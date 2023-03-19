«Игра Джикии с «Оренбургом» – безобразие. У него такие ошибки регулярно». Ледяхов о поражении «Спартака»
Игорь Ледяхов оценил поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче Мир РПЛ.
— Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо.
При переходных фазах «Оренбург» перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака».
— Травма Джикия серьезная, на ваш взгляд?
— Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня – это просто безобразие.
— Что с его игрой сегодня случилось?
— У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает.
По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Пруцев очень много ошибок совершил, Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре, – сказал экс-хавбек «Спартака».
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Для меня феерия бессилия Джикии была в матче Сербия-Россия 5:0, я пересматривал голы несколько раз - 4 из них это ошибки Джикии! И это было 2,5 года назад. С тех пор ничего в нём не изменилось.