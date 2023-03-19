Дзюба о волевых 3:2 с «Краснодаром»: «Это останется в анналах истории. Сумасшедшие ощущения»

поделился эмоциями после волевой победы «Локомотива» над « » (3:2).

Во вчерашней игре 20-го тура Мир форвард не реализовал пенальти, но затем забил гол и сделал результативную передачу.

«Реально сумасшедшие ощущения. Первый тайм – разочарование, апатия, удручающее вообще какое-то состояние.

Надо отдать должное тренерам – встряхнули прям жестко. Такого я давно не видел (улыбается). Это было очень так... Мощно. Импульсивно. И надо отдать должное команде. Настоящие мужики, в очередной раз продемонстрировали, что у нас может не получаться игра, но характер у этой команды такой... Формируется, формируется. И с «Ахматом» в меньшинстве, и сейчас с 0:2 вот такое вырвать – это дорогого стоит. Это прямо вообще.

Спасибо болельщикам, поддерживали классно, хоть их было и мало. Гнали нас, и мы перевернули этот сумасшедший матч. Это останется в анналах истории», – сказал нападающий «Локомотива».

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