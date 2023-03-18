Абаскаль о 0:2: «Оренбург» был сильнее нас в штрафной. «Спартак» не может позволять себе допускать такие ошибки»

Главный тренер « » прокомментировал поражение от « ».

Красно-белые проиграли матч 20-го тура Мир со счетом 0:2.

– «Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.

Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки. У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте.

– Что‑то можете сказать о травме Джикии?

– Сейчас никакой информации нет, – сказал Абаскаль.

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