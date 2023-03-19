Дзюба о победе «Локо» над «Краснодаром»: «Настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь 💪»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Артем Дзюба гордится победой над «Краснодаром».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ, проигрывая 0:2 после первого тайма. 34-летний форвард забил гол, сделал ассист и не реализовал пенальти.

Дзюба выложил в своем телеграм-канале нарезку с голами «Локомотива» в этом матче и написал: «Настоящая команда, настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь 💪».

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19 комментариев

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U. M. A. Muhammad
Ответ Чётко_как_чечётка
Я тебе больше скажу, он вполне может стать неплохим тренером. Вопрос в том хочет он этого и справится ли с объемами информации при изучении "тренерского дела". Плюс огромное значение будут иметь помошники в тренерском штабе.
Человеческие качества оставляют желать лучшего но это не главное в футболе. Играет он на редкость спокойно для Российского футболиста, без нервозности и практически за каждый мяч Цепляется
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Чётко_как_чечётка
Ответ Максим Пантелеев
что сказать то хотел? где вас таких только набирают. Не пиши мне.
Могу врача в ПНД посоветовать.
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Максим Пантелеев
Ответ Чётко_как_чечётка
Малой, у тебя явные проблемы с головой...
что сказать то хотел? где вас таких только набирают. Не пиши мне.
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Чётко_как_чечётка
Ответ U. M. A. Muhammad
Честно говоря повёлся на комментарии юзеров спортса
Я тебе больше скажу, он вполне может стать неплохим тренером. Вопрос в том хочет он этого и справится ли с объемами информации при изучении "тренерского дела". Плюс огромное значение будут иметь помошники в тренерском штабе.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Чётко_как_чечётка
С чего ты решил, что он не заиграет?
Честно говоря повёлся на комментарии юзеров спортса
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Чётко_как_чечётка
Ответ U. M. A. Muhammad
Дзюба молодец, играет воодушевленно, честно говоря я думал после Турции он не заиграет а то и вовсе будет играть в медиалиге. Видимо ошибался. Удачи Локо и Дзюбе.
С чего ты решил, что он не заиграет?
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Чётко_как_чечётка
Ответ Максим Пантелеев
Да нет. Там кто повыше и намного. Сначала не давать Зениту от него избавиться, Сборную кастрировать им 4.5 года, чтобы он там личку набивал, а команда катилась в зад, федеральные каналы заставить отмазывать серийного уже тогда извращенца, потом уже мертвую бабушку из турецкой провинции навязать столичному клубу. Могущественного голубого лобби птинец.
Малой, у тебя явные проблемы с головой...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Мужики это Ростов! Забито место, Артём. 😊
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Геннадий Тимченко
Ответ U. M. A. Muhammad
Дзюба молодец, играет воодушевленно, честно говоря я думал после Турции он не заиграет а то и вовсе будет играть в медиалиге. Видимо ошибался. Удачи Локо и Дзюбе.
молодец РУКАКУ, взял себя в руки🤣🤣🤣
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НАВАЛЬНЫЙ
Боты налетели
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Khmc
Артём молодец, после Турции вернулся прежним. Пенальти это ещё ничего не значит, спросите Федю или Роберто Баджо
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Максим Пантелеев
Ответ blaugrano
А Галактионов - его Михалыч?
Да нет. Там кто повыше и намного. Сначала не давать Зениту от него избавиться, Сборную кастрировать им 4.5 года, чтобы он там личку набивал, а команда катилась в зад, федеральные каналы заставить отмазывать серийного уже тогда извращенца, потом уже мертвую бабушку из турецкой провинции навязать столичному клубу. Могущественного голубого лобби птинец.
+3
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Чётко_как_чечётка
Так и не понял почему Щетинин его не заменил? Ну или как и сделали, но Дзюбу на Игнатьева мин за 15-20 до конца матча...
P.S. Надеюсь ММ убедился, что Живой больше заслуживает играть в старте или выходить на замену, чем Ненахов. И да, абсолютно согласен с комментаторами, что Смольникова надо было менять. Был уверен, либо он, либо Тикнизян удалятся + есть Бара...
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Miller83
Бесполезно, Артем, в сборной тебя не будет. Карп лучше наберет всякий спартаковский шлак вроде Пруцева с Денисовым, сливающих Оренбургу в одну калитку.
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-3
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blaugrano
Ответ Максим Пантелеев
Когда Дзюба говорит мужики : Вспоминается первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной ориентацией Иван Дулин.
А Галактионов - его Михалыч?
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Khmc
Артём, спасибо за гол, за победу
+1
-1
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U. M. A. Muhammad
Дзюба молодец, играет воодушевленно, честно говоря я думал после Турции он не заиграет а то и вовсе будет играть в медиалиге. Видимо ошибался. Удачи Локо и Дзюбе.
+15
-2
+13
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Максим Пантелеев
Когда Дзюба говорит мужики : Вспоминается первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной ориентацией Иван Дулин.
+4
-4
0
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Khmc
Артём, неужели нельзя пробить пенальти, как в матче с Испанией - уверенно, жёстко, точно?
+5
-2
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