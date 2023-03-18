Личка о 2:0 со «Спартаком»: «Не уверен, что они так бежали назад в этом сезоне»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе над «Спартаком». 

«Газовики» выиграли матч 20-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. 

«Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество.

Мы терпели, иногда нас было 8-9 человек в нашей штрафной. Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», – сказал Личка. 

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24 комментария

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ARIK2
Ответ Валерий Попов
ну смотрите. была Уфа с таким же газоном. И? не в самой синтетике дело. когда не попадают с 5 метров в створ ворот - тут что то другое
Тут одно за другое тянет. Поле, ошибки голевые ранние, нераяк быстрее отыграться, к концу прибились к покрытию, но нервный стресс . Такое бывает
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Алексей Никитин
Ответ Валерий Попов
ну смотрите. была Уфа с таким же газоном. И? не в самой синтетике дело. когда не попадают с 5 метров в створ ворот - тут что то другое
Просто у Оренбурга огромная корреляция очков дома. Смотрел игру и очень много брака у Спартака было в простых передачах, не понятные движения при беге и при единоборствах. Просто показалось, что биомеханика движений тоже очень сильно отличается. По поводу УФА у них состав был намного хуже, сравнение не особо уместны.
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Данко Лазович
Спартак обожает бегать назад. а ещё больше просто стоять сзади, чтобы не бегать.
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Денис Пупкин
Ответ Roman
Уфа в прошлом сезоне со своим искусственном полем впердив уехала. При том, что у Орена газон нового поколения, максимально похожий на натуральный
Чем же он похожий, вообще ничем не похож.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
На классе
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Данко Лазович
Ответ Albert58
Ну не смешите, одна победа на чужом поле и что, классная команда стала?
классная и была. на примере Спартака подтверждено сейчас конечно. но и до этого показывали классных футбол.
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Albert58
Ответ Данко Лазович
Сочи видимо был разгромлен на своем поле чисто случайно))
Ну не смешите, одна победа на чужом поле и что, классная команда стала?
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блокад блокадыч
Ответ Albert58
Самое интересное, что Оренбург быстро бегает только на своём поле.
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Точный_пас_Ещенко
На ковре особо не побегаешь)
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Albert58
Ответ Никита Самарин
Оренбург был лучше, наказал за ошибки Спартак и был достаточно надёжен в обороне. При такой игре, Оренбург вполне способен претендовать на топ 5 в этом сезоне.
Не смеши ни себя, ни людей, побеждая только на своём поле в пятёрке, только в воображении некоторых.
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Валерий Попов
Ответ Albert58
Самое интересное, что Оренбург быстро бегает только на своём поле.
вы это расскажите Сочи 😉
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Albert58
Ответ Алексей Никитин
Не оправдываю плохую игру Спартака, но статистика Оренбурга дома просто запредельная. Насколько переход на искусственное поле в данном случае как преимущество, могут сказать знатоки футбола?
Мой коммент на счёт поля раскритиковали, хотя это очевидно, видимо много слепых критиков.
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Данко Лазович
Ответ Albert58
Самое интересное, что Оренбург быстро бегает только на своём поле.
Сочи видимо был разгромлен на своем поле чисто случайно))
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Albert58
Самое интересное, что Оренбург быстро бегает только на своём поле.
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NIK7478
На этом искусственном домашнем поле Оренбург был сегодня сильнее Спартака по всем параметрам!
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Великий Алонсо
С такими результатами личка у Лички явно вырастет
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Валерий Попов
Ответ Алексей Никитин
Не оправдываю плохую игру Спартака, но статистика Оренбурга дома просто запредельная. Насколько переход на искусственное поле в данном случае как преимущество, могут сказать знатоки футбола?
ну смотрите. была Уфа с таким же газоном. И? не в самой синтетике дело. когда не попадают с 5 метров в створ ворот - тут что то другое
+3
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Roman
Ответ Алексей Никитин
Не оправдываю плохую игру Спартака, но статистика Оренбурга дома просто запредельная. Насколько переход на искусственное поле в данном случае как преимущество, могут сказать знатоки футбола?
Уфа в прошлом сезоне со своим искусственном полем впердив уехала. При том, что у Орена газон нового поколения, максимально похожий на натуральный
+9
-2
+7
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Тиджани Бабангида
Главному тренеру - очередное «Браво !» за игру подопечных
+1
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Алексей Никитин
Не оправдываю плохую игру Спартака, но статистика Оренбурга дома просто запредельная. Насколько переход на искусственное поле в данном случае как преимущество, могут сказать знатоки футбола?
+2
-5
-3
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Никита Самарин
Оренбург был лучше, наказал за ошибки Спартак и был достаточно надёжен в обороне.
При такой игре, Оренбург вполне способен претендовать на топ 5 в этом сезоне.
+5
-3
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Max Zhomkov
хороший план на игру. Играли вторым номером. Видно , что заранее готовились так играть, очень хорошо заполняли зоны в обороне и классно убегали в атаку. В свою очередь атака Спартака матч провалила , никто ничего не показал. А как на замену вышли Николсон и бальде - просто ужас. Николсон две раза по мячу не попал толком в моментах где нападающий должен забивать. В обороне тоже плохо, но это слабейшая линия команды на мой взгляд.
Оренбург с победой
+15
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Даниил Гутин
Джикия, который пытался состязаться в скорости с Марином, не даст соврать
+8
-2
+6
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Alex Titov
Оренбург - красавцы!
А Личка, растет как тренер довольно быстро.
+30
-1
+29
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