«Личка полностью переиграл Абаскаля. Искусственный газон – не оправдание для «Спартака». Гладилин о 0:2 от «Оренбурга»

Валерий Гладилин оценил поражение «Спартака» от « » (0:2) в матче Мир РПЛ.

— полностью переиграл , «Оренбург» правильно поставил свою игру, зная, что «Спартак» попробует завладеть инициативой, у «Оренбурга» быстрые переходы в атаку. Первый тайм был полностью за подопечными Лички — это был ключевой отрезок в игре, а вторая половина матча была скорее равной.

— Можно ли представить Личку в более статусном клубе ?

— Конечно. Он очень профессионально работает и показывает результат.

— Можно ли винить газон в поражении «Спартака»?

— В этих условиях, когда весной у нас часто проблемы с газоном, ничего плохого нет в том, что сыграли на таком покрытии. У многих игроков уже есть опыт игры на искусственном газоне, так что проблем ни для кого из футболистов, думаю, не было. На таком поле даже приятнее играть, чем на газоне, когда все плывет и прыгает – когда есть лужи и грязь. Искусственный газон не является оправданием поражения «Спартака».

Закончилась ли чемпионская гонка? Думаю, что да. У «Зенита» и так был приличный задел, а побороться с ним мог только «Спартак», – сказал бывший игрок « ».

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