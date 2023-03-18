Личка о 2:0 со «Спартаком»: «Не уверен, что они так бежали назад в этом сезоне»

Главный тренер « » высказался о победе над « ».

«Газовики» выиграли матч 20-го тура Мир со счетом 2:0.

«Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество.

Мы терпели, иногда нас было 8-9 человек в нашей штрафной. Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», – сказал Личка.

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