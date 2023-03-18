Галактионов о камбэке в матче с «Краснодаром»: «Такая победа формирует характер. Дзюба – харизматичный игрок и лидер»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Антон Миранчук Михаил Галактионов Сергей Пиняев Футбол

Михаил Галактионов рассказал, насколько ценна победа над «Краснодаром».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре Мир РПЛ со счетом 3:2, уступая после первого тайма – 0:2.

– Что было в раздевалке в перерыве?

– Очень тяжелая, эмоциональная победа, которая формирует характер и духовитость. Да, отрицательный результат в Кубке, но мы продолжаем победную серию в чемпионате. Это очень дорогая победа, нам надо оставаться командой внутри и верить.

Для нас каждый матч – как финал. В перерыве? Лучшая тактика – посмотреть ребятам в глаза. Наверное, поэтому все и поменялось.

– Поражение в Кубке, удаления и дисквалификации. Насколько ценная победа?

– Надо было правильно подготовиться к игре. Мы очень хорошо готово, есть моменты. И в концовке додавливали соперника. Эмоций в первом тайме не хватило.

С первых минут мы обязаны играть агрессивно с давлением, как во втором. Мы пропустили легкие и ненужные мячи, но очень благодарны ребятам за самоотверженность и характер.

– Может, стоит грузить чаще грузить на Дзюбу?

– Конечно. Но мы хотим, чтобы игроки были адаптированы к выходу из-под давления. Но и в первом тайме мы хорошо выходили из обороны.

– Штатный пенальтист – Дзюба, а не Миранчук?

– Перед каждым матчем объявляю, кто подает штрафные и угловые, кто бьет пенальти на каждый матч. Дзюба на пенальти с «Краснодаром» – это мое решение.

– Насколько Дзюба важен для «Локомотива»? Без него не смогли обыграть даже команду Первой лиги…

– Прошла только одна игра без него. Он – харизматичный игрок и лидер, полностью ему доверяем. Он подтверждает статус лидера.

– Пиняев провел яркий матч. Как вам его игра сегодня?

Сергей показывает, что у российского футбола есть будущее. Мы способствуем его развитию. Да, у него бывают перепады, но это то приобретение, которое дает результат, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Локомотива».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Долгов
не умоляя заслуг Дзюба хочу обратить внимание на игру Пиняева,очень полезно действует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trashbox
Галактионов в перерыве
https://youtu.be/-L2RnETHlT8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Ответ Даниил Яцишiн
Галактика нормально напихал в перерыые, что аж вынесли Краснодар вперёд ногами при скверном судействе!!!
Смольникова не поменял, это ошибка. Сразу после удаления Рамиреса нужна была замена. Арбитры в таких случаях специально ищут как уравнять составы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovec23
Дзюба играет только для своих врагов , что бы доказать свое величие . Лучшие сезоны он проводил , когда получал пинок под зад . Для Локо все удачно сложилось . На перспективу я не уверен ,что он будет полезен для команды . Хотя конечно у меня предвзятое мнение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Махаев
Ответ Даниил Яцишiн
Галактика нормально напихал в перерыые, что аж вынесли Краснодар вперёд ногами при скверном судействе!!!
А что не так было с судейством? По мне Левников отсудил матч отлично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Ответ Камбоджа Иванов
Локомотив - своеобразный клуб, но даже там нет таких клоунов, как в Спартаке. Чего ты?
Да, действительно. Там свои клоуны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Ответ trick00
Ты путаешь со Спартаком
Спартак пойдет дальше и будет говорить, что это Зенит сокращает отрыв от второго места.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Яцишiн
Ответ nugoboss
Дзюба пенальти пробыл как девятилетний пацан.
главное исправился , остальное не важно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Дзюба пенальти пробыл как девятилетний пацан.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ леннорыч-абрамович
Ждем начала разговоров о том, как духовитый Локомотив начал погоню за Зенитом.
Локомотив - своеобразный клуб, но даже там нет таких клоунов, как в Спартаке. Чего ты?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trick00
Ответ леннорыч-абрамович
Ждем начала разговоров о том, как духовитый Локомотив начал погоню за Зенитом.
Ты путаешь со Спартаком
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Яцишiн
Галактика нормально напихал в перерыые, что аж вынесли Краснодар вперёд ногами при скверном судействе!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Ждем начала разговоров о том, как духовитый Локомотив начал погоню за Зенитом.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий