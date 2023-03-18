Андрей Канчельскис: «Не может «Спартак» быть чемпионом. Потому что отстает от «Зенита» по подбору игроков и «Оренбургу» проигрывает»

не верит в чемпионство «Спартака» в Мир .

Сегодня красно-белые уступили «Оренбургу» со счетом 0:2 в 20-м туре Мир РПЛ.

«Во-первых, недонастрой, однозначно. Хотя «Оренбург» неплохо смотрится и на выезде, и дома. Во-вторых, искусственное поле. Когда ты играешь на хороших полях и потом выходишь на искусственное поле, нет сильной энергии и мотивации играть на этом поле.

Я еще в начале сезона сказал: «Зенит» – чемпион». Вы что думаете, все так просто делается? Не может «Спартак» быть чемпионом, потому что играет нестабильно и по подбору игроков намного-намного отстает от «Зенита».

И «Оренбургу» проигрывает. Команда, которая борется за первое место, не должна проигрывать. И я говорю не только об «Оренбурге», о любой команде.

Потеряли очки, сейчас уже практически все решено. Догнать «Зенит» будет очень сложно. Сейчас для «Спартака» главная задача – зацепиться за второе место. Думал, что все решится в очном матче «Спартака» с «Зенитом», но все решилось еще раньше», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего « » на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.

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