
Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».
La Repubblica пишет, что возглавить «Милан» могут Антонио Конте, сейчас работающий с «Тоттенхэмом», и Роберто Де Дзерби, тренирующий «Брайтон». Конте зарабатывает в «Тоттенхэме» около 17 млн евро за сезон, а Де Дзерби недавно подписал 4-летний контракт с «Брайтоном» на 5 млн евро в год.
Журналист Даниэле Лонго сообщил, что в контракте Де Дзерби с «Брайтоном» прописаны отступные в размере 13 млн евро.
До «Тоттенхэма» Конте работал с «Интером» и «Ювентусом». Де Дзерби тренировал «Шахтер», «Сассуоло» и «Беневенто».
Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Пиоли, если положение команды будет только ухудшаться.
«Милан» проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. 10 февраля он сыграет с «Торино» в Серии А, 14-го – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.
Полный антипод нынешней стратегии Милана.
Де Дзерби интересно, но какой ему смысл в Милан идти непонятно