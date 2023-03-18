Абаскаль о 0:2: «Оренбург» был сильнее нас в штрафной. «Спартак» не может позволять себе допускать такие ошибки»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга».
Красно-белые проиграли матч 20-го тура Мир РПЛ со счетом 0:2.
– «Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак.
Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки. У нас уже это случалось в матчах с «Крыльями» и «Динамо». Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте.
– Что‑то можете сказать о травме Джикии?
– Сейчас никакой информации нет, – сказал Абаскаль.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!
Николсон ненадежный нападающий, не первый матч запарывает несколько голевых моментов. Спартаку нужно избавляться от него.
Бальде кроссы хорошо делает, успел хоть поиграть. Он еще покажет другие свои сильные стороны.