«Локомотив» впервые с 2021-го выиграл 3 матча РПЛ подряд. У Дзюбы в них 4 гола
«Локомотив» впервые за сезон одержал три победы подряд в чемпионате России.
Команда Михаила Галактионова одолела «Краснодар» (3:2) в 20-м туре. Ранее были победы над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Четыре гола в этих играх забил новичок команды – форвард Артем Дзюба.
В последний раз железнодорожники в Мир РПЛ выдавали такую серию побед в конце сезона-2020/21. Тогда они выиграли 8 раз подряд.
Далее «Локомотив» сыграет с «Пари НН» – это случится 2 апреля.
Дежа вю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Все новички пришлись ко двору, за исключением Смольникова, возможно.
Пиняев же топарь. Если продолжит развиваться, то, однозначно, имеет все шансы уехать в топ-чемпионат и топ-клуб.
игра - огонь!