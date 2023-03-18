Анчелотти о матче с «Барселоной»: «Реал» сыграет в атакующий футбол, но без лишних рисков. Подумаю о переводе Винисиуса на правый фланг»

рассказал, как « » будет играть с «Барселоной» 19 марта.

«Сложно сказать, каким будет матч. В прошлом « » много защищалась, поскольку вела в счете. Новый матч может отличаться в зависимости от того, кто забьет первым.

Завтра мы будем играть в атакующий футбол, но без лишних рисков.

Винисиусу действительно было сложнее [играть против , вышедшего на правый фланг обороны]. Но Винисиус остается Винисиусом. Его подвижность может ему помочь. Я подумаю о том, чтобы поставить его на правый фланг... Шучу! Но подвижность очень важна», – сказал главный тренер «Реала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас