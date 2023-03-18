Андрей Канчельскис: «Не может «Спартак» быть чемпионом. Потому что отстает от «Зенита» по подбору игроков и «Оренбургу» проигрывает»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Оренбург Футбол

Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые уступили «Оренбургу» со счетом 0:2 в 20-м туре Мир РПЛ.

«Во-первых, недонастрой, однозначно. Хотя «Оренбург» неплохо смотрится и на выезде, и дома. Во-вторых, искусственное поле. Когда ты играешь на хороших полях и потом выходишь на искусственное поле, нет сильной энергии и мотивации играть на этом поле.

Я еще в начале сезона сказал: «Зенит» – чемпион». Вы что думаете, все так просто делается? Не может «Спартак» быть чемпионом, потому что играет нестабильно и по подбору игроков намного-намного отстает от «Зенита».

И «Оренбургу» проигрывает. Команда, которая борется за первое место, не должна проигрывать. И я говорю не только об «Оренбурге», о любой команде.

Потеряли очки, сейчас уже практически все решено. Догнать «Зенит» будет очень сложно. Сейчас для «Спартака» главная задача – зацепиться за второе место. Думал, что все решится в очном матче «Спартака» с «Зенитом», но все решилось еще раньше», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.

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11 комментариев

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Айнур Гайсин
Ответ Кот болотный
А как же г-ночаш... то есть Кубок? Почётнейший трофей, если "Спартак" завоюет. Там что с подбором игроков?
После вылета Зенита кубок стал - г-ночаш?)
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Иван Иванов
Ответ U. M. A. Muhammad
Спартаку нужно играть не оглядываться на судей и соперника. Вечно разговоры о Зените заговора и судьях. Играйте в футбол лучше всех и никто не сможет вас остановить вот и все.
В плане профиссионализма ты прав. Не обращать внимания на беспредел судей, и гнуть свою линию. Но это на словах. Но на деле не так всё просто, когда ты видишь весь этот беспредел судей практически в каждом матче
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Айнур Гайсин
Ответ igls54
Это все Кукуляки с Кукуянами и газпромовскими фармами пакостят
Хочешь сказать, что судьи не ошибались в прошлых матчах? Про заговор говорит одна Зарема, которая к Спартаку отношения вообще не имеет
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prf_viper
Всё, всё, Андрюх! Не может, не может. Успокойся уже, пожалуйста!
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Иван Тасминский
Вроде вчера читал новость про золотой дубль Спартака, дайте деду таблетки!
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Алексей Никитин
Мне иногда кажется всем этим дебилам доплачивает за то, что они лают в сторону Спартака при любом раскладе.
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Виталий
Ну если бы не ошибки судеек отставание не такое большое было . Ну и сами , конечно , виноваты , если не обыгрывать такие команды как Оренбург , то о каком чемпионстве может идти речь , сейчас главная задача Кубок и второе место в чемпионате .
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Кот болотный
А как же г-ночаш... то есть Кубок? Почётнейший трофей, если "Спартак" завоюет. Там что с подбором игроков?
0
-1
-1
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U. M. A. Muhammad
Спартаку нужно играть не оглядываться на судей и соперника. Вечно разговоры о Зените заговора и судьях. Играйте в футбол лучше всех и никто не сможет вас остановить вот и все.
0
-1
-1
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WhatZ
А Зенит Ахмату проиграл (который, к слову, располагается в таблице ниже за Оренбург). Или это другое, важно именно Оренбургу проиграть?
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igls54
Это все Кукуляки с Кукуянами и газпромовскими фармами пакостят
+3
-3
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