Анчелотти о матче с «Барселоной»: «Реал» сыграет в атакующий футбол, но без лишних рисков. Подумаю о переводе Винисиуса на правый фланг»
Карло Анчелотти рассказал, как «Реал» будет играть с «Барселоной» 19 марта.
«Сложно сказать, каким будет матч. В прошлом «Барселона» много защищалась, поскольку вела в счете. Новый матч может отличаться в зависимости от того, кто забьет первым.
Завтра мы будем играть в атакующий футбол, но без лишних рисков.
Винисиусу действительно было сложнее [играть против Араухо, вышедшего на правый фланг обороны]. Но Винисиус остается Винисиусом. Его подвижность может ему помочь. Я подумаю о том, чтобы поставить его на правый фланг... Шучу! Но подвижность очень важна», – сказал главный тренер «Реала».
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И конечно максимально буду наблюдать за игрой Модрича, пока это возможно!