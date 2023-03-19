Дзюба о победе «Локо» над «Краснодаром»: «Настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь 💪»

гордится победой над « ».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир , проигрывая 0:2 после первого тайма. 34-летний форвард забил гол, сделал ассист и не реализовал пенальти.

Дзюба выложил в своем телеграм-канале нарезку с голами « » в этом матче и написал: «Настоящая команда, настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь 💪».

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