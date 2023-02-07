Конте или Де Дзерби могут возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

La Repubblica пишет, что возглавить «Милан» могут Антонио Конте, сейчас работающий с «Тоттенхэмом», и Роберто Де Дзерби, тренирующий «Брайтон». Конте зарабатывает в «Тоттенхэме» около 17 млн евро за сезон, а Де Дзерби недавно подписал 4-летний контракт с «Брайтоном» на 5 млн евро в год.

Журналист Даниэле Лонго сообщил, что в контракте Де Дзерби с «Брайтоном» прописаны отступные в размере 13 млн евро.

До «Тоттенхэма» Конте работал с «Интером» и «Ювентусом». Де Дзерби тренировал «Шахтер», «Сассуоло» и «Беневенто».

Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Пиоли, если положение команды будет только ухудшаться.

«Милан» проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. 10 февраля он сыграет с «Торино» в Серии А, 14-го – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

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28 комментариев

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Amalfitano
Ответ Schiaff1no
Конте = вложение денег в состав, притом в игроков, которых он назовет, желательно опытных и знакомых. Полный антипод нынешней стратегии Милана. Де Дзерби интересно, но какой ему смысл в Милан идти непонятно
Абсолютно верно. А если он в Брайтоне себя покажет с наилучшей стороны, приглашение в английский топ будет не за горами. К примеру в тот же Ливер. Ну или ТТХ.
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Darren&K
Де Дзерби был бы отличным вариантом. Мужик где бы не работал умеет ставить хороший футбол, и в отличие от Конте не требователен к средствам, то что для Милана важно при нынешних реалиях! Плюс все итальянцы где бы не работали очень привязаны в Италии, и если позовут в Юве Интер или Милан, согласятся не раздумывая, вообщем поживем увидим, Пиоли конечно дадут время, но если сами игроки будут его сливать, о чем уже многие говорят, то терпеть долго не будут, потеря ЛЧ сейчас для Милана очень тяжело обойдется
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Amalfitano
Ответ Los Galácticos
Оба варианта топовые, но Конте в Серии А это всегда борьба только за чемпионство.
При условии, что каждое трансферное окно ему будут покупать минимум по 3-4 игрока. И не Круничей с Бенассерами.
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QWertY
Зачем это Де Дзерби? Его Брайтон сейчас сильнее Милана, да и еще у чаек будут хорошие шансы на топ 4, если с Сити в итоге снимут очки
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Amalfitano
Ответ encaro_one
Италия удивительная страна, все тренеры бегают по клубам, а иногда и по непримиримым соперникам, не хуже Божовича.
Да там и игроки так же делают. И у них это не считается каким-то предательством.
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Amalfitano
Де Дзерби со всех сторон предпочтительнее. Взять Конте это означает вечный шопинг и вечное нытьё про то, что ему недостаточно футболистов или они не того класса.
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Los Galácticos
Ответ Schiaff1no
Конте = вложение денег в состав, притом в игроков, которых он назовет, желательно опытных и знакомых. Полный антипод нынешней стратегии Милана. Де Дзерби интересно, но какой ему смысл в Милан идти непонятно
Да согласен Интер сильно вложился в трансферы при Конте а как только сократили финансирование он сразу ушёл хлопнув дверью. Как вариант Милан может еще рассмотреть кандидатуру Шевченко, интересный вариант как по мне.
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red hikkikomori
Откуда у Милана столько денег?)
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Roman Tarasov
Да на конте у милана денег нет… какой конте)) если брать конте то это минимум лямов 100 на трансферы.. откуда…) пиоли надо оставлять и выжимать по максимуму..
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окечуква
При всем уважении к Милану, кто бы их ещё туда отпустил. Да и захотят ли сами в Италию возвращаться, если в АПЛ сражаются за четвёрку, а не в середине таблицы тусуются.
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Schiaff1no
Ответ Los Galácticos
Оба варианта топовые, но Конте в Серии А это всегда борьба только за чемпионство.
Конте = вложение денег в состав, притом в игроков, которых он назовет, желательно опытных и знакомых.
Полный антипод нынешней стратегии Милана.
Де Дзерби интересно, но какой ему смысл в Милан идти непонятно
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Dixon010
С Конте в ЛЧ ничего не светит, да и с руководством он точно поругается.
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2RIN
С этим составом Милану не стоит рассчитывать на Конте
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Pushkin_CR7
ТОЛЬКО НЕ КОНТЕ!!!!
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Михаил Назаров
Конте не пойдёт, под него состав нужен, а у Милана его нет. А с тем что есть он работать не станет.
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j30
неблагодарные
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игрочишка всея руси
Де Дзерби
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ARIGAMI ARIGAMI
Конте в таком случае будет первый, кто тренировал Милан, Интер и Юве
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Игорь Новиков
Де Дзерби - да. Конте не надо.
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DolJun
из этих двоих скорее всего конте, у де дзерби еще багаж поттера не закончился
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dr. cage
Не верится, что Мальдини позовёт гобба рулить командой..
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Artem MERLIN
мне кажется Пиоли сможет разобраться в ситуации и вновь будет добывать победы Милану
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KMR
Конте не потянут
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Сергей Орлов
Вообще незачем им обоим идти сейчас в эту кучу компоста.
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Apol
Конте решил стать максимально девушкой легкого поведения?
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