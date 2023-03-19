Дзюба о победе «Локо» над «Краснодаром»: «Настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь 💪»
Артем Дзюба гордится победой над «Краснодаром».
«Локомотив» обыграл «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ, проигрывая 0:2 после первого тайма. 34-летний форвард забил гол, сделал ассист и не реализовал пенальти.
Дзюба выложил в своем телеграм-канале нарезку с голами «Локомотива» в этом матче и написал: «Настоящая команда, настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь 💪».
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