Личка о 2:0 со «Спартаком»: «Не уверен, что они так бежали назад в этом сезоне»
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе над «Спартаком».
«Газовики» выиграли матч 20-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
«Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество.
Мы терпели, иногда нас было 8-9 человек в нашей штрафной. Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», – сказал Личка.
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При такой игре, Оренбург вполне способен претендовать на топ 5 в этом сезоне.
Оренбург с победой
А Личка, растет как тренер довольно быстро.