Анчелотти о матче с «Барселоной»: «Реал» сыграет в атакующий футбол, но без лишних рисков. Подумаю о переводе Винисиуса на правый фланг»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как «Реал» будет играть с «Барселоной» 19 марта.

«Сложно сказать, каким будет матч. В прошлом «Барселона» много защищалась, поскольку вела в счете. Новый матч может отличаться в зависимости от того, кто забьет первым.

Завтра мы будем играть в атакующий футбол, но без лишних рисков.

Винисиусу действительно было сложнее [играть против Араухо, вышедшего на правый фланг обороны]. Но Винисиус остается Винисиусом. Его подвижность может ему помочь. Я подумаю о том, чтобы поставить его на правый фланг... Шучу! Но подвижность очень важна», – сказал главный тренер «Реала».

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23 комментария

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Ansu Fati
Хави о матче с «Реалом»: «Барселона» сыграет в атакующий футбол, но без лишних рисков. Подумаю о переводе Араухо на левый фланг»))
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Экселлент
Быстрее бы)
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fatei4
Ответ Руслан Абакаров
Не, бальде в защите очень слаб, по сравнению с араухо
Бальде в защите уже абсолютно полноценный игрок не дрожащий перед более старшими "авторитетами". По скорости винисиусу точно не уступит
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fatei4
Так справа бальде его сожрёт так же как и араухо жрал слева
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Руслан Абакаров
Ответ Tristan...
И будет вдвойне смешно, если Винисиус перейдёт из кармана Араухо в карман Бальде на левом фланге Барсы
Не, бальде в защите очень слаб, по сравнению с араухо
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zaur za azalkm
Ясно, ждём контр-автобус.
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кто-то
Араухо и там его съест, а если нет, то Винисиуса там будет ожидать Бальде
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Tristan...
Ответ 3ST1M3
Будет кончено смешно, если реально на правый фланг его поставит. Араухо будет скучать
И будет вдвойне смешно, если Винисиус перейдёт из кармана Араухо в карман Бальде на левом фланге Барсы
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Alexandr Donskoy
Араухо проглотит эту губу танцев
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Dag Dad
Ответ Inside 88 LW
Отдать пас на Вини - который будет находится в кармане Араухо? Такой себе атакующий футбол :)
Кстати реал никогда не выиграл барсу когда на пз играл Араухо 😂
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Temp LC
Хави же ,в свою очередь, подумает о переводе Араухо на левый фланг
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Ruslan3132
Надеюсь хотя бы дома барса не сыграет столь трусливо, и у Реала будут шансы подойти к воротам гранатовых.
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Real_v_dushe
По воротам надо наконец начать бить, тупое катание ваты ни к чему нас не приведёт.
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Urmatbek Abzhalov
Атакующий футбол...забросы и навесы, мда уж
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Вадим Слуцкий
В прошлый раз они всю игру притворялись, что защищаются, а мы всю игру притворялись, что атакуем.
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Inside 88 LW
Ответ Роман
Анчелотти должен придумать тактику против автобуса, хорошо припаркованного. Против Атлетико справлялись и против БЧК должны.
Будет очень странно - если Реал так же как и Атлетико пройдет Барсу. Ведь судей подкупает - Барса, диссонанс случится. Или это другое?
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rigobersong
эстонец в атакующий?:)🤣🤣🤣
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Роман
Анчелотти должен придумать тактику против автобуса, хорошо припаркованного. Против Атлетико справлялись и против БЧК должны.
+3
-10
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AnMe
Жду красивый футбол! Педри очень сильно будет не хватать!
И конечно максимально буду наблюдать за игрой Модрича, пока это возможно!
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Экспертное мнение
В любом случае можете поныть о судьях, ведь теперь выяснили, что Реал влетал 0-5, 2-6, 0-4 не потому что играли как днины, а потому что судья покеры в их ворота клал))
+6
-9
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3ST1M3
Будет кончено смешно, если реально на правый фланг его поставит. Араухо будет скучать
+36
-5
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Inside 88 LW
Отдать пас на Вини - который будет находится в кармане Араухо? Такой себе атакующий футбол :)
+8
-10
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ARIGAMI ARIGAMI
И главное: Победа или смерть
+1
-5
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