«Личка полностью переиграл Абаскаля. Искусственный газон – не оправдание для «Спартака». Гладилин о 0:2 от «Оренбурга»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Гладилин оценил поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче Мир РПЛ.

Личка полностью переиграл Абаскаля, «Оренбург» правильно поставил свою игру, зная, что «Спартак» попробует завладеть инициативой, у «Оренбурга» быстрые переходы в атаку. Первый тайм был полностью за подопечными Лички — это был ключевой отрезок в игре, а вторая половина матча была скорее равной.

— Можно ли представить Личку в более статусном клубе РПЛ?

— Конечно. Он очень профессионально работает и показывает результат.

— Можно ли винить газон в поражении «Спартака»?

— В этих условиях, когда весной у нас часто проблемы с газоном, ничего плохого нет в том, что сыграли на таком покрытии. У многих игроков уже есть опыт игры на искусственном газоне, так что проблем ни для кого из футболистов, думаю, не было. На таком поле даже приятнее играть, чем на газоне, когда все плывет и прыгает – когда есть лужи и грязь. Искусственный газон не является оправданием поражения «Спартака».

Закончилась ли чемпионская гонка? Думаю, что да. У «Зенита» и так был приличный задел, а побороться с ним мог только «Спартак», – сказал бывший игрок «Спартака».

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4 комментария

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Сергей Б
По сути верно,плюс везение,он изучил матчи Спартака с Уралом и сделал то же самое, думаю Абаскаль сделает выводы и сумеет что то противопоставить таким командам
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Dan Kennedy
Ответ Снежана Цветкова
Спам впервые проиграл за 4 месяца, иногда команды проигрывают, да. Локо вобще сливал всем и вся, динамо с цска проигрывали по 3 игры подряд и никакой истерики не было. Щас то чо случилось?
Ну Спартак всегда обсуждают больше, плюс пока лучше проводит этот сезон, чем остальные московские клубы.

В целом Валерий Гладилин ничего такого не сказал, все вроде по делу. А остальные просто сами по себе истерики, ну Канчельскис и Зарема, Юран вроде тоже.
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юрий егоров
У меня такое ощущение что Гладилин играл где-нибудь в ЦСКА или зените про Спартак всегда плохо говорит
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Снежана Цветкова
Спам впервые проиграл за 4 месяца, иногда команды проигрывают, да. Локо вобще сливал всем и вся, динамо с цска проигрывали по 3 игры подряд и никакой истерики не было. Щас то чо случилось?
+2
-1
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