«Локомотив» впервые с 2021-го выиграл 3 матча РПЛ подряд. У Дзюбы в них 4 гола

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» впервые за сезон одержал три победы подряд в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова одолела «Краснодар» (3:2) в 20-м туре. Ранее были победы над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Четыре гола в этих играх забил новичок команды – форвард Артем Дзюба.

В последний раз железнодорожники в Мир РПЛ выдавали такую серию побед в конце сезона-2020/21. Тогда они выиграли 8 раз подряд.

Далее «Локомотив» сыграет с «Пари НН» – это случится 2 апреля.

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34 комментария

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Topordo
У этого Локомотива есть характер, что уже очень хорошо.
Все новички пришлись ко двору, за исключением Смольникова, возможно.
Пиняев же топарь. Если продолжит развиваться, то, однозначно, имеет все шансы уехать в топ-чемпионат и топ-клуб.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Stas Politik
Такой Локомотив наберёт своё и где-то около 8 места закончить должен точно. Дзюба, которого тут все гнобили, забивает, отдаёт и может догнать дельфина по статистике с такими темпами совершенно спокойно.
Дзюба забил, пришло время переобуваться и выходить в белом пальто, да?)
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Pavel Nikiforov
Ответ окосевший йагупоп
Так это и есть другая команда. Пришли Дзюба, Пиняев, Глушенков, Смольников - все игроки основы.
+ Лантратов ещё
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Дядя ТУРА
Ответ mishakmv96
Зимние трансферы (в большинстве случаев), включая и приход Галактионова, пошли команде на пользу. Нам нравится такой Локомотив!
Смольников рак и абсолютно ненужный игрок. игроки, что есть на его позиции не хуже явно
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окосевший йагупоп
Ответ zer
Локо знатно усилился зимой игроками и тренером, как будто другая команда. проблемы есть, но безнадёга исчезла игра - огонь!
Так это и есть другая команда. Пришли Дзюба, Пиняев, Глушенков, Смольников - все игроки основы.
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Трент Резнор
Ответ Максим Пантелеев
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Но способ судя по всему рабочий
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Максим Пантелеев
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trashbox
Ответ Vaksinator
это уже не паровоз, это настоящий Сапсан!
Только с каким-то медленным зажиганием, только со второго тайма.
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Mix С
Ответ IlyaGrain
Не, ну Пиняев это конечно топище ! Проход через пол поля в концовке это круто !
Еще бы над реализацией поработать и будет супер игрок.
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Vaksinator
это уже не паровоз, это настоящий Сапсан!
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Максим Пантелеев
Ответ Камбоджа Иванов
Почему все тезисы болельщиков Спартака ведут к мужскому отверстию?
Потому что Дзюба анус свой на всю страну светил.
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IlyaGrain
Не, ну Пиняев это конечно топище ! Проход через пол поля в концовке это круто !
+13
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Сергей Жарковский
Молодец Галактионов, настоящий машинист!
+3
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Dinamik1
Какой же у нас слабый чемп если блевотный дзюба опять заковырял гол.
+1
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Мукунку хороший
Ответ Колбаскер тут
И именно Локо должен был проходить в кубке дальше. Но есть судьи и эскортница.
Привет от динамо.. сарделькин)))
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*Василёк*
Болею за Краснодар, но впечатлён огненным кэмбэком Локо.
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Дмитрий Махаев
Ответ igls54
Стоило только подкинуть дровишек в топку и паровоз набрал ход
Стоило выгнать непонятных персонажей из клуба. Там по хорошему вообще надо расследование проводить и привлекать некторых деятелей.
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Денис Анатольевич
Рукаку вытягивает Локо со дна
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Sebastian Debussy
Ответ Камбоджа Иванов
Почему все тезисы болельщиков Спартака ведут к мужскому отверстию?
Больная тема для спартаковских, слишком часто их в это самое место…
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Камбоджа Иванов
Почему все тезисы болельщиков Спартака ведут к мужскому отверстию?
Нет, это другой случай. Это давний воздыхатель конкретно Артёма. Бесится, что то самое видео не ему отправлялось🤓
+9
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мяу
Стоило избавиться от немецких гастролеров
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Дмитрий Махаев
Ответ Колбаскер тут
И именно Локо должен был проходить в кубке дальше. Но есть судьи и эскортница.
Те два матча со Спартаком можно забыть, сказано было много. Им вот вертается хорошо)) Но из кубка Локо вылетел от Акрона и вполне заслужено. Откровенно сваляли дурака и недооценили соперника.
+33
-2
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Антон Фалафель
Дзюба ректально разрывает рпл
+4
-4
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45parallel
ФНЛ, у нас отмена
+17
-1
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zer
Локо знатно усилился зимой игроками и тренером, как будто другая команда. проблемы есть, но безнадёга исчезла

игра - огонь!
+12
-1
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