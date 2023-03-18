Эльгера о класико: «Реал» должен победить. Если выиграет «Барса» – в Ла Лиге все кончено»

Бывший футболист « » высказался перед класико с «Барселоной».

«Это важнейший матч, потому что на карту поставлено многое. «Реал» должен победить. Если они обыграют «Барселону», конкуренция в таблице обострится.

Но если победит «Барселона», то в все кончено. С Педри в составе у «Барселоны» очень заметно движение мяча.

Также я бы выделил игру каталонцев в обороне. У них были хорошие составы раньше, но они не знали, как найти свой стиль игры, потому что сосредотачивались только на победе. С Хави они пришли к этому и лучше владеют мячом, особенно с Педри на поле», – сказал Эльгера.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 19 марта. Каталонцы лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.

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