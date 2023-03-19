«Игра Джикии с «Оренбургом» – безобразие. У него такие ошибки регулярно». Ледяхов о поражении «Спартака»

Теги Спартак Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Оренбург Георгий Джикия Футбол

Игорь Ледяхов оценил поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче Мир РПЛ.

— Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо.

При переходных фазах «Оренбург» перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака».

— Травма Джикия серьезная, на ваш взгляд?

— Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня – это просто безобразие.

— Что с его игрой сегодня случилось?

— У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает.

По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Пруцев очень много ошибок совершил, Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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10 комментариев

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NIK7478
Ну,если честно, то Джикия никогда и не был топ-защитником. Играет, как умеет, а более сильных на его позиции в Спартаке вроде как и нету.
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Konstantin Zorin
Джикия зазвездился, отвык от критики, пусть теперь лечится и думает, как исправлять игру. И капитанскую повязку забрать.
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Спартак Уокер
Джикия и правда периодически выдаёт ужасные матчи
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Роман Комаров
Давно пора менять, кэпом должен бытьАнтоха!
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Ник Гре
Ответ Ник Гре
Джикия на авторитете пытается выехать, но не тянет, и давно. Ледяхов в точку сказал именно это: "Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстаёт". Для меня феерия бессилия Джикии была в матче Сербия-Россия 5:0, я пересматривал голы несколько раз - 4 из них это ошибки Джикии! И это было 2,5 года назад. С тех пор ничего в нём не изменилось.
пс. Плюс его фишка: сначала создать проблему, потом отважно в подкате или броске отчаяния спасти ворота. И он считает себя героем.
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Ник Гре
Джикия на авторитете пытается выехать, но не тянет, и давно. Ледяхов в точку сказал именно это: "Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстаёт".
Для меня феерия бессилия Джикии была в матче Сербия-Россия 5:0, я пересматривал голы несколько раз - 4 из них это ошибки Джикии! И это было 2,5 года назад. С тех пор ничего в нём не изменилось.
+3
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+3
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Иван Правспарт
Да он не святой но наезжать у него с подвываниями не стоит.
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-1
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Александр Олегович
Джикии пора на пенсию, и дно как капитан
+10
-1
+9
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WelcomeBackPURE
Грузин - один из самых слабых защитников лиги
+1
-3
-2
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Сергей Лепехин
Хоть один дал справедливую оценку Джикии. Тихоходен, в арсенале только вынос...
+13
-1
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