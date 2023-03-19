Дзюба о волевых 3:2 с «Краснодаром»: «Это останется в анналах истории. Сумасшедшие ощущения»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Артем Дзюба поделился эмоциями после волевой победы «Локомотива» над «Краснодаром» (3:2).

Во вчерашней игре 20-го тура Мир РПЛ форвард не реализовал пенальти, но затем забил гол и сделал результативную передачу.

«Реально сумасшедшие ощущения. Первый тайм – разочарование, апатия, удручающее вообще какое-то состояние.

Надо отдать должное тренерам – встряхнули прям жестко. Такого я давно не видел (улыбается). Это было очень так... Мощно. Импульсивно. И надо отдать должное команде. Настоящие мужики, в очередной раз продемонстрировали, что у нас может не получаться игра, но характер у этой команды такой... Формируется, формируется. И с «Ахматом» в меньшинстве, и сейчас с 0:2 вот такое вырвать – это дорогого стоит. Это прямо вообще.

Спасибо болельщикам, поддерживали классно, хоть их было и мало. Гнали нас, и мы перевернули этот сумасшедший матч. Это останется в анналах истории», – сказал нападающий «Локомотива».

Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

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34 комментария

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БолельщикСоСтажем
К чему эти понты и громкие слова?
Детский сад
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OldRedWhite
Ответ daninator
Этот матч забудут на следующей неделе. В анналах истории останется всем известное видео
Человек просто живёт в каком-то потоке бытия и никакой рефлексии )))
Все , кто хоть маленько интересуется футболом или околофутболом при употреблении словосочетания Дзюба и анналы - точно думает не про историю …
Но если это троллинг , тогда - высший пилотаж !
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Зизуха
Он когда говорил это, думал о последствиях комментариях на спортсе?
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Superkenguroo
Игра интересная была по событиям, и иногда красиво получалось
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Северный болельщик
Дзюба реальный лидер на поле, я бы ему отдал приз лучшему игрочишке матча! Пас пяткой на Голенкова - шедевр!
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А если честно.
Вспомнил -Амкар - Локомотив
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Максим Пантелеев
Есть видео после матча, пиярщики окружили Дзюбу клакерами. Детей как обычно собрали, какие-то опереточные персонажи, будто из интерната для не совсем здоровых, тот тип с плакатом просит майку. Но самый пипец притащили инвалидку в коляске. Дико неприятная постановка . А настоящие болельщики неподалеку кричат за кадром. Он чует ситуация становится некомфортной и скорее бежать.
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Jon Snow
Зайду через пару часов в комменты, ребята работаем
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А если честно.
Я, кстати, вспоминаю матч, когда Локо 0-3 горел в первом тайме, а во втором перевернул игру и выиграл 4-3. Не помню, с кем играли, если честно, но эмоции были такие же, как вчера.
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Доктор Верховцев
Ух, сколько анальных шутников повылезало!
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Спартак Уокер
Этот матч хорош но не настолько
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Екн Лор
Ответ Arty K.
Зашёл прочитать комментарии про анналы, не разочаровался
Мда уж, над словом "анналы" обычно школьники любят шутить. Вы ещё над "многочлeн" посмейтесь
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Максим Пантелеев
Все фотокамеры мира сейчас прикованы к Дзюбы) Не, ну он точно болен.
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Мартинелли
Ответ v.belorussky
Аххахах чё ж у вас так бомбит до сих пор от Артёма?
Потому что у всех людей шок - как можно на камеру в раздевалке совокупляться
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Rundatgame
Внимание, в комментах ниже люди с потрясающим юмором и интеллектом выдают искрометные и небанальные шутки на тему "анналов". Просто львы юмора, тигры стендапов.
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artem saribekyan
Ответ TheCasper13
Ну да ну да - рядовой матч дворового чемпионата и сразу в «анналы». Наверное, потому что сам дзюба там играл.
Он написал бы в ,,аналах"..
Что такого особенного в этом , да, интересном матче, чтобы сразу ,,в анналы истории"? Там ,в анналах" других более важных событий нет?
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Arty K.
Зашёл прочитать комментарии про анналы, не разочаровался
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v.belorussky
Ответ Кузбасс
А(н)налы истории у тебя в Зените были.
Аххахах чё ж у вас так бомбит до сих пор от Артёма?
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Геннадий Тимченко
Ответ Кузбасс
А(н)налы истории у тебя в Зените были.
да, Азмун после них из России сбежал 🤦
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Партизанен
Радует, что Артём получает кайф от футбола, соскучился по футбольным эмоциям
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Константин Эсперов
Обидно конечно проиграть немного ( хотя пофиг , ни за что не боремся ) , но у Краснодара свои проблемы у Локо есть цель не попасть в стыки , а у Артёма поднять побольше шуму,чтобы его на следующей неделе не забыли.
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Кудринио
Молодец Артём,как ни кручи💪
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Алекс Я
Красавчик.такой лидер очень поможет Локо.
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dreamstep
Все-таки Дзюба идеальный форвард для РПЛ. Забивает простые голы, нужно оказаться в нужном месте вовремя, подставить башку и забить. Поэтому ещё думаю лет 5 будет ценен в РПЛ.
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Деметрио
Точно, Дзюба. Наравне с первым полетом человека в космос, убийством Кеннеди или революцией 1917 года.
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