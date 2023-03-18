Абаскаль о 0:2: «Оренбург» был сильнее нас в штрафной. «Спартак» не может позволять себе допускать такие ошибки»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга».

Красно-белые проиграли матч 20-го тура Мир РПЛ со счетом 0:2. 

– «Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.

Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки. У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте.

– Что‑то можете сказать о травме Джикии?

– Сейчас никакой информации нет, – сказал Абаскаль. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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36 комментариев

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Алекс Я
Ответ Иван Новиков
Лучше проиграть по правилам, чем играть по-газпромовски.
Так Зенит играет,а вы проигрываете.в этом и разница.учитесь играть ,а не сопли пускать.
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Иван Правспарт
Надо делать правильные выводы. Чтобы в следующий год, максимально устранить все недочёты т промахи, тогда можно и нужно бороться за лидерство в чемпе даже с этими проходимцами
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Алекс Я
Ответ Архитектор Мендисабаль
Слова о незасчитанных голах дельфина, о судейском беспределе в пользу соперника, где всё это? Вырезала цензура?
А интересно ,он также после матча рвался в раздевалку ,что бы высказать игрокам Спартака все, что он о них думает,как к судье после Факела?
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seMen_SM
Ответ brig_Mercury
Садись, два. Совершенно не готов. Если серьёзно, который раз заметно, что никакой тактической подготовки под соперника. С такими флангами в защите и без подстраховки против атакующего Оренбурга, просто ужас. И вдобавок к этому беспросвет в атаке в первом тайме.
Зато во втором могли и выиграть, что говорит об управляемости команды. А с составом не угадал, да, Денисов с Зиньковским выглядели просто ужасно.
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Мукунку хороший
Ответ 3a_3eHuT
Где там судьи бывшие, Заремы, Кавазашвили и далее по списку... Ничего по поводу арбитра матча высказать не хотят?!
Арбитр норм.. а зенит 💩)))
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юра георгиевский
Ответ Stereostrike
Шансы на чемпионство равны 0
Наш спартачок может бороться за шансы только за Шампиньонство. Это смешно. Где чемпионство и где наш спартачок ...... ?! Побойтесь бога.
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Быстров_Иуда
э вротар Ребров, вылезай, помошничек
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3a_3eHuT
Где там судьи бывшие, Заремы, Кавазашвили и далее по списку... Ничего по поводу арбитра матча высказать не хотят?!
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Утренняя Аврора
Ответ Кочевник56
Я был на матче, Оренбург был просто сильнее...
Что вы? Наверняка, опять заговор? Что скажет голос Спартака?
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Мукунку хороший
Спартак особо не допускал.. А вот Джикия два раза ошибся.. в результате два гола..
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proshka
Ответ Архитектор Мендисабаль
От чего? От поражения срамтака? Это просто повод для незначительной радости. От этого не может бомбить, парень
От ситуации в целом.
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Утренняя Аврора
А,что скажет Зарема? Кого сегодня обольет злостью? Несостоявшиеся шампиньоны. Ну, хоть помечтали.
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Константиньо
Эх, причина этой проблемы очевидна - Зарема Равильевна не поставила задачу быть сильнее в штрафной. Все-таки иногда не хватает ее опытной руки футбольного управленца.
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Svobodu Mne
Зарема отзовись, я волнуюсь
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Konstantin Zorin
Уважаемый Гильермо, это твои ошибки, которые плавно перетекли из Кубка в игры РПЛ. И главная твоя ишибка, это оборона, которую ты постоянно тасуешь. Джикии пора намекнуть, что так игрок сборной играть не должен. А Маслов не игрок основы. По твоей просьбе купили двух опытных легов именно в оборону, а ты продолжаешь упорно ставить Маслова.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ proshka
Но новость то не о них. Абаскаль всегда корректен. Или просто бомбит?
От чего? От поражения срамтака? Это просто повод для незначительной радости. От этого не может бомбить, парень
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Кочевник56
Я был на матче, Оренбург был просто сильнее...
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brig_Mercury
Садись, два. Совершенно не готов. Если серьёзно, который раз заметно, что никакой тактической подготовки под соперника. С такими флангами в защите и без подстраховки против атакующего Оренбурга, просто ужас. И вдобавок к этому беспросвет в атаке в первом тайме.
+2
-3
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NIK7478
Ответ Stereostrike
Шансы на чемпионство равны 0
Они никогда в этом сезоне и не были выше!
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jps
Видимо где-то наш Тренер допустил ошибки при подготовке ко второй части сезона - очень надеюсь что в перерыве он разберется, потому что судя по последним матчам менять придется многое...
ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!
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Bentley B
Николсон два момента запорол,Соболев в штангу попал,Промеса вообще в атаке видно не было во 2 тайме.
Николсон ненадежный нападающий, не первый матч запарывает несколько голевых моментов. Спартаку нужно избавляться от него.
Бальде кроссы хорошо делает, успел хоть поиграть. Он еще покажет другие свои сильные стороны.
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Артем Гнездилов
надеюсь больше не увижу Маслова и Денисова в составе.
+1
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proshka
Ответ Архитектор Мендисабаль
Значит, скоро подтянутся и означенные персонажи.
Но новость то не о них. Абаскаль всегда корректен. Или просто бомбит?
+1
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Anton Vasilev
Ответ Иван Новиков
Лучше проиграть по правилам, чем играть по-газпромовски.
При чем тут правила если московских, как обычно, судят по понятиям?
+3
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Полуэктов Пётр
Ответ Stereostrike
Шансы на чемпионство равны 0
и до этого матча коэф на чемпионство Зенита был 1.03
0
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