«Игра Джикии с «Оренбургом» – безобразие. У него такие ошибки регулярно». Ледяхов о поражении «Спартака»

оценил поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче Мир .

— Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо.

При переходных фазах « » перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака».

— Травма Джикия серьезная, на ваш взгляд?

— Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня – это просто безобразие.

— Что с его игрой сегодня случилось?

— У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, от них не отстает.

По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Пруцев очень много ошибок совершил, Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре, – сказал экс-хавбек « ».

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