«Локомотив» впервые с 2021-го выиграл 3 матча РПЛ подряд. У Дзюбы в них 4 гола

« » впервые за сезон одержал три победы подряд в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова одолела «Краснодар» (3:2) в 20-м туре. Ранее были победы над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Четыре гола в этих играх забил новичок команды – форвард .

В последний раз железнодорожники в Мир выдавали такую серию побед в конце сезона-2020/21. Тогда они выиграли 8 раз подряд.

Далее «Локомотив» сыграет с «Пари НН» – это случится 2 апреля.

Дежа вю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад

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