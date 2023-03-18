Галактионов о камбэке в матче с «Краснодаром»: «Такая победа формирует характер. Дзюба – харизматичный игрок и лидер»

рассказал, насколько ценна победа над «Краснодаром».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре Мир со счетом 3:2, уступая после первого тайма – 0:2.

– Что было в раздевалке в перерыве?

– Очень тяжелая, эмоциональная победа, которая формирует характер и духовитость. Да, отрицательный результат в Кубке, но мы продолжаем победную серию в чемпионате. Это очень дорогая победа, нам надо оставаться командой внутри и верить.

Для нас каждый матч – как финал. В перерыве? Лучшая тактика – посмотреть ребятам в глаза. Наверное, поэтому все и поменялось.

– Поражение в Кубке, удаления и дисквалификации. Насколько ценная победа?

– Надо было правильно подготовиться к игре. Мы очень хорошо готово, есть моменты. И в концовке додавливали соперника. Эмоций в первом тайме не хватило.

С первых минут мы обязаны играть агрессивно с давлением, как во втором. Мы пропустили легкие и ненужные мячи, но очень благодарны ребятам за самоотверженность и характер.

– Может, стоит грузить чаще грузить на Дзюбу?

– Конечно. Но мы хотим, чтобы игроки были адаптированы к выходу из-под давления. Но и в первом тайме мы хорошо выходили из обороны.

– Штатный пенальтист – Дзюба, а не ?

– Перед каждым матчем объявляю, кто подает штрафные и угловые, кто бьет пенальти на каждый матч. Дзюба на пенальти с « » – это мое решение.

– Насколько Дзюба важен для «Локомотива»? Без него не смогли обыграть даже команду Первой лиги…

– Прошла только одна игра без него. Он – харизматичный игрок и лидер, полностью ему доверяем. Он подтверждает статус лидера.

– Пиняев провел яркий матч. Как вам его игра сегодня?

Сергей показывает, что у российского футбола есть будущее. Мы способствуем его развитию. Да, у него бывают перепады, но это то приобретение, которое дает результат, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера « ».

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