Эльгера о класико: «Реал» должен победить. Если выиграет «Барса» – в Ла Лиге все кончено»
Бывший футболист «Реала» Иван Эльгера высказался перед класико с «Барселоной».
«Это важнейший матч, потому что на карту поставлено многое. «Реал» должен победить. Если они обыграют «Барселону», конкуренция в таблице обострится.
Но если победит «Барселона», то в Ла Лиге все кончено. С Педри в составе у «Барселоны» очень заметно движение мяча.
Также я бы выделил игру каталонцев в обороне. У них были хорошие составы раньше, но они не знали, как найти свой стиль игры, потому что сосредотачивались только на победе. С Хави они пришли к этому и лучше владеют мячом, особенно с Педри на поле», – сказал Эльгера.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 19 марта. Каталонцы лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.
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